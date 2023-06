Charlotte: “Nu moeten we een modus vinden waarvan we allebei gelukkig worden”

Na een weekend samen in de veilige armen van mijn plantenkas, zoals hij mijn huis noemt, - ‘je bent met deze warmte echt een uur bezig om al je kinderen water te geven’, verbaasde hij zich op de eerste ochtend op mijn dakterras – mijn huis dus, waar we zestig uur lang de wereld buitensloten, spraken we af onze liefde geen vast ritme op te leggen, maar elkaar gewoon dan te zien wanneer we tijd en zin hebben. Het luchtte me op. Hoe verliefd ik ook ben, de vastigheid, het terugkerend patroon, het weten wat ik vanaf nu elke zaterdagavond ga doen, voelde alsof ik aan de ketting werd gelegd.

Nu moeten we een modus vinden waarvan we allebei gelukkig worden. Want als hij elke dag zin heeft om mij te zien en ik één keer per maand, dan wordt er toch één ongelukkig. Maar ja, je zit ook in elkaar zoals je in elkaar zit. Ik heb nu eenmaal na mijn echtscheiding besloten echt alleen nog maar mijn eigen pad af te gaan en niet meer dat van een ander. En mijn romantische hart lijdt nu eenmaal graag een beetje, als in ‘afwezigheid doet het hart groeien’. Daar tegenover staat dat ik echt de overtuiging heb dat liefde bovenal toewijding nodig heeft om te groeien. En ik ben zonder meer toegewijd aan deze liefde; die toewijding voor hem en mij voel ik elke dag. Ik zie hem, mijn jeugdliefde, niets liever dan gelukkig.

In onze harten zijn we altijd dichtbij. Whatsapp en onze verbeeldingskracht helpen ons de tijd te overbruggen dat we elkaar niet zien. We beginnen de dag samen. We worden wakker tussen 6 en half 7. Zeggen elkaar goedemorgen. Wij nemen bij de koffie het nieuws door. Hij op het balkon dat grenst aan de jongenskamer bij zijn vader, waar hij nu woont. Hij drinkt drie oplosespresso’s en rookt een sigaret. Ik ga meestal met een koffie verkeerd en een appel terug in bed waar ik online de kranten lees. En dan sturen we elkaar zinnen, stukjes en online artikelen en zijn het vaak eens en soms oneens.

Na het nieuws nemen we de dag door. Wat ga jij doen vandaag? En dan maakt hij grapjes over dingen die hem niet boeien en mij wel, zoals dat ik na werk ‘vandaag nu echt’ tijd moet maken voor de nagelsalon vanwege mijn afgebladderde nagels. Mies zegt: “Mam, voor iemand die geen verkering wil, ben je wel heel erg getrouwd!”

En dan gaan we ieders zijnsweegs. Maar niet voordat we hebben gezegd: ‘Jij bent de allerliefste, of ik wou nog zeggen dat ik je leuker vind dan gisteren.’ En dan zeggen we dat we dat te vaak zeggen. En toch zeggen we het elke dag.

De rest van de dag laten we elkaar met rust, wetende dat we allebei druk zijn. Dáár komt gelukkig onze verbeeldingskracht om de hoek. Of, zoals historicus Hans Goedkoop dat noemt in zijn essay over dat prachtige boekje Mijn beter ik: ‘Al ziet ze [Renate Rubinstein] Carmiggelt maar één middag in de week, in hun gedachten overbruggen ze de afstand en doen ze de tijd teniet’. Goedkoop noemt de magie van deze relatie hun gedachtenkracht. Mooi woord! Door altijd aan de ander te denken en terug te denken, tegelijkertijd hetzelfde radioprogramma te luisteren, elkaar te schrijven, blijven ze verbonden op de dagen dat ze elkaar niet zien. Dat herken ik.

Als de dag voorbij is, zoeken hij en ik elkaar weer op. Voor het slapengaan scharrelen we in omgekeerde volgorde naast elkaar in verschillende huizen en sluiten de dag samen af. We praten over werk, over wat we gegeten hebben, we vertellen iets leuks over een serie die we hebben gezien of een liedje dat ons raakte en we hebben het over onze kinderen die dingen doen waar we vaak blij van worden, over wie we ons af en toe zorgen maken en die ons soms verbazen. Dan schudden we ons hoofd en zeggen: ‘Ach ja, ze moeten hun eigen weg vinden in dit leven’. We blijven en zijn er altijd voor hen.

En dan zeggen we dat we elkaar lief vinden, dat we elkaar missen, en tot slot: slaap lekker. Het is heerlijk dat iemand in je leven totaal onbelangrijke stukken met je meeloopt.

Ik: Ik herken wel iets van die gedachtenkracht van Rubinstein en de-meest-getrouwde-man-van-de-wereld-Carmiggelt. Wij leven ook een beetje in onze verbeelding.

Ik vind ons huisje in Groningen bijvoorbeeld een heel fijne gedachte. Het huisje waar we gaan wonen als we niet meer hoeven te werken. Dat we los van elkaar eenzelfde soort huisje voor ons zien, met een weelderige bloementuin en dat we allebei een eigen kamer hebben om onze eigen dingen te doen en apart te slapen als we niet samen willen slapen.

Ik ben nu eenmaal graag op mezelf om mijn gedachten de ruimte te geven, in plaats van me constant te verhouden tot een ander. Lady Danbury in Queen Charlotte zegt zoiets als: ‘Ik heb een groot deel van mijn leven zijn adem ingeademd, nu wil ik alleen nog mijn eigen adem ademen.’ Dat herken ik. Enorm! Maar later met jou, in ons Groningse huisje, waar jij een kamer hebt op zolder en ik aan de bloementuin in de schuur, dat is iets om naar uit te kijken.

Hij: Die schuur, daar gaan we lootjes om trekken en ik ben daar gehaaid in, maar ik laat je nu nog graag in de waan dat je ook een kans maakt op de schuur.

Ik: Ik weet zeker dat ik de schuur win, ik ben in het spel valser dan jij denkt.

Weet je wat ook een fijne fantasie is, ‘dat ik altijd jouw hart kan binnenlopen’. Ik vind mezelf niet de allermakkelijkste om mee te verkeren, to put it mildly, met mijn niet regelmatig willen afspreken en veel tijd op mezelf nodig hebben. Dat zou ik vroeger nooit hebben gedaan, dan deed ik meer wat jij wenste.

Hij: Ik ben weer niet zoals jij. En ik zou ook niet willen dat jij bent zoals ik.

Ik: Nee, dan liever een lastige vrouw die jou maar weinig wil zien. Ik zou het wel weten, dan heb ik liever jou.

Hij: Ik heb je juist lief om al die rare eigenschappen van jou.