Charlotte: “Ineens blijft hij een hele dag stil en reageert niet op mijn appjes”

Het sterrenbeeld van mijn lief is Leeuw. Ik ben Ram. Een dubbele zelfs, want niet alleen mijn zonneteken maar ook mijn ascendant is Ram. Volgens Club, hét meidenblad van de jaren zeventig, waren wij – Ram en Leeuw - een perfecte match. Nee meer nog, we waren een match made in heaven en dat schreef ik letterlijk over in mijn dagboek: ‘De onafhankelijkheid van Ram past goed bij het sterke ego van Leeuw, ze zijn aan elkaar gewaagd maar hebben ook veel gemeen, ze zijn allebei vurig, hartstochtelijk en delen een groot gevoel voor avontuur’.

Het voelde als magie dat in de sterren geschreven stond dat wij bij elkaar hoorden en dat geloofde ik dan ook heilig. Aangemoedigd door zoveel bevestiging noem ik hem in mijn dagboek lekker over de top ‘mijn Leeuwenkoning’ en ik schreef verheven over zijn moed, zijn trots en dat hij een geboren leider was. Ik was op mijn gelukkigst als ik bij hem was, mijn heerser die breeduit godfather zat te zijn tussen zijn vrienden, een aantal langharige, norse jongens in legerjackies van de dumpstore, die zwijgend naar Neil Young en Deep Purple luisterden en hard met elkaar lachten om dingen die ik niet begreep. Ik deed niets liever dan gewoon naast hem zitten, met mijn hand in de zijne, die hij alleen losliet als hij een sjekkie rolde of een slok bier nam en was trots dat hij ‘mijn’ Leeuwenkoning was.

In de jaren daarna, toen ik hem uit het oog was verloren, kreeg hij verkering met zijn eerste liefde. Zij kwamen elkaar tegen toen zij voor haar echtscheiding aanklopte bij de advocatenpraktijk van zijn moeder. Ze stond er alleen voor met drie jonge kinderen en een man uit beeld. Dat raakte hem, want de Leeuw is graag nodig en floreert als hij iets voor een ander kan betekenen. En voor hij het wist, had hij een vrouw en drie dochters en waren de eerste jaren met elkaar gelukkig. Daarna werd het huwelijk stroef, met steeds meer ergernissen en steeds meer ruzie. De Leeuwenkoning raakte zijn sterke ego kwijt. Moe van het vechten trok hij zich steeds verder terug in de schaduw van zijn bestaan.

Toen kwamen wij weer in elkaars leven en door de kracht van de liefde en doordat hij weer gezien werd, is er een lichtje aangestoken waar het lang donker was. En langzaam, stap voor stap, kwam de kracht van de Leeuwenkoning terug. Twee maanden geleden was er de welbekende druppel en pakte hij op een avond zijn laptop, deed wat kleren in een vuilniszak, haalde zijn fiets uit het schuurtje en vertrok.

Hij woont sindsdien bij zijn vader en neemt genoegen met weinig, in afwachting van hoe nu verder. Zijn vrouw wil niets - niet praten, geen contact. Zijn kinderen sturen hem lieve berichtjes, maar willen hun verdrietige moeder niet nog verdrietiger maken en willen hem niet zien. Ik herken het. Toen mijn vader mijn moeder verliet, waren wij ook loyaal aan haar.

Hij heeft er verdriet om. Hij mist zijn kinderen, maar hij begrijpt het. In Rubinsteins Niets te verliezen en toch bang, waarin zij haar scheiding beschrijft, zegt ze: ‘Iemand verstoten die een half leven op je heeft gerekend, behoort tot de gruwelijkste dingen die mensen elkaar aandoen, gruwelijk omdat het geschiedt door de hand die tot dan toe gekust werd.”

Hij wacht gelaten af hoe het verder moet. Dat herken ik ook. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar mijn man – de vader van Mies dus - en ik hebben deze zomer pas officieel onze echtscheiding aangevraagd. We zijn al twaalf jaar uit elkaar. Al die tijd leefden we gescheiden van tafel en bed. Dat deden we voor Mies. Zo bleven we nog een gezinnetje met z’n drieën. En dat pakte voor ons ook goed uit, we groeiden over de ergernissen heen. Ik ben dus wel de laatste om iets over andermans echtscheiding te zeggen. Het is pas afgelopen als het afgelopen is.

Langzaamaan krijgt mijn lief genoeg van de pauzestand. Hij wil verder met zijn leven, hij wil het verleden achter zich laten en zijn leven zonder haar vormgeven. En nu zoekt hij voorzichtig zijn eigen pad.

Hij: Ik ben het ontwend om alleen voor mezelf te denken en heb de neiging me af te stemmen op jou, wat ik graag doe, want er is niets wat ik niet doe voor jou. Maar ik moet gaan leren mijn eigen stem te volgen. En dat is lang geleden dat ik dat heb gedaan. Dat gaat met horten en stoten.

Ik zie inderdaad zijn getrouwde patronen. Hij wacht mij af. Hij wacht mij voortdurend af. En mijn Ram-eigenschappen gaan daarvan op tilt. Ik begrijp het en vind het lief, maar het irriteert tegelijkertijd ook een beetje. Begrip omdat ik zelf drie jaar nodig had om het ’wij’ los te laten en echt op mijn eigen pad te geraken. Lief omdat het dat ook is, dat iemand alles wil doen voor jou. En ergernis omdat ik niet meer terug wil naar de tijd van je altijd maar afstemmen op de ander. Ik krijg al een rode waas als hij hem en mij ‘wij’ noemt. Heel onaardig. Ik weet het. Ik ben na twintig jaar huwelijk en twaalf jaar alleen het andere uiterste en bescherm mijn territorium waarschijnlijk net iets te fel.

Er is dus werk aan de winkel op ons zestigste. Hij moet zijn eigen kracht terugvinden, zijn ik, zijn leeuwenkracht en ik moet het hek rondom mijn tuintje een beetje open zetten en hem toelaten. Met het groeien van zijn manen, die niet langer blond zijn maar zilvergrijs, herwint mijn oude Leeuwenkoning dus beetje bij beetje zijn kracht. Hij strekt zijn stramme lijf en recht zijn rug. Hij herrijst met hernieuwde vastberadenheid en wordt weer koning van zijn eigen rijk. Dat is ontroerend.

Het is ook wennen. Waar ik me al maanden nooit hoef af te vragen of hij nog aan me denkt omdat hij minstens twee keer per dag van zich laat horen met altijd iets liefs in zijn zinnen, is het nu voor het eerst ineens een hele dag stil van zijn kant. Op mijn goedemorgen-whatsappje op vrijdagochtend reageert hij niet en als ik de ochtend erna vraag of er iets is, schrijft hij terug:

Nee hoor, er is niets, maar ik had gewoon even geen zin in jou volgen.

Bam! The Lion strikes back. Ik ben niet langer de koningin die de dienst uitmaakt. Beter!