Charlotte: “Twijfels horen bij prille liefde, dat wil niet zeggen dat die niets waard is”

Met Anna, een van mijn liefste werkvriendinnen met wie ik jarenlang Koffietijd maakte, gescheiden, moeder van twee ontzettend leuke meisjes en op en af verliefd op haar knappe overbuurman, heb ik het regelmatig over onze koudwatervrees voor die liefde die jou leuk vindt en het liefst voortdurend in jouw leven wil zijn. Wij kunnen heus ook vaak helemaal opgaan in die liefde, maar soms ook niet en dan zetten we ‘onze’ mannen op afstand. We bewaken onze zelfstandigheid misschien wel iets te scherp. We moeten wel, want we runnen allebei in ons uppie een gezin en hebben allebei een veeleisende baan; we kunnen ons eenvoudigweg niet permitteren de boel de boel te laten. Nou ja, je weet het, ik heb het in deze serie voor Libelle vaak genoeg over die spagaat.

Nu ik weer volop werk, ben ik iets minder verliefd dan ik de afgelopen maanden was. Waar ik eerst niet kon wachten op een bericht van hem en bijna kramp in mijn kaken had van al dat gelukzalige glimlachen de godganse dag, is dat nu anders. Iets bedaarder, iets minder bakvis. Een beetje weemoed heb ik wel over dit verlies. Ik mis dat onbezonnen meisje dat de hele zomer zo breeduit op de voorbank lag, en de rest van mijn ikken naar achteren had gebigd. En ik vind die werkende vrouw van nu, die met het begin van het televisieseizoen gewoon haar plek voorin de bus weer heeft ingenomen niet altijd de leukste, maar ik kan wel 100% op haar rekenen.

Mijn dochter zegt: “Mam, zo gaat het nu eenmaal. De honeymoonfase is voorbij. Nu komt de periode dat jullie wel graag bij elkaar zijn, maar waarin alles meer ‘gewoon’ gaat worden.” Ik ben al die fasen vergeten. Dat hoort echt bij vroeger, als alles over de liefde telkens het belangrijkste gespreksonderwerp met vriendinnen is. Grappig dat Mies mij nu ‘raad’ geeft.

Ik lees mijn allerliefste voorbeeld Renate Rubinstein terug, over dan wel, dan niet verliefd. Zij haakt ook af en toe af. Net als Anna en ik dus. Carmiggelt niet, die is elke dag verliefd. Mijn liefje ook, als ik vraag of het minder wordt, kijkt hij me niet-begrijpend aan. “Nee, het wordt alleen maar meer.”

Het is eigenlijk wonderlijk dat ik negatieve gevoelens altijd zo bloedserieus neem. Waarom neem ik gelukzaligheid niet net zo serieus? Ik was deze zomer echt op m’n allergelukkigst in zijn armen. Wil ik dat nu werkelijk afkappen? Waarom zou ik niet meer mijn best doen om deze beetje gekke, verliefde vrouw meer ruimte te geven. Dan maar met twijfels hoor, twijfels horen bij prille liefde, dat wil helemaal niet zeggen dat die liefde niets waard is. Als je zo oud bent als ik, ben je gewoon banger om iets te breken. Of dat nou je botten zijn of je hart.

Werkvriendin Anna loopt voor op mij. Ze gaat al langer met haar lief de wijde wereld in, draagt zelfs al een ring, post foto’s van hen op haar Instagram, terwijl ze zich, net als ik, ook de eerste maanden van hun liefde herinnert waarin ze hem regelmatig verstootte.

Net als ik vindt Anna zichzelf ook vaak een moeilijk mens, maar we hebben verlossing gevonden in een uitspraak in Wie ben ik als niemand kijkt van psycholoog Liesbeth Woertman en koesteren deze als een mantra. ‘Durf je chaotische, wilde, rommelige, onrustige, sombere, domme en lelijke aspecten te incorporeren in je zelfbeeld.’ Het is een bevrijdend gegeven. Weg met dat zelfbeeld van vooral aardig en warm en optimistisch. Stom en ingewikkeld en moeilijk hoort ook bij mij.

Na zijn verjaardag vorig weekend vind ik dat ik mezelf moet opleggen om me minder vaak terug te trekken uit die relatie en juist meer samen met hem op pad moet gaan. Ik moet door de koudwatervrees heen. Samen naar de film bijvoorbeeld. Anna en ik bespreken waar we dan tegenop zien. Het is dat hand in hand lopen en kussen in het openbaar, wat ‘onze’ mannen het liefst willen en wij nog niet goed durven. Te bewust van onze omgeving en toch ook een beetje bangig wat anderen van ons kleffe-niet-meer-zo-jonge-mensen denken.

Anna zegt: “Charlotte, denk aan Liesbeth. Durf! Doe het gewoon!”

En ik doe het. Een duwtje van iemand die dit alles herkent, helpt. Dus ik ga met hem naar de film, in mijn eigen stad, in mijn eigen bioscoop. En we kussen elkaar als we elkaar zien bij de kassa. We zitten hand in hand in het café voor de film begint en we zitten hand in hand tijdens de film en na de film praten we dicht tegen elkaar aan in weer een ander café en bespreken de film en we krijgen ook nog eens de slappe lach. Ik kom vrienden tegen met wie we even kletsen. Het is allemaal zo heerlijk. Ik geniet volop. Het kan me vanavond geen moer schelen wat anderen denken over ons oude, kleffe mensen - wat niemand overigens denkt - want wie maakt het uit. Het is fijn, deze volgende stap in hij en ik. Vanavond ben ik dus voorbij mijn eigen gedoe en dat is een goed gevoel. Ik sla deze beelden op in mijn moeilijke hoofd, om terug te halen als ik weer eens koudwatervrees heb.