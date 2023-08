Charlotte: “Het lijkt ineens alsof we niet meer samen passen”

Na drie dagen samen in dat schattige huisje in de Weerribben waar het zo wonderlijk stil is dat je elk geluid dat er wel is afzonderlijk hoort, vliegt het samenzijn me ineens aan. Het gebeurt zondag eind van de middag nadat we een paar uur hebben gevaren en daarna een glas witte wijn hebben gedronken in het café aan het water. De eerste twee dagen waren vurrukkulluk om met ‘zijn’ Campert te spreken. Nu kijk ik vooruit de week in en voel mijn mateloze focus op hem slinken. Eigenlijk is dit het moment om afscheid te nemen en naar huis te gaan. Zijn liefde twee dagenlang was de bloemrijke oase waarin ik me terugtrok en de wereld buitensloot. Daar ben ik het liefst met hem alleen omdat ik me in zijn liefde zo lekker kan verbergen en er een deel van mij vrijkomt dat anders geen ruimte krijgt. Zondagmiddag heb ik daar ineens genoeg van. Het lijkt ineens alsof we niet meer passen. En maandagochtend - als ik mijn werkkleren heb aangetrokken, staand met een koffietje mijn agenda check en online kranten lees – zijn we echt een mismatch en neem ik hoffelijk maar niet meer zo liefdevol afscheid als ik hem thuis afzet bij zijn vader. En die afstand die ik voel, brengt me natuurlijk aan het twijfelen.

Er woelen een heleboel lastige vragen onder de oppervlakte. Vind ik hem toch niet leuk genoeg? Of ben ik liefdesbang? Heb ik angst dat na vier betekenisvolle relaties, deze vijfde ook weer voorbij zal gaan? Durf ik eigenlijk nog wel te vertrouwen op liefde? Kan ik nog wel een ‘wij’ worden of ben ik daartoe helemaal niet in staat? Ben ik misschien liefdesonbekwaam geboren?

In B&B vol liefde, waar we deze zomer weer massaal naar kijken, zie ik dezelfde struggle bij mijn leeftijdsgenoten Petri, Debbie en Marian. Zij blijven niet alleen letterlijk achter het stuur zitten – zij besturen de auto als ze iets met ‘hun’ mannen gaan doen – maar ook figuurlijk. Ze houden bijna rigide vast aan hun eigen leven en aan het vastomlijnde beeld van wat een man en een nieuwe liefde in dat leven mag betekenen. Loslaten, overgave, iets eens even een beetje de tijd geven en op z’n beloop laten, dat vinden ze erg moeilijk. Ik herken het. Ik doe dat evenzo. En mijn single vriendinnen idem dito. We appen er na de uitzending bijna dagelijks over.

Een ander stemmetje in mijn drukke piekerhoofd zegt dat het misschien wel heel positief is om dit verlangen naar ‘op mezelf’ zo helder te voelen. Ik blijf trouw aan mezelf en het is te billijken dat er dingen in mijn leven zijn die ik niet meer anders wil. En misschien is dat ook wel helemaal niet nodig. Wat ooit het hoogste was, dat complete samenzijn, is dat niet meer in deze fase van mijn leven. Ziet het er dan zo uit, dat je een stukje met iemand oploopt en niet meer de hele weg?

Allemachtig, wat moet je met een nieuwe liefde veel opnieuw doorvoelen. Wat ik hoe dan ook leer van dit weekend in de Weerribben is dat ik sowieso niet tot de allerlaatste minuut bij elkaar ‘moet willen zijn’, wat me, toen we boekten, zo romantisch leek. Ik zie nu dat ik ruimte nodig heb voor de overgang naar de andere stukken van mijn bestaan.

Het is begin augustus. Ik wil terug naar normaal. Het televisieseizoen start op. Ik heb een gave klus toebedeeld gekregen en ik heb zin om daar full force voor te gaan. In de eerste vier maanden tussen ons, toen we elkaar alleen schreven, verdwaalde ik overdag wel eens in berichten die we elkaar stuurden. Soms droomde ik tijdens een redactievergadering weg in een van zijn lieve zinnen. En omdat we bijna klaar waren met Koffietijd liet ik toe dat die verliefde ik breeduit op de voorste stoelen van de bus was gaan liggen en mijn werkende ik met hoog opgetrokken wenkbrauwen iets verderop was gaan zitten. Nu wil ik mijn kop er weer bij hebben. Ik heb geen zin meer om weg te zwijmelen en wil mijn tanden weer volledig in het hele leven kunnen zetten. Verder moet er gewoon brood op de plank. Heb ik met alle romantische etentjes en impulsieve overnachtingen in hotels meer uitgegeven dat ik van plan was. Mijn diabetes is ontregeld. En een botscan vorige week heeft uitgewezen dat ik dikke botontkalking heb. Dus ik ben zeer beslist geen 16 meer, maar 60. En zo komt het alledaagse om de hoek kijken. Hoe gaat verliefdheid samen met geld verdienen, een kind grootbrengen en een baan die veel tijd en aandacht vraagt?

Ik: Ik denk terug aan ons dit weekend. Aan onze onbevangen en liefdevolle vrijdag en zaterdag en ook aan die vreemde zondag waar we vanaf de ochtend steeds meer verwijderd van elkaar raakten. Jij in mijn ogen somberder, zo die binnenvetter, zo die man die ik tot nu toe niet heb meegemaakt, maar alleen ken uit jouw eigen verhalen. En ik met mijn hoofd vooruit alweer een beetje terug in Amsterdam. Ik zou daar graag meer van begrijpen. Wat gebeurde er? Ik vond zondag een moeilijke dag, maar vrijdag en zaterdag waren hemels.

Mijn liefje heeft zijn eigen slagveld. Hij verstopt zich in mij en in onze verliefdheid, maar moet zijn eigen pad gaan vinden. Hij is na een huwelijk van 30 jaar niet meer gewend om voor zichzelf te denken. Hij denkt vanuit wij. En natuurlijk zou ik in de romantiek van een verliefde zomer ook wel altijd bij hem willen zijn. In dat huisje daar ver weg in het waddengebied in Groningen. Maar dat is niet nu, dat is een illusie. Ik hou nu alleen van af en toe en verder van het verlangen naar de volgende keer. En ik hou heel erg veel van al mijn dingen zonder hem en ik hou ook heel erg veel van op mezelf zijn.

Hij: Het overviel me zondagochtend zo enorm dat ik weer afscheid van je moest nemen, dat dat mijn hele dag bepaalde. Ik vind het heel erg moeilijk om je telkens weer te moeten laten gaan.