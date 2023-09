Charlotte: “Net als deze liefde in rustiger vaarwater lijkt te komen, word ik ziek”

Hoewel we nooit zullen samenleven - ‘want ik weet dat jij dat niet wil’ glimlacht hij dan - maken we wel kleine grapjes over samen oud worden, over als we niet meer werken, wat met ruim acht jaar niet heel dichtbij is, maar wel zo dichtbij dat je het kunt zien.

Ik stuur hem het allerliefste liedje ooit over samen oud worden. Carmiggelt schreef het voor Renate Rubinstein en ik schiet er altijd vol van omdat het zo klein is, zo zonder grote woorden en gedachten en om dat viooltje aan het eind. Mijn jeugdliefde hoopt oud te worden, net als zijn opa en vader. Hij denkt in kracht en fit. Ik niet. Mij lijkt 75 een mooie leeftijd om er tussenuit te gaan.

Hij: Dat wil ik niet, dan heb ik je nog maar 15 jaar.

Ik: Dat lijkt me juist heel veel. En daarna heb je de herinneringen aan die 15 jaar. Hoe romantisch is dat!

We lopen in elk geval, met zo weinig als we elkaar zien en zoveel als we aan elkaar denken, de hele tijd elkaars hart binnen. Onze verbeelding is zo sterk dat we het gevoel kunnen oproepen dat we in elkaars armen slapen.

Mijn koudwatervrees is nu toch al een aantal weken weg, net als dat zo moeilijk-zijn. Als ik nu de kritische Charlotte, die scherpe met haar venijn, ook maar even voel, zeg ik hardop: “Doeslief!” Want laten we wel wezen, hè, in mijn hoofd zoek ik naar een hoogdravende lovestory, maar wat ben ik zelf nou helemaal? Ook gewoon maar een meisje met een huurhuis, een te hoge energierekening, een dochter van 18 die me soms tot razernij brengt - zoals elke jongvolwassene dat doet omdat ze zo’n troep maakt en zo’n chaotisch hoofd heeft - met een zieke moeder waar ik elke zaterdag naartoe ga en een baan waar ik al met al ook maar net leuk van kan leven. Mijn liefje is ook maar een gewoon liefje, een heel aardige man die graag bij me is, die ook niet meer dan een gewone baan heeft, weliswaar van mooie boeken en muziek houdt, maar geen cent te makken heeft omdat hij aan het scheiden is. “Dus Charlotte”, zeg ik dan hardop, “hou eens op met dat gezeik en ga gezellige dingen doen met die leuke man.”

Met dit nieuwe inzicht komt er zoveel lievigheid in mij vrij. Lief is fijner dan ik dacht. Ik was mijn hele leven van het drama, van ‘Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt.’ Zo doe ik in de liefde. Alsof liefde pas waarde heeft als het samengaat met worsteling. Als in een boek, als in een film. Voor gewoon lief en gezellig is best wat te zeggen.

Net als deze liefde in rustiger vaarwater lijkt te komen, word ik ziek, met hoge koorts en veel pijn linksonder in mijn buik. Na vijf dagen ben ik een schim van wat ik normaal ben. Trillerig en dunnig. Ik kan niet anders dan alles even on hold zetten. Wonderlijk eigenlijk, iets in je grijpt in waardoor je je wel moet verhouden tot dit alles. Ik kan niet meer doorhollen. Mijn dokter denkt dat het iets in mijn darmen is en wil het ergste uitsluiten. Zij stuurt me naar het ziekenhuis voor een coloscopie. Natuurlijk doe ik stoer en ga alleen. “Nee joh, niemand hoeft mee, dat kan ik echt wel alleen.” Als ik me op maandagochtend om 7 uur meld in het OLVG, voel ik me klein en kan ik toch wel wat steun gebruiken.

Ik: Ik lig in een bedje met uitzicht op het Oosterpark te wachten. Ik ben ineens zo zenuwachtig. Waarom doe ik toch altijd zo stoer, van hupsakee, in charge en onderkoeld maar nu ben ik toch ineens een Piglet, een angstig wezentje. Het is een eenzaam gedoe, liefste vreemdeling, iets hebben, zo’n ziekenhuis, onderzoek en het ziekenhuispersoneel dat ineens zo in je eigenste zijn komt. Nou ja, over een uurtje is het achter de rug. Ik hoop op niets ernstigs natuurlijk, maar wel op iets wat die felle rotpijn verklaart.

Daarna moet ik een week wachten op uitslag. Ik ben inmiddels een schim van mezelf. Na een kwartier op moet ik weer liggen, ik heb me ziekgemeld, slaap heel veel, lees een prachtig boek van Arthur Japin, kijk B&B vol liefde af en hervind mijn lieve ik, de Piglet in mij, degene die niet zo hoogdravend is maar klein.

Hij wil op ziekenbezoek komen, maar ik wimpel het af. Ziek doe ik het liefst alleen.

Hij: Ik begrijp dat je me niet wil zien als je zo beroerd bent. Ik snap dat jij zo in elkaar zit dat je je terugtrekt in je hazenholletje en pas weer tevoorschijn komt als het voorbij is. Probeer je eens voor te stellen dat ik gewoon graag voor je wil zorgen?

Door mijn kleinheid, doordat ik me zo kwetsbaar en bang voel, vraag ik hem dan toch op een doordeweekse donderdag om een paar uurtjes te komen, omdat ik ernaar verlang in zijn armen te zijn. Hij zegt toe dat hij komt en stuurt me vast vooruit een troostende playlist met verschillende artiesten die Your song zingen. Een ontzettend hartverwarmend, klein liedje over wat je wil als je weinig hebt.

Ik kom er steeds meer achter dat liefde op onze leeftijd geen kattenpis is. In de superverliefde weken vind je alles alleen maar liever, leuker en beter dan ooit, zelfs dat wat je niet leuk vindt. Daarna kom je jezelf en elkaar tegen in een minder rozige wolk en denk je: hoe is het eigenlijk mogelijk om iets aan te gaan met een ander, met al het leuke maar vooral ook alle bagage en de stommigheden en bijna niet meer te veranderen eigenaardigheden in jezelf, die iedereen nu eenmaal heeft, en zeker op onze leeftijd.

Het is mogelijk, denk ik, als je maar wil, als je iemands toegevoegde waarde in jouw leven ziet en daarvoor ook je best wilt doen. Dat wil ik. Dat wil ik zo graag. Dus ik laat hem toch nu elke dag iets meer toe. Daar word ik dan toch gewoon echt gelukkiger van.