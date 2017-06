De vakantieperiode staat weer voor de deur! Heb jij al een zomerbestemming gekozen? En heb je weleens aan Oostenrijk gedacht? De komende periode besteden wij aandacht aan dit veelzijdige vakantieland, waar genoeg leuke activiteiten voor de hele familie te vinden zijn.

Oostenrijk heeft veel te bieden: natuur (bergen en meren), cultuur (van opera tot cabaret), ontspanning (wellness op het hoogste niveau) en culinaire hoogstandjes (denk aan de koffiehuizen in Wenen). Maar ook met (klein)kinderen is het een hele leuke bestemming, want bijna geen vakantieland is zo kindvriendelijk als Oostenrijk. Er zijn te gekke vrijetijdsprogramma’s die ervoor zorgen dat ze ’s avonds moe en voldaan in bed kruipen. Even geen Wii, Nintendo of iPad, maar lekker spelen en ravotten in de natuur.

Wandelen op grote hoogte

Oostenrijk is het wandelland bij uitstek. Het plezier begint al bij de rit naar boven met de gondel of stoeltjeslift. Je kunt genieten van het uitzicht en de natuur om je heen, en boven wachten ontelbare wandelpaden, gezellige hutten en leuke activiteiten op je. Als wandelliefhebber, maar ook wanneer je op zoek bent naar een grotere uitdaging zoals bergbeklimmen of trails langs kloven en ravijnen, zul je het hier uitstekend naar je zin hebben. En voor de (klein)kinderen zijn er leuke, interactieve themaroutes en avontuurlijke wandelpaden, waar zij al hun energie kwijt kunnen.

Als je maar hoog genoeg gaat, kun je zelfs in de zomer met sneeuw op de foto

Als een vis in het water

Oostenrijk heeft natuurlijk geen kustlijn. Maar wel heel veel meren met kraakhelder water om in te zwemmen. Koud? Nee hoor, de temperatuur van het water loopt in de zomer op tot wel 28°C. Aan de meren vind je vaak gezellige horecagelegenheden, steigers en roeibootjes om het meer te verkennen. Goed om te weten: luidruchtige motorboten zijn verboden op vrijwel alle Oostenrijkse meren. Naast zwemmen, zeilen, vissen en het hippe ‘stand up paddling’, kun je in Oostenrijk ook goed wildwatersporten. Denk aan kajakken en raften. Een tip voor het hele gezin, is tubing. Je glijdt dan op rubberen banden over het water.

Dieren spotten

Kinderen en dieren zijn altijd een goede match, toch? Oostenrijk heeft meerdere dierentuinen, wildparken – spot hier herten en otters – en ook zo’n 140 gecertificeerde manegeboerderijen. Naast dieren spotten, kun je dus ook actiever aan de gang. Paardrijden bijvoorbeeld of wandelen met lama’s, langs beken en uitgestrekte velden. Na het ritje kun je de paarden verzorgen, poetsen en natuurlijk knuffelen. Zowel voor beginners als gevorderden zijn er voldoende activiteiten.

Oostenrijk: of je nu wilt relaxen, buiten wilt zijn, flink actief aan de gang wilt of misschien wel een combinatie van allemaal wilt hebben

Van rustige tot ruige routes op de fiets

Naast wandelen, kun je in Oostenrijk ook goed fietsen. Van relaxte tochtjes met de racefiets over laagliggende verkeerswegen door groene vlaktes, tot meer uitdagende routes op de mountainbike door prachtige bossen. In knusse dorpjes of bij gezellige berghutten onderweg kun je even uitpuffen en natuurlijk genieten van het uitzicht. Tegenwoordig kun je op veel plekken ook e-bikes huren, zo kan de hele familie van het uitje genieten.

Voordelig op reis met het hele gezin

Handig voor het vakantiebudget: de voordeelkaart. Met deze kaart op zak zijn een heleboel bezienswaardigheden, activiteiten, kabelbanen en openbaar vervoer gratis of met hoge korting toegankelijk. Informeer even bij de plaatselijke VVV, in jullie accommodatie of kijk op de website.

Oostenrijk is de perfecte vakantiebestemming voor het maken van gezamenlijke vakantieherinneringen. Het is een omgeving waar het hele gezin op z’n plek is en zich goed (thuis) voelt. In onze speciale reisrubriek, die we samen met het Oostenrijks Toeristenburo lanceren, volgen we de komende weken bloggers van 2WMN.nl, Travelvalley.nl, Moodkids.nl en Chickslovelittleones.com. Zij bezoeken uiteenlopende regio’s van Oostenrijk, om nog meer leuke tips voor ons te verzamelen.

