Charlotte: “Ik was nog niet toe aan een relatie met een man die zijn vrouw voor mij verliet”

Na een ‘vurrukkellijk’ weekend in het schattige huisje in de Weerribben, dat op maandagochtend koud eindigde, volgt een moeilijke week. Hij is het weekend erna jarig, maar ik zeg dat meteen begin van de week af. Het voelt niet goed. Ik heb tijd nodig voor mijn eigen gedachten. Dat laat ik hem weten. En hij vloekt hardop.

Het is niet de eerste keer dat ik hem op afstand zet en hij op eieren moet lopen. Hij weet niet hoe vaak hij nu een berichtje kan sturen en wat hij dan wel en beter niet zegt. Dus ik krijg geen ‘allerliefste lieve Charlotte’ deze week. Eigen schuld, dikke bult. Zo was het ook in april toen hij uit de bocht vloog en mij ineens appte ‘ik hou van je’ terwijl we nog in de vriendschapsfase waren. En weer in mei toen hij met een vuilniszak met kleren en zijn laptop zijn vrouw verliet en bij zijn vader introk. De schrik sloeg mij om het hart omdat dit helemaal niet de bedoeling was. Ik was nog helemaal niet toe aan een relatie met een man die zijn vrouw voor mij verliet, wat gelukkig niet zo bleek te zijn; ik was slechts het duwtje om eindelijk te vertrekken. In juni, nadat we elkaar in één week een paar keer in grote hartstocht hadden ontmoet, en ik vroeg om ‘pauze’ omdat het stormde in mijn hoofd en ik me een stuurloos schip voelde. En nu dus, na een heel verliefde zomer. Ik vind mezelf een moeilijk mens. Ben ik wel om van te houden?

Ik kom niet bij de liefde die ik de afgelopen weken heb gevoeld. Ik ben koud en harteloos op dit moment en stort me op mijn werk. Na een paar dagen gaat mijn bloed weer stromen en lukt het om een beetje om mezelf heen te lopen. Wat gebeurde er die zondagmiddag en maandagochtend nou? Weet je wat ik denk? Telkens als mijn ‘normale leven’ me spiegelt, schrik ik. Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Wie ben jij gek, verliefd persoon? Waarom zet ik met zo’n nieuwe liefde weer zoveel op het spel terwijl ik zo’n prettig en vervullend leven heb zonder man? Waarom neem ik het risico dat ik niet weet waartoe dit allemaal leidt, het risico dat het kapot gaat en ik weer opnieuw alleen door dat ellendige donker moet? Waarom zou ik? Sta ik de rest van mijn leven wat liefde betreft niet liever langs de zijlijn? Ik heb immers genoeg liefde om me heen toch, met een dochter, familie en vrienden.

Mijn oude buurmeisje uit het dorp waar ik ben opgegroeid, met wie ik sinds kort weer bevriend ben, stuurt me een prachtige TED Talk van Brené Brown over waarom je kwetsbaar moet willen durven blijven in het leven. Ik moet hem nog 100 keer tot me nemen, maar ik begrijp in elk geval dat kwetsbaarheid een enorm risico is, maar vooral ook de bron van vreugde, liefde en creativiteit. Dat is waar. Dat loop je dan mis. Ik stap over mijn angst heen en doe het hek van mijn fort weer open. Ik geef hem uitleg. Met vallen en opstaan dan maar!

Hij: Dank voor je toelichting. Je geeft me de kans om mijn worsteling te beschrijven. Ik vloog het meest uit de bocht, nu en eerder ook al. Ik heb je te veel overladen met uitingen van liefde en dat verstikt jou. ‘Too much love kills’. Dat is niet goed. Niet voor jou, niet voor mij. Hoe tem ik mezelf zonder de indruk te geven dat er geen liefde meer is? Ik moet zoeken naar de juiste vorm. Hoe dan ook: ik hou van je, vooral ook omdat je gewoon zegt wat je bezighoudt!

Ik: Ik heb je verjaardag afgezegd. Waarop jij heel hard hebt gevloekt. Wat ik snap. Zou het toch beter voor ons zijn om elkaar morgenavond op jouw verjaardag te zien opdat we elkaar niet gaan misverstaan? Of is een weekend afstand nu juist beter? Mies is morgen weg van 19u tot 10.30 uur zondagochtend.

Hij: Ik zou dat erg fijn vinden!

Hij hecht niet aan zijn verjaardag, zegt hij – ‘wij vierden het eigenlijk nooit, zij vergat het meestal’ – maar een verjaardag is betekenisvol, zeker in een nieuwe liefde. Het is zijn eerste verjaardag sinds hij weg is bij zijn vrouw. Ik heb al voor het weekend in de Weerribben drie cadeautjes voor hem gekocht. Zorgvuldig uitgezocht, omdat ik hem wil laten zien hoeveel hij voor me betekent. Het eerste cadeau is een stripboek van Dick Matena met getekende Kronkels van Carmiggelt. Ik heb vanuit vroeger niet zo veel met Carmiggelt, maar hij wel. Wij waren NCRV en keken dus niet naar zijn VARA. Zo was verzuild Nederland toen nog. Hij keek vroeger op zaterdagavond naar Kronkel op televisie en stuurt mij regelmatig Youtubes van bijzondere Kronkels. Vooral die van de Liefste vreemde is betekenisvol voor ons geworden. De geuzennaam voor dat je elkaar nooit helemaal kent en uiteindelijk vreemden voor elkaar blijft. Vandaar dit cadeau. Hij is blij met het boek en zegt al bladerend: ‘Ik dacht dat Carmiggelt tenger en klein was, maar hij was tenger en lang. Dat zag je dus niet op tv.’

Het tweede cadeau komt voort uit een droom die ik onlangs over hem had. Ik droomde dat ik met hem, zijn zus en twee nichten in Ierland was, in een boerderij waar deze drie vrouwen woonden. Deze vrouwen bestaan echt. Hij heeft het regelmatig over ze. En ik hou nu al van ze omdat hij zo leuk over ze praat. Ierland is een droomverzinsel, hoewel hij erg van Ierland houdt. Anyway, in mijn droom heeft hij lange leeuwenmanen en draagt een donkerblauwe schipperstrui. Hij is enorm op zijn gemak. Ik ben nerveus, val flauw en kom bij in zijn armen. En dat is een leuke verwijzing naar vroeger; in mijn twintiger jaren viel ik vaker flauw en dat gebeurde als ik niet meer wist hoe het verder moest. Bij mijn eerste studentenbaantje als koffiejuffrouw bij TNO waar ik diepongelukkig was; met een blad vol kopjes koffie ging ik dramatisch onderuit. De tweede keer was bij de tramhalte van lijn 25 op weg naar een tentamen. De derde keer was tijdens de eerste schreeuwende ruzie met mijn toenmalige lief. En hop! daar ging ik. Daarna gebeurde wel wat ik wilde. Baantje kwijt, geen tentamen, ruzie over. In mijn droom kwam dat dus terug, vast door al die lelijke afstandelijkheid en dat moeilijke piekerhoofd van mij. Ook met dit cadeau is hij blij: ‘Hoe weet jij dat mijn lievelingstrui een donkerblauwe schipperstrui is?’ Dat wist ik niet, maar mijn droom wel.

En tot slot nog een klein grapje omdat hij van zure drop houdt, wat ik echt meisjessnoep vind. Het wordt een heerlijke avond. Ondanks de rotweek. Ik geef me over aan een fijne avond. Hij ook. We praten dingen goed uit. En de volgende ochtend op de terugweg naar huis appt hij.

Hij: Dank voor een mooie verjaardag, allerliefste wat minder vreemde.

Ik: Ik voel me alsof ik weer bergen kan verzetten.