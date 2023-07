Charlotte: “Mijn ex en ik zijn al twaalf jaar uit elkaar, maar nu vraag ik de echtscheiding aan”

Ik ben de laatste dagen in mijn hoofd druk met vroeger. Dat komt omdat mijn man en ik officieel de echtscheiding hebben aangevraagd. We leven al twaalf jaar gescheiden van tafel en bed en zijn - na het verdriet, de pijn en de grote ergernissen - al lang weer op elkaar gesteld. Hij komt bijna elke week bij Mies en mij eten. We gaan regelmatig met z’n drieën op vakantie en brengen tweede kerstdag als gezin door in Hotel New York in Rotterdam, het hotel van onze huwelijksnacht.

Nu ons kind 18 jaar is geworden en ze langzamerhand zonder ons verder gaat, vinden we dat we onze niet-huwelijkse staat officieel moeten maken. En dat roept van alles op. Vooral in mezelf, over mijn rol in die huwelijksellende van toen. Waar ik 12 jaar geleden in het diepst van mijn hart toch dacht dat het mislukken van onze relatie vooral aan hem lag - ik had immers alles geprobeerd om er samen uit te komen terwijl hij zijn kop in het zand stak - zie ik nu beter mijn eigen onvermogen van toen.

Zelf een kind van ouders die vechtend uit elkaar gingen, had ik geen idee hoe je huwelijksproblemen te lijf moest gaan. Ik dacht dat ik het kon, maar ik kon het niet. Ik zag ook niet hoe we er samen uit moesten komen, dat had ik thuis niet meegekregen. Ik denk dat mijn ouders echt van elkaar hebben gehouden, maar er was veel buitenkant, schone schijn en leven naar hoe het moet. Moeilijke gevoelens werden weggemoffeld en als je dat te lang doet, dan hoopt het gif zich op tot het explodeert en dan is er geen redden meer aan.

Ook mijn man en ik konden destijds onze shit niet echt onder ogen komen. We maakten ruzie en daarna maakten we het weer goed, maar we losten de dingen niet op. Tot het niet meer ging en we allebei van binnen zo verhard waren dat het niet meer lukte om elkaar terug te vinden. Nu, tijdens het invullen van alle online echtscheidingsformulieren, praten we voor het eerst over ons uit elkaar gaan. Dat is nog steeds hartstikke pijnlijk, maar toch ook heel heilzaam.

Naast al deze emo, is er ook iets praktisch waarover ik een beslissing moet nemen: welke naam ga ik voeren? Ik mag volgens de wet mijn mans naam blijven dragen totdat ik een andere man trouw, maar het voelt als een goed moment om mijn meisjesnaam weer aan te nemen.

Mijn vaders naam dus. De naam waar ik zo graag vanaf wilde toen ik trouwde, omdat ik mijn vader na de scheiding van mijn ouders alleen kon zien door de ogen van mijn wanhopig-verdrietige moeder. Mijn vader, de verrader, degene die ons in de steek had gelaten. Wat ik toen niet zag, was dat onder de borstroffels waarmee mannen zoals hij laten weten hoe groot ze zijn, een lieve man zat die ook verdriet had en me brieven schreef waarin hij zegt dat hij me mist. Ik negeerde zijn brieven en voelde me opgelaten als ik bij hem en zijn nieuwe vrouw op bezoek ging. Hij trouwens ook. We waren allebei ongemakkelijk en opgelucht als het weerzien achter de rug was.

Dus toen ik in 1993 nog geen anderhalf uur getrouwd was - om 9 uur ’s ochtends op het stadsdeelkantoor in Amsterdam-Zuid zonder familie met een taxichauffeur en een gemeenteambtenaar als getuigen - nam ik de telefoon in de bruidssuite van Hotel New York op met: ‘Met Charlotte Martijn’. De eerste die belde was mijn lieve schoonmoedertje, die in de lach schoot van zoveel ouderwetse trots. Het was echter niet alleen trots, het was ook triomf. Het was mijn daad van verzet. Waar ik niet openlijk ruzie durfde te maken met mijn vader, liet ik hem zo toch maar mooi weten dat ik niet meer wilde heten zoals hij.

En nu komt ineens alles rondom die naam samen. In het jaar dat mijn vadertje stierf, ik officieel ga scheiden en verliefd ben geworden, ga ik mezelf weer Charlotte Hoogendoorn noemen. Mijn jeugdliefde kent mij niet anders.

Hij: Toen jij mij zes maanden geleden een berichtje via LinkedIn stuurde, onder je mans naam, wist ik niet meteen wie je was. Toen ik naar je profiel ging, zag ik je meisjesnaam en dacht ik: hé dat is mijn Charlotte, wat leuk. En toen heb ik je dat berichtje gestuurd. Dat berichtje waar al het mooie tussen jou en mij mee is begonnen:

Dat is lang geleden. 100 jaar ongeveer. Hoe is het met je? Wel goed, volgens mij.

Het kwam goed tussen mijn vader en mij. Ik ging later in mijn leven weer veel van hem houden. En hij van mij. In het laatste half uur voor hij eeuwig in slaap ging, pakte hij mijn hand, keek me met zijn mooie blauwe ogen ineens dwars door de mist in zijn hoofd helder aan en zei voor het eerst van mijn leven ‘ik hou van je’. Ik kan zijn naam nu met liefde dragen. Het voelt na een omzwerving van dertig jaar zelfs een beetje als thuiskomen.