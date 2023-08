Charlotte: “Ik wil zonder gêne genieten van wat ik tussen de lakens het allerfijnste vind”

Mijn moedertje van 83 zegt het bijna elke zaterdag als ik met de was en de boodschappen bij haar op de koffie kom: ‘Dat jij het, voor iedereen leesbaar, nog eens zo openhartig over seks zou hebben, dat vind ik toch zo wonderlijk.’

Ze heeft gelijk, dat is best eigenaardig. Ondubbelzinnig praten over seks, dat deden wij thuis niet. Mijn zus en ik vroegen haar wel eens naar haar bedgeheimen en dan zei ze: ‘Dat gaat vanzelf, meisjes, daar hoef je echt niets voor te weten.’

Nu was mijn moeder niet de beste raadgever op dit gebied. Mijn zus en ik maken er nog wel eens grappen over. Als we vroeger begonnen over masturberen, zei zij: ‘Dat heb ik echt niet nodig, hoor.’ Dus van haar moesten we het niet hebben, terwijl we wel een heleboel ontluikende seksuele gevoelens hadden die we op zaterdagavond fluisterend in het donker bespraken als we op mijn kamer ‘logeerden’. Over met wie we wilden tongzoenen en hoe dat dan moest, over buurjongen Arnold die je tijdens verstoppertje in het schuurtje wel eens tussen je benen aanraakte en hoe je in bad met de douchekop ook dat lekkere gevoel kreeg.

Onze Barbies – waarmee we eindeloos speelden - deden ook aan seks. Hun leven ging volgens een vast patroon. Van de eerste ontmoeting - krijgen ze elkaar wel of niet - het stiekeme gevoos achter het Barbiehuis en dan de bruiloft die altijd eindigde met twee ketsende blote Barbies in hun krullerige hemelbed.

Ik herinner me een wonderlijke logeeravond in de herfst van 1974 waar al die opwinding bij elkaar kwam. Mijn zus en ik hadden De stille kracht gezien, een televisieserie naar het gelijknamige boek van Louis Couperus, waar de geiligheid tussen Pleuni Touw en Willem Nijholt van het scherm spatte en waar we stilletjes en ongemakkelijk naar hadden gekeken. Daarna gingen we naar mijn kamer, trokken onze kleren uit en gingen bloot op elkaar liggen. Zonder iets te zeggen. Als in een absurdistische Alex van Warmerdam-film. Toen trokken we onze pyjama’s weer aan en gingen slapen. De stille kracht en de ketsende Barbies hadden gevoelens van genot opgeroepen. Wat bleef hangen waren jammer genoeg niet die verrukkelijke en eerlijke gevoelens van lust, maar vooral de schaamte voor de hevigheid van al die seksuele gevoelens. We spraken er nooit meer over.

Mijn lieve moedertje, die zich nu dus verwondert over mijn openhartigheid over seks, leest dus elke week mijn serie op Libelle.nl en dat leidt wel – heel leuk - tot openhartige gesprekken. Nu ik zelf aan het verkennen ben, durf ik er haar ook beter naar te vragen. ‘Mam, genoot jij vroeger eigenlijk van seks?’ Ze vertelt dat het plezier kwam toen ze de pil kreeg. Die kreeg ze pas na de geboorte van mij, mijn zus en broer. ‘Ik kreeg energie van vrijen’, grijnst ze. Moet je nagaan: een volwassen vrouw vraagt vijf jaar lang aan de huisarts in een gereformeerd dorp om de pil, maar krijgt deze niet. Dat vond dokter niet nodig voor een jonge, getrouwde vrouw. Dan verhuist ze, in het nieuwe dorp zit een moderne huisarts die vindt dat het aan mijn moeder is om daarover te beslissen, hij schrijft haar de pil voor en zij gaat eindelijk genieten van seks omdat ze niet meer bang hoeft te zijn weer zwanger te worden. Dat mannen zo kort geleden nog zo over vrouwen beslisten!

Over romantiek gesproken: het is deze huisarts die haar de pil voorschreef met wie ze dertig jaar later trouwde, vijf jaar nadat mijn vader haar had verlaten. Lust zat dan misschien niet in de familie, romantiek des te meer.

Actrice Jane Fonda (85) zei vorig jaar: ‘Vrouwen worden beter in seks als ze ouder zijn, omdat ze niet meer bang zijn om aan te geven wat ze willen, wat ze lekker vinden en wat niet.’ Dat klopt wel, ik heb ook steeds minder schroom om over alles te praten. Geen onderwerp schrikt me af, ik ben altijd nieuwsgierig. Dat is natuurlijk niet hetzelfde als durven en doen. Ik ben van binnen vaak een bang Knorretje en dat is ook omdat ik eigenlijk niet zo veel weet van seks.

Met de nieuwe liefde in mijn leven krijg ik nog een kans. Ik zou mezelf nu een beetje willen forceren om te onderzoeken wat er nog meer onder de zon is. Durf en vind je eigen pad, dat is inmiddels mijn adagium in de liefde en nu ook in de lust. Om met Liesbeth Woertman te spreken, ik wil zonder gêne, zonder moetens en zonder te moeten voldoen, zonder me iets aan te trekken van andere mensen en de gangbare mores, gewoon oprecht genieten van wat ik tussen de lakens – of elders - het allerfijnste vind.

Die bereidwilligheid om voorzichtig te zoeken wat ons seksueel blij maakt, heeft mijn jeugdliefde ook. Als we weer een avond en nacht bij elkaar zijn, gaan we niet meteen naar mijn slaapkamer, maar kijken in een met duizend kaarsen verlichte kamer, op de bank in elkaars armen naar Sex, love & goop waarin Gwyneth Paltrow met koppels in gesprek gaat over seks en intimiteit omdat dat een veel te weinig besproken onderwerp is onder vrouwen.

Het werkt op onze lachspieren, maar we worden toch vooral geraakt door de eerlijkheid waarmee de koppels, die net als wij vaak niet veel meer hebben ervaren dan bout gezegd recht op en neer, vertellen over hun seksuele verlangens. Ook al is het een beetje ongemakkelijk samen op de bank, het is mooi om te zien wat deze deelnemers aan genot ervaren als ze andere dingen doen dan ze ooit hebben gedaan.

Dus die avond kussen en strelen we elkaar. Heel zacht. Heel langzaam. Eindeloos lang. Alleen maar dat. Daarna gaan we slapen.