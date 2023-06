Charlotte: “Als hij in slaap is gevallen, loop ik naar boven. Samen slapen kan ik nog niet”

In het Portugees is er een woord voor ‘vingers verliefd door het haar van je geliefde laten gaan’: cafuné. Dat doet hij als ik op de tuinbank met mijn hoofd op zijn benen lig te lezen. Eindeloos zacht en teder.

Mies is een aantal dagen met haar drie beste basisschoolvriendinnen naar Antwerpen. We hebben een heel weekend samen. Tot nu toe hebben we elkaar na vier maanden online drie keer in het echt gezien, telkens een paar uurtjes. Nu strekken zestig uren zich als een eindeloos meer voor ons uit; er is voor het eerst geen haast. Het is alsof we kunnen wegzakken in elkaar.

Onze liefde is natuurlijk nog heel pril. Hoewel we elkaar kennen van vroeger en eerder verkering hadden, zat er 43 jaar tussen. We moeten elkaar opnieuw leren kennen in wie we zijn geworden in die tijd. Dus we gaan er niet op uit dit weekend. Ik haal alles in huis wat we nodig hebben. En dan sluiten we de wereld buiten.

Als hij er is, maak ik ruimte waar ik anders moeilijk ruimte maak. Zijn kleren legt hij op de roodfluwelen fauteuil in de slaapkamer waar ik anders ’s avonds nog even zit om te lezen, zijn tandenborstel op mijn wastafel waar de mijne in de kast ligt omdat ik van een cleane badkamer hou, zijn sleutels, zonnebril, laptop en zijn boek Het leven is vurrukkelluk liggen op de keukentafel waar Mies en ik dat op de secretaire leggen omdat de keukentafel is om aan te eten. Ook in mijn hoofd maak ik ruimte als er ’s ochtends vroeg al een man in ondergoed aan mijn keukentafel zit terwijl ik met mijn liefst langslapende dochter de zaterdagochtend altijd helemaal voor mezelf heb.

Mies, die zelf aan ook het daten is met een boy, zegt deze weken een keer over de hare: ‘Hij legt gewoon zijn gedragen sokken op mijn bureau. Waarom doet iemand dat?’ En ze stelt vast: ‘Mam, ons huis ruikt zelfs niet meer naar ons, het ruikt anders nu er mannen blijven slapen.’

Wonderwel lukt het me dit eerste weekend samen om ruimte te maken en mijn gewoonten los te laten. Ik heb het fijn en glimlach en neurie voortdurend.

Het zijn zomerse dagen. We leven vooral op het dakterras vol bloemen. Van zonsopgang tot zonsondergang. We lezen en lezen elkaar voor, hij mij uit Campert en ik hem de liefdesbrief die Carmiggelt Rubinstein schrijft als hij met zijn vrouw in Nice is. We luisteren naar ons muzieklijstje en maken een nieuw lijstje aan met iets meer jazz, we praten veel en vragen elkaar honderduit over elkaars leven, we eten zoete kersen en eten vol geurende specerijen, we drinken koude witte wijn en we zoenen en gaan naar benee om daar verder te vrijen.

En we hebben ook in kleine hapjes gesprekken over zwaardere dingen. Tot nu toe schreven we online vooral monoloogjes waar de een bepaalt wat-ie de ander wil geven en wat niet. Met zestig uur bij elkaar op één plek ben je echt in gesprek. Je kijkt elkaar in de ogen, je stemt je af op de ander, je ziet wanneer hij twinkeltjes in zijn ogen krijgt, wat hem raakt, wat hem echt interesseert of aan het lachen maakt, maar ook waar hij wegkijkt, wat verveelt, wat hij niet van je begrijpt of waar hij zich ongemakkelijk of onzeker bij voelt. In deze oase van rust waar de wereld niet binnenkomt, hoeft er niet meteen typtyptyp een weerwoord of iets gevats, maar kunnen we elkaar met aandacht tot ons nemen.

Hij is een opgewekt iemand, doet graag iets voor anderen, kijkt altijd vooruit en het liefst naar de zonnekant van het leven, maar hij is ook een binnenvetter en laat nu iets meer van die donkere kant zien. En dat gaat vooral over dat hij zich de laatste jaren steeds verder in zichzelf heeft teruggetrokken, zo ver dat het nu vaak lijkt of hij emotieloos is. Het zinnetje ‘waar het nacht was, heeft zij lichtjes aangedaan’ uit Voor haar koesterde hij sinds ik hem dat stuurde in het begin van ons schrijven. Het is kostbaar om onszelf zo te laten zien aan elkaar.

Op de laatste avond als we laat eten, zeggen we allebei hoe fijn het was om zo lang samen te zijn. En alle plukjes gesprekken van dit weekend komen samen. Hij vertelt over de angst die hem soms bekruipt of je op je zestigste, na dertig jaar huwelijk, je eigen pad nog kunt vinden. En ook dat zijn hoofd soms zo vol is met zijn eigen sores dat hij niet weet of hij me wel voldoende te geven heeft. En ik zeg dat ik wel klankbord wil zijn, maar niet meegezogen wil worden in de ellendige nasleep van een kapot huwelijk. Dat is zijn proces. Ik ben de oase. De lieflijke rustplaats waar hij kan bijkomen. Niet meer.

En ik spreek ook iets uit dat mij steeds duidelijker wordt. Ik wil niet de druk voelen van één of twee keer per week afspreken. Ik heb naast Mies, werk en hem, ook heel veel tijd op mezelf nodig. Ook al verlang ik naar hem, ik teer heel lang op één bezoek.

En daarin blijken we dan toch iets meer volwassen dan puber. Want we spreken af, we kijken niet te ver vooruit, we zien wel.

Nadat we de laatste avond lang in elkaars armen hebben gelegen en hij in slaap is gevallen, maak ik me voorzichtig los en loop naar boven om alleen verder te slapen in het bed van Mies. Samen slapen kan ik nog niet. Ik voel me kalm. Ik ben verliefd op deze man, maar waar ik de eerste ontmoetingen de liefde als een varken naar binnen schrokte, voel ik nu dat verliefdheid ook goed kan bestaan zonder die te grote gretigheid die me de afgelopen maanden toch meer overnam dan goed voor me is.