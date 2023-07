Charlotte: “We gaan voor standjes voor mannen die niet altijd een erectie kunnen krijgen”

Het weekend in het schattige huisje in de Weerribben lijkt eindeloos nu we zo lang samen hebben. Geen werk waarvoor je op moet, geen laatste trein die gehaald moet worden, geen kind dat kan thuiskomen. Dat we de wereld buitensluiten en zelf het centrum van ons universum zijn is magisch, maar met drie dagen samen worden ook de normaalste dingen zichtbaar. Het lukt nu eenmaal niet om al die tijd boven het menselijke verheven te zijn.

Nadat we zoenend en strelend lang in elkaars armen lagen, gaan we voor het eerst samen koken. Hij is echt superonhandig en klunst met een appel schillen en een ui snipperen. Ik plaag hem en hij plaagt mij weer met mijn ‘hoe het moet’. “Wat maakt het uit”, zegt hij. “Als die appel en ui maar klein en fijn worden.” Tsja! Hij heeft heerlijke muziek bij zich en we zingen lekker hard mee. Dat hadden we ook lang niet gedaan in het bijzijn van een ander. We praten tot diep in de nacht. In een stille wereld met alleen zoemende muggen en af en toe een snaterende watervogel. Eerst bij de keuken op het terras dat is omrand met bloemen, later op het terras met hangstoelen en zicht op het wuivende riet waar de maan heel groot en vlakbij is. Gezichtsbedrog, lees ik. Voor een stadsmeisje is het romantiek op z’n allerbest.

We praten over andere dingen dan anders. Het is blijkbaar het weekend dat je je niet meer de hele tijd op je allerbest voordoet, maar ook lelijke kanten deelt. Met onze handen verstrengeld vertellen we elkaar over de meest schaamtevolle dronkenschap, de laagste leugen die je ooit vertelde, van hoe gruwelijk je schreeuwt als je buiten jezelf raakt tot hoe eenzaam je kunt zijn in een slechte relatie. We lachen ook veel en dat is heerlijk. Hoe fijn ik het leven alleen ook vind, in je eentje lach je gewoon niet zo vaak.

Als we geen zin meer hebben in praten, vrijen we. Langzamer en misschien wel minder gretig dan voorheen omdat die hevige hartstocht vaak ook wordt gevoed doordat we elkaar telkens maar een paar uur ‘hebben’. We hebben nu de tijd, het is intiemer, we kijken elkaar langer aan, durven seks te onderbreken, vragen meer aan elkaar. En ja, we hebben ook allebei ons huiswerk gedaan. We gaan voor standjes voor mannen die niet altijd een erectie kunnen krijgen. Men’s Health zegt het lekker treffend: ‘Het draait niet om de lengte van je toverstaf als je er maar een beetje lekker mee kunt toveren’.

Oké joh!

Het is goed om met elkaar uit te vinden wat voor hem en wat voor mij werkt. En voorbeelden van sites als Rutgers.nl, Seksualiteit.nl of zo’n mannenmagazine helpen heus. Zeker als je er zo lang uit bent geweest als wij. In zo’n mannenblad hebben die standjes overigens lachwekkende namen: doggystyle, elevated reverse cowgirl, splitting bamboo, pile driver en supergirl.

We hebben er lol om. Waar lachen in bed vroeger misschien killing was, is het bevrijdend als je bijna 60 bent. De begeerte lijdt er niet onder. Dat lachen maakt dat alles zo ontspannen is, dat het mis mag gaan en toch leuk kan blijven. ‘Tekortkomingen’ zijn bespreekbaar geworden en we durven en proberen dit weekend meer dan vóór de openhartige brief van een paar weken geleden.

Met drie dagen samen kom je onvermijdelijk ook uit bij wat de meeste vrouwen een no go vinden: een wind laten in elkaars bijzijn of een grote boodschap terwijl je geliefde in een aangrenzende kamer zit. Ik heb toevallig net de iconische aflevering van Sex and the city gezien – ik binge deze zomer alle 94 afleveringen – waar Carry voor het eerst een wind laat bij Mr Big en dat tijdens yogales bespreekt met Samantha.

Carrie: I farted.

Samantha: Then move your mat away.

Carrie: Not now, I did it in front of Big.

Samantha: Big mistake.

Carrie: You think? It wasn’t a choice. I’m human. It happened.

Samantha: No, honey, you’re a woman, and men don’t like women to be human. We aren’t supposed to fart, douche, use tampons or have hair in places we shouldn’t .

Zo is het, Samantha! Meisjes doen zoiets niet. Zo zijn velen van ons grootgebracht. Ik kom wat dit betreft uit een ongemakkelijk gezin. Wij lieten geen winden, maar hielden ze binnen. Soms ontsnapte er een. Vaak bij mijn vader als we op zaterdagavond met het hele gezin naar de Berend Boudewijnquiz keken, met een hard geluid en vieze lucht. Niemand zei er wat van, iedereen bleef strak voor zich uitkijken. Geen geplaag, geen pààààp!, niets, niks, noppes. Waar in de gezinnen van mijn vriendjes werd gelachen en geplaagd, werden windjes bij ons doodgezwegen.

Een nieuwe liefde en poepen in zijn buurt is een issue onder vrouwen van alle leeftijden, overal ter wereld. 18% van de vrouwen durft dat na een jaar nog altijd niet. Mr Big lacht erom, Carrie geneert zich. ‘The scene took many takes because I kept laughing and I was really embarrassed’, zegt Sarah Jessica Parker. Terwijl Chris Noth dit de allerleukste scène ever vindt. Hij wil zelfs het geluid doen: ‘I insisted on doing the sound to get it right because I’m an expert in farts’, zegt hij in The Kelly Clarkson Show.

Hilarisch, maar ook ik hou liever de illusie dan dat ik dergelijke taboes doorbreek uit naam van ‘kijk eens hoe wij onszelf kunnen zijn bij elkaar’. Enkel als ik alleen ben eet ik een pak koekjes leeg, ontsnor mijn bovenlip, poets mijn tanden en laat winden. Kortom, ik hou mijn ‘tekortkomingen’ lekker voor mezelf. Waar ik vroeger de liefde waarin je samensmelt het hoogst heilige vond, hoef ik dat nu niet meer. Die ‘liefste vreemde’ van Carmiggelt is me veel liever. Ik sta op als hij nog slaapt en doe mijn privédingen achter een gesloten badkamerdeur. Hoe mijn lief het doet, ik hoef het niet te weten, ik ga lekker met mijn boek in de heerlijke tuin zitten van dit schattige huisje in de Weerribben. Als we allebei maar kunnen doen waar we ons het best bij voelen. Daar voel ik me bij hem en hij bij mij compleet comfortabel bij, blijkt dit weekend.

Tot zondagochtend doen we niets anders dan rond het huisje zijn. Waar we anderen voorbij zien fietsen, kanoën of wandelen, genieten wij van elkaar. Zondagmiddag slaat het weer ineens letterlijk en figuurlijk onverwacht om.