Charlotte: “Mijn dochter wil hem − mijn jeugdliefde − ontmoeten voordat ze vertrekt”

Mies en ik leven sinds haar zevende samen. Zonder haar vader dus. Bijna al die jaren woonden we op een oud schip onder de Montelbaanstoren in Amsterdam. Dat was lang een idylle. Het was alsof we één lichaam waren, heel liefdevol en vrij en open, waardoor vriendinnen van haar en van mij zich graag bij ons aansloten, bij onze kleine matriarchale utopie.

Sinds een jaar, sinds mijn kleine meid van school en groot is, en onlangs besloot niet één maar gewoon nóg een tussenjaar te nemen, zit ik vaker dan haar lief is te dicht op haar huid. Daardoor hebben we nu voor het eerst een pittige tijd achter de rug. Zij is zich aan het losmaken van mij, wat heel gezond is, dat zie ik natuurlijk ook. Dus ik doe mijn grote best haar vooral als een volwassen vrouw te zien en verder lief en supporting te zijn.

Dat lukt niet altijd, dus te vaak ben ik te dominant, vooral als het gaat om haar taken in het huishouden en over haar heel vaak heel laat thuiskomen. Dat pikt ze niet. Het is haar leven en dat wil zij inrichten zoals zij wil en niet volgens mijn mores. Mijn dochter is een uitgesproken, mooi en slim kind dat haar eigen pad wil gaan en haar wenkbrauwen heel hoog optrekt als ik me te veel met haar bemoei. Er waren de afgelopen maanden dus regelmatig momenten dat we tegen elkaar schreeuwden of met tranen naast elkaar op de bank zaten en niet goed wisten hoe we uit deze strijd moesten komen.

Nu gaat ze bijna weg, naar Zuid-Amerika, vier maanden, wat geen enkele moeder leuk vindt ook al doen we van wel.

Mies is deze zomermaanden, net als ik, druk met de liefde. Wel anders dan ik. Waar ik in mijn leven telkens opnieuw voor één liefde ga en inmiddels al maanden scharrel met een jeugdliefde, zoent zij regelmatig met wildvreemden en heeft scharrels voor een nacht. Sinds kort vindt ze één boy heel erg leuk en daarmee worstelt ze nu. Ze vindt dat ik haar maar weinig heb meegegeven over liefde voor één persoon. Ze houdt heus veel van mijn onafhankelijkheid, zegt ze, dat vindt ze beslist een voordeel, maar er is ook een enorme keerzijde die ik niet zie, zegt ze, op een avond op het dakterras: “Ik durf me niet aan een man over te geven, mam. Ik ben altijd kritisch. Durf niet te zoenen in het openbaar of hand in hand. Dat vind ik klef en dat komt door jou.”

Ik snap het. Ze heeft gelijk. Alleen was ik me daarvan helemaal niet bewust. Wij hebben al een leven lang andere, alleenstaande moeders en hun dochters om ons heen, die net als wij een beetje schamper zijn over het aandeel van een man in hun leven. Want mannen, wat heb je eraan?

Zij: Mam, wij zijn echt ingewikkeld met mannen. We willen geen volledige overgave, houden niet van klef en willen vooral onze eigen dingen blijven doen.

O o o, wat neem je toch altijd meer dan je wenst jezelf mee in de opvoeding van je kind. Ik heb helemaal niet het idee dat ik zo man-onvriendelijk ben. Ik ben bijvoorbeeld hartstikke dik met al mijn exen. Blijkbaar heb ik toch onbedoeld overgebracht dat je niet veel aan mannen hebt en dat je je vooral nooit moet ‘uitleveren aan een man’. Die zegswijze alleen al zegt eigenlijk genoeg. Want dat is nou precies wat moet als je liefde wil.

Dat is het gevolg van onder meer de scheiding van mijn ouders, waar mijn vader mijn moeder verliet en haar zonder geld en mogelijkheden achterliet. 47 was ze. “Niets is meer van jezelf, jezelf is er gewoon niet meer”, zegt Renate Rubinstein in Niets te verliezen en toch bang. En dan tig jaar later, de scheiding van mij en de vader van Mies, een man die weinig tot niets bijdroeg aan haar leven en ook nog eens kneiterdepressief was, waardoor ik op een bepaald moment mijn jong bij haar nekvel nam en vertrok.

Ik heb het over dit alles met mijn vroegere buurmeisje van ook bijna zestig, dat net als Mies is opgegroeid met een alleenstaande en werkende moeder. “Die overgave”, zegt ze meteen, “dat kunnen wij niet. Wij nemen dat risico niet, van in het diepe springen en niet weten waar je uitkomt.” Ze heeft gelijk. Dat doen we - dat doe ik - niet. En mijn dochter ook niet. Ik weet het, ik weet, ik weet het... Laatst schreef ik nog, naar aanleiding van een TEDtalk van Brené Brown: als je wil liefhebben, moet je risico nemen, anders gebeurt het niet.

Dat is dus de rugzak van mijn kind. Mijn lieve kind dat mij vanaf haar zevende alleen maar terughoudend en schamper kent als het om mannen gaat. Kut hè, dat er altijd zo’n keerzijde is aan alles. Mies is dan wel heel erg onafhankelijk en eigen, ze beschermt zichzelf goed en kiest haar eigen pad. Daar ben ik heel fier op. Ze durft echter geen risico te nemen als het om de liefde te gaat en dat verdriet me. Ik gun het haar en mezelf zo. Nu laat ze dus de boy die ze zo leuk vindt, niet zien hoe leuk ze hem vindt. Ze gaat over een week naar Zuid-Amerika zonder dat tegen hem te zeggen want ‘jeej je onafhankelijkheid gaat boven alles.’ Potdorie! Dacht ik toch echt dat ik haar de juiste waarden had meegegeven en heb ik de plank op dit gebied echt enorm misgeslagen.

Over een week is ze weg. Voor het eerst in ons leven moet ik haar loslaten. Het komt ineens zo dichtbij. We praten veel. Nu geeft ze aan dat ze ‘haar stiefvader’ - zoals wij hem spottend noemen terwijl we allebei vinden dat dat nooit zijn rol gaat worden in ons leven - graag wil ontmoeten voordat ze op het vliegtuig stapt

Zij: Ik wil weten bij wie ik je achterlaat, mam!

Ze heeft ook al nagedacht hoe ze hem wil ontmoeten.

Zij: Ik weet al zoveel van hem, dat ik liever iets ga doen dan dat we een hele avond tegenover elkaar zitten.

Jaja!

Ze wil dat we eerst naar een optreden gaan en daarna een nazit doen in een café. Ze heeft ook uitgezocht waar, ze wil naar Theater De Engelenbak op een zondagmiddag. Mijn lief vindt dat een goed idee.

Het loopt anders. Op de avond dat ik zijn zus en nicht ontmoet bij een concert van een Zuid-Afrikaanse band - omdat zij mij graag willen ontmoeten, de vrouw die hun broer en neef zo gelukkig maakt - gaat er geen trein meer terug en vraag ik Mies of ze het goed vindt dat hij blijft slapen terwijl zij ook thuis is. Dat vindt ze oké. Ze zegt: “Laten we elkaar dan ook maar gewoon ontmoeten, want ik vind het gek als jullie op jouw verdieping zijn en ik daarboven op mijn verdieping en dat ik hem dan niet zie.”

Dus op een warme septembernacht ontmoet zij ‘haar stiefvader’, ’s nachts om 01.00 uur, thuis op het dakterras. Ik vind het allemaal geweldig, maar ook behoorlijk intens. Waar ik hem de afgelopen maanden voor mezelf hield, deel ik hem nu ineens met allerlei mensen van belang.

Eerst zijn zus en nicht. Leuke vrouwen van mijn leeftijd, heel eigenzinnig en geestig. We omhelzen meteen omdat we, door alle verhalen van hem over hen en van hem over mij, elkaar meteen in de armen willen sluiten. Mijn verliefdheid maakt dat ik alles leuker vind en niet zo terughoudend ben als gewoonlijk naar nieuwe mensen. Mijn liefje en ik zitten de hele avond hand in hand, ik ben oprecht nieuwsgierig naar de vrouwen die voor hem belangrijk zijn en al die openheid zorgt voor een lieve verbinding. We dansen op de Afrikaanse muziek, we voelen ons vrij en dat is heel heerlijk.

Daarna dus de eerste ontmoeting met mijn dochter. En let wel, dit is de eerste man ever die ik aan haar voorstel. We gaan naar mijn huis, midden in de nacht, naar mijn Mies dus, die ook net thuis is en ons buiten met een glas wijn opwacht. Ze is het kind dat je zo’n avond wenst, heel vrolijk, hartelijk,verwelkomend, zelfverzekerd en grappig. Ze doet haar best. En hij ook. Als we elkaar na een aangenaam uur welterusten zeggen en naar beneden gaan, whatsappt ze me:

Mam, hij is echt veel leuker dan jij in al je terughoudendheid hebt verteld. Het is ook heel lief om jou zo verlegen en verliefd te zien. Ik vind het fijn dat jij, mijn moedertje, zo blij bent. Ik ga gerust weg zo.

Jeetje, in al die lievigheid van de laatste weken is deze brug nu ook genomen. Ik vind dat echt heel erg fijn, hoewel ik niet met hem kan vrijen als mijn kind boven ons slaapt. We gaan lekker meteen slapen en dat is ook goed.