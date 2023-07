Charlotte: “We gaan van langzaam strelen ineens in uptempo, van snel en hard, naar dat punt”

Ik heb iets nog niet verteld en dat gaat over ons seksleven. Ondanks heel veel fijne momenten zoenend op het dakterras en vrijend in mijn bed, gaat seks niet helemaal van een leien dakje. Het boeide mij eerst niet - de grote hartstocht tussen ons vond ik al heerlijk genoeg - maar nu we vaker bij elkaar zijn en ons seksleven een vaster patroon krijgt, steeds meer. In een notendop: vrijen leidt bij hem vaak niet tot een hoogtepunt. Daar zit hij mee en ik inmiddels ook. En waar ik in mijn hoofd en op papier heel openhartig ben, ben ik dat moeilijker recht in het gezicht en daarom schrijf ik hem een brief. Die heb ik dus heel ouderwets in een envelop met een postzegel gedaan en weggebracht naar een brievenbus die ik wel eerst moest opzoeken op Google.

Die brief begin ik met ‘liefste vreemde’, een nieuw begrip uit onze liefdestaal van eigen woordjes en kleine grapjes die we, zoals denk ik elk liefdespaar, met elkaar vormen. Dit komt van Carmiggelt. ‘In de loop der jaren leren de liefste vreemden elkaar steeds beter kennen, maar nooit helemaal’, begint hij zijn Kronkel in 1977. Dat ‘liefste vreemde’ zou ik vroeger om dat ‘vreemde’ vreselijk hebben gevonden. Toen was totale eenwording, het compleet samensmelten met je geliefde, mijn hoogste ideaal. Nu koester ik juist het vreemde, het onbekende in de ander. Ik hoef geen één meer te zijn; het is dus een geuzennaam die me in deze fase van mijn leven goed past.

Liefste vreemde,

na je enigszins teleurgestelde ‘het ligt niet aan jou, hij is gewoon oud’, wil ik je schrijven over onze seks. Anders dan in onze over-en-weer berichten op Whatsapp, doe ik dat met een brief, zoals we eerder hebben gedaan met broze onderwerpen, waardoor we bewuster lezen en in ons eigen tempo ons zegje kunnen doen nadat we erover hebben nagedacht.

Net als veel van mijn leeftijdgenoten vind ik het lastig om vrijuit over seks te praten. Ik vind het ongemakkelijk om frank en vrij tegen je te zeggen wat ik niet weet maar wel zou willen weten, niet kan maar wel zou willen kunnen, niet durf maar wel zou willen durven.

Ik voel er van alles bij, dat op zich dicht bij elkaar ligt. Ongemakkelijkheid dus, maar ook schroom, schaamte, onwennigheid, onzekerheid. Je zou denken dat we er inmiddels oud en wijs genoeg voor zijn, maar dat is dus helemaal niet zo.

En nu gaat het niet eens om jou vertellen wat ik lekker vind, nu wil ik met je in gesprek over iets waarvoor jij je overduidelijk geneert. Dat vind ik nog ongemakkelijker.

Jij krijgt moeilijk een erectie en als je een erectie hebt, hou je die moeilijk vast en daardoor kom je zelden klaar. En daardoor eindigt een vrijpartij vaak ook onhandig en onaf. We draaien hier nu al een paar weken omheen. Ik denk dat we het monster in de bek moeten kijken. Jouw probleem deel je trouwens met veel soortgenoten. Ik lees op verschillende sites dat meer dan 50 procent van de mannen op deze leeftijd hier last van heeft. Ik kan me voorstellen dat je hiervan baalt. Ik vind het vooral vervelend omdat we er niet open over zijn, zodat we ook niet op zoek gaan naar wat dan wel mogelijk is.

Wow, dat is eruit!

Wat ik jou voor alles wil zeggen, en dat is niet om iets vooruit te verzachten maar om de ranking te duiden van wat ik in onze liefde het belangrijkste vind: jij maakt me heel gelukkig. Echt heel erg gelukkig. Weet je dat wel genoeg? Op mijn beurt wil ik er alles aan doen om jou gelukkig te maken. Of om met Amy Winehouse te spreken ‘I’ll bring joy to him, I’ll be good to him’.

Ik vind het heerlijk om met jou te zoenen, om gestreeld te worden door jouw krachtige handen, om op mijn beurt jouw mooie, brede rug en je sterke armen te strelen en door je grijze borsthaar te kriebelen, ik hou van alle lieve woordjes die je fluistert en ik hou ervan om steeds meer verstrengeld te raken gedurende onze uren samen en elkaar bijna in te ademen als we moe zijn. Dát is het allerbelangrijkste, dát is waarin ik naar jou verlang als je niet bij mij bent.

Ik vind het ook lekker om een hoogtepunt te bereiken, of hoe je het ook noemt. En daarin moeten we elkaar beter leren kennen, meer naar elkaar toegroeien en meer gaan begrijpen hoe seks voor mij, voor jou en misschien ook wel op onze leeftijd werkt. Dat is wellicht anders dan vroeger. ‘Jouwes’ is oud, maar dat geldt natuurlijk net zo voor ‘mijnes’. Ze hebben misschien iets anders nodig dan wij doen. In dat spaarzaam verlichte, inmiddels sekshol van mij – wat ik nooit meer had gedacht, hè - waar we samen elke keer heel veel tijd doorbrengen, zijn we na eindeloos zoenen en strelen toch telkens ineens op een ouderwetse manier orgasmegericht. We gaan van langzaam strelen ineens in uptempo, van snel en hard, naar dat punt. En dan lukt dat niet. Dat frustreert, maar dat zeggen we niet. Ik denk dat dat anders moet.

Als het gaat over seks op onze leeftijd, waarover heel veel te lezen is, valt me op dat een belangrijk advies is ‘doe alles heel langzaam en traag en vooral ook zacht, onderbreek telkens, laat het genot wegebben, begin weer van vooraf aan, net zo lang totdat je allebei zo heel erg opgewonden bent dat je elkaar tot een hoogtepunt kunt brengen, als dat is wat je wil’.

Zou dat wat zijn? Zullen we dat eens proberen? Ik bij jou, jij bij mij?

In Zout op mijn huid, een prachtige roman uit 1988 over de hartstochtelijke liefde tussen een intellectuele Parisienne en een Bretonse visser die ik net heb herlezen, beschrijft Benoite Groult heel prachtig wat zij het liefst wil, namelijk dat hij met zijn vingers eindeloos langzaam zacht cirkelt, zacht rondjes maakt over ‘haar roos’ totdat ze toe is aan dat heerlijke harde wat hij doet door met zijn vingers of met zijn penis bij haar binnen te dringen. En dat hij, nadat zij is klaargekomen, eindeloos lang en lekker in haar blijft. Dat herken ik en ja, dat vind ik ook heel erg heerlijk.

Ik denk dat ons natuurhuisje in de Weerribben, waar we bijna naartoe gaan, het moment is dat we zo lang en zo dicht bij elkaar zijn, dat we zacht en langzaam en traag kunnen zijn met elkaar. En vast ook andere manieren vinden om te genieten van seks met elkaar.

En zo eindigt mijn papieren brief. En mijn liefste, mijn jeugdliefde, reageert zoals ik toch ook wel weet en waar ik inmiddels echt wel op durf te vertrouwen, anders had ik deze brief niet eens geschreven, als de allerliefste vreemde!

Mijn liefste vreemde,

mijn dappere allerliefste, ik durf nog niet zoals jij om dit allemaal te zeggen, maar ik ben blij met je brief. Tja, wat voel ik allemaal? Ik denk of dacht vooral dat ik in mijn rol als man compleet faal. Een man hoort te presteren. En ik ben het weinige wat ik aan ervaring had inmiddels verleerd. En dan kom ik jou tegen en dan wil ik je het mooiste van het mooiste geven. En doordat ik daar dan veel te snel wil komen gaat het, bijna onoverkomelijk, mis. Jij laat me voelen dat ik je held ben, de man van je dromen. En een held kan natuurlijk geen tekortkomingen hebben. Vindt de held. Jij hebt al eerder enorm je best gedaan om me dat waanidee uit m’n hoofd te praten. Ik zie uit naar ons weekend in de Weerribben. Het is een fijn vooruitzicht dat we daar alle tijd hebben voor elkaar.