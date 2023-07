Charlotte: “Daar, midden op straat, kussen we opgewonden en vol verwachting”

We gaan een weekend weg en dat hebben we al gepland vlak na ons weerzien in dat dagkamerhotel in Zutphen. We wisten toen al dat we elkaar niet vaak zouden kunnen zien. Hij omdat hij op de logeerkamer bij zijn vader slaapt, waar hij mij niet kan ontvangen. Ik in mijn meisjeshuis waar ik voorlopig alleen met hem wil afspreken als mijn dochter er een nacht niet is. Voor wekelijks een weekend weg hebben we gewoonweg geen geld. Dus toen al stelden we onszelf het vooruitzicht van samen een huisje deze zomer, van iets romantisch en dan een heel weekend samen, van vrijdag na ons werk tot maandagochtend vroeg.

We fantaseerden op whatsapp wat we ons voorstelden: een lief huisje, middenin de natuur, ver weg van het gewone leven en vooral ver weg van andere mensen. Ik vond een schattig huisje tussen het riet in de Weerribben, stuurde het hem en hij reageerde zoals ik helemaal niet had verwacht.

Ik: Vind je dit huisje iets voor samen een weekend weg?

Een half uur later. Hij: Ik heb geboekt.

Kijk, daar hou ik stiekem wel van!

En nu het bijna zover is, stuurt hij me een mail over hoe laat we kunnen aankomen. En daar staan onze namen dan voor het eerst zo lief naast elkaar: beste meneer X en mevrouw Hoogendoorn. Ook op onze leeftijd zwijmel je nog bij zo’n eerste ‘kijk eens, we zijn een stel’-bevestiging.

De avond ervoor pak ik mijn tas. Ik moet morgen eerst werken. Daarna rij ik naar hem en dan gaan we samen verder.

Hij: Ik heb mijn zwembroek gevonden in een vuilniszak die ik van huis had meegenomen en nog niet had uitgepakt. Ik voel me alsof ik op vakantie ga. Ik kan me de laatste keer nauwelijks herinneren. Mijn bijna ex-vrouw ging niet graag van huis.

Ik: Wat ben je toch lief. We gaan er heerlijke dagen van maken. Onze eerste keer samen weg. Was die zwembroek nou om te zwemmen of om te kanoën?

Hij: Het kan allebei, maar we hoeven niets ook al kan het. Dat is het mooie, dat we dat wel zien.

Ik: Heerlijk al die voorpret, allerliefste vreemde. Ik heb zin in alles waar wij samen zin in hebben en ik heb vooral zin in heel veel lachen met jou. Ik ga je voorlezen van de heen-en-weer-wolf uit Puk en de Petteflet omdat ik gek genoeg altijd heb gedacht dat de Weerribben een door Annie MG Schmidt verzonnen natuurgebied was. Maar het bestaat echt. Dat ik daar toch pas op mijn zestigste achter kom!

Hij: Ik ga jou voorlezen uit Vurrukkulluk, een van de favorieten uit mijn puberteit, om Camperts stijl, humor en geniale spellinggrapjes (Tsjoe-win-k’um).

Ik: Ik verheug me!

Ik kan me door hem ineens zo bescheiden voelen. Ik weet heus dat ik een stadse snob kan zijn, zo een die de ‘ervaren reiziger’ speelt, die haar hand niet om draait voor snelsnel wat kleren, toiletspullen en een boek in een weekendtas en hup weg. Hij is gewoon zenuwachtig en waar ik denk: ik zie het morgenavond allemaal wel, bericht hij de hele dag door hoeveel zin hij heeft om te gaan. Dat het huisje zo mooi is. Hij stuurt streetviews. Dat je koffie kunt zetten in een Nespresso-apparaat en dat er naast de masterbedroom nog een bedstee is zodat ik - als ik niet naast hem kan slapen, wat tot nu toe nog maar één keer is gelukt - in de bedstee kan slapen. Of hij. Dat zien we wel. Of ik ook zin heb om te kanoën. En te zwemmen. En te fietsen. Of we boodschappen gaan doen in het dorpje. Dat daar een café is met een heel leuk terras aan het water. Het is zo lief dat hij dat allemaal gewoon ook zegt. Ik besluit het grotestadsmeisje dit weekend thuis te laten en hier gewoon helemaal voluit van te genieten.

Vrijdag aan het einde van de dag rij ik naar zijn dorp, waar ik vroeger dus ook heb gewoond. Het is de eerste keer dat ik er terug ben. Ik maak een omweg langs mijn oude huis. Mijn hart klopt wild, omdat ik toch mijn jeugdjaren op een donkere plek heb weggestopt. Ondanks al die jaren die erover heen zijn gegaan sinds mijn ouders het dorp hals over kop verlieten toen mijn vaders bedrijf failliet ging en we dit leven achter ons moesten laten. Het is fijn om nu te voelen hoe goed het hier was, voor die ellendige jaren van verlies en verlaten begonnen.

Vanaf de laan van mijn jeugd rij ik naar zijn vaders buurt. De wijk met de grootste galerijflat van Nederland. Daar kwam ik vroeger nooit. Ik kan zijn flat ook niet vinden. Ik zet mijn auto langs de kant en app ‘waar sta jij?’ Hij weet gelukkig de weg en loodst mij. Ik moet naar de oneven kant, terwijl ik bij de even nummers sta. Dan zie ik hem gelukkig staan. Met zijn weekendtas en een grote zwaai. Ik parkeer, stap uit en verdwijn in zijn armen. Daar, midden op straat, kussen we opgewonden en vol verwachting.

Ik laat los dat in mijn wereld de man rijdt als je samen weggaat. Ik rij omdat hij geen rijbewijs heeft. Het grotestadsmeisje is er niet meer. Hij stapt in. Legt zijn hand hoog op mijn been en laat die daar liggen tot we anderhalf uur later bij het huisje in de Weerribben aankomen.