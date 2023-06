Charlotte: “We liggen de rest van de nacht ineengestrengeld bij elkaar”

Ik hou van het verlangen naar hem. Hij minder. Hij zou me liever meer zien. Tot nu toe leek het of hij er goed mee kon leven dat ik niet met vaste regelmaat en zeker niet elke week wil afspreken. Hij grapt er wel eens over. Misschien bevat dat wel meer boodschap dan ik wil horen. Misschien ben ik wel zo stellig en heftig en recht voor zijn raap dat het niet zo gemakkelijk is om gewoon tegen mij te zeggen ‘daar denk ik anders over’. En misschien moet ik daar iets meer aandacht voor hebben; hij moet zich natuurlijk wel kunnen uitspreken over hoe hij onze liefde voor zich ziet. Op een zaterdagochtend schrijft hij het hoge woord eruit.

Hij: Ik wil iets met je delen, iets waar ik al een paar dagen over nadenk. Ik weet dat ik soms onaangedaan overkom. Terwijl jij juist zo heel uitbundig bent en geen moeite lijkt te hebben te zeggen wat je wil zeggen. In mijn huwelijk heb ik me zo lang teruggetrokken, ik heb zolang de weg van de minste weerstand gekozen, dat ik er nu aan moet wennen dat ik bij jou misschien wél kan zeggen wat ik wil zeggen. Ik waag het erop. Het liefste, Charlotte, zou ik 24/7 bij je in de buurt zijn. Ik doe niets liever dan naar je kijken. Kijken hoe jij dingen doet. Ik wil het liefst de hele tijd naar je kijken. Als je kookt, je planten water geeft, je tanden poetst, als je belt voor je werk, als je in de studio staat, als je praat met Mies, voor je moeder zorgt, met je broer facetimet of met je vriendinnen grootse overtuigingen deelt. Ik zou gewoon het allerliefst altijd dicht bij je zijn. Ik denk dat ik je dat te weinig laat weten.

Ik sta samen met Mies in de keuken plaatpizza’s te maken voor haar parkfeestje met vrienden die avond als zijn bericht binnenkomt. Ik zou het liefst altijd bij je zijn. Ik bloos, het raakt, het verwarmt, maar ik voel ook meteen een steen op mijn maag. Het verharde stuk in mij. Het steigerende paard.

“Mam, wat hij wil is ook belangrijk. Hij moet zich toch veilig voelen om tegen jou te kunnen zeggen wat hij wil. Je zou toch niet willen dat hij zich bij voorbaat al gaat afstemmen op jou. Dat moet met open vizier.”

Wijs kind!

En toch zegt alles in mij nee. Ik wil niet meer van mijn pad af, geen compromis, geen water bij de wijn. Ik ben tot over mijn oren verliefd op deze man, denk echt heel vaak aan hem. Als ik hem schrijf, spreek, hoor, voel of zie, geef ik voluit al mijn liefde en al mijn aandacht. Dat kan ik, omdat ik daarna weer op mezelf ben. Zo verwerk ik, zo doe ik, zo blijf ik wie ik ben. Het is niet om hem. Het is gewoon omdat het beter voor mij is. Door schade en schande wijs geworden. Heel lang waren mijn liefdes alles voor me. In eerdere liefdesrelaties dompelde ik me bijna onder in iemand, vrat de ander bijna op, wilde het liefst zo klein zijn dat ik de hele dag meekon in het borstzakje van zijn overhemd.

Dat wil ik niet meer. Niet meer op dit punt in mijn leven. In Het Parool las ik onlangs een interview met middle age influencer Lou Featherstone over hoe wij onszelf kunnen vergeten: ‘Ik was mijn eigen behoeften en wensen volledig uit het oog verloren tijdens mijn huwelijk’. En dan zegt ze: ‘Nu stel ik mijn eigen behoeften centraal.’ Nou, zo denk ik ook.

Mies heeft wel gelijk. Hij moet ook kunnen zeggen wat hij wil in deze liefde. Laten we daar dan maar eens mee beginnen. Ik stuur hem een bericht.

Ik: Kunnen we elkaar vanavond een paar uurtjes zien?

Hij: Tot hoe lang heb je?

Ik: Tot morgenochtend 10 uur.

Hij: Ga jij maar lekker siësta houden, ik bedenk iets leuks.

Als ik wakker word, staat het adres van een hotel in Amersfoort in mijn Whatsapp.

Hij: Zie je om 20 uur daar. Eten we samen.

Ik douche, doe een zomerjurk aan en vul een tas met wat ik in huis heb: zoete zwarte kersen, dik roggebrood, geitenkaas, koude gehaktballetjes in pittige tomatensaus van gisteren, wijn, water en kaneelamandelen. En ga onderweg. Een uur later zitten we pal aan de A28 op het terras van een mottig hotel en eten, net als verschillende gezinnen daar, aan een lange picknicktafel ons eigen eten.

“Het was de laatste kamer”, zegt hij. “Ik heb van alles gebeld. Amersfoort zit vol vanavond.” We krijgen lol in de lelijkheid van deze plek. Het is vooral heerlijk om zomaar ineens bij elkaar te zijn. Een onverwachte avond dus. Verliefdheid maakt gelukkig alles mooi.

We praten, praten en praten; handen verstrengeld, maar zonder gekus en gefriemel. Deze binnenvetter, gestold in zichzelf in dertig jaar huwelijk, man van het pakje sigaretten, ogenschijnlijk onderkoeld, nooit in de war van iets, laat zich zien. Dat vind ik heel ontroerend. Ik laat het binnenkomen. Probeer zo goed mogelijk te horen wat hij wil en hou het steigerende paard in toom.

Als alles eruit is, gaan we naar boven naar een kamertje waar je je kont nauwelijks kunt keren, maar dat maakt ook niks uit. Het is goed zo. Hij is enorm opgelucht, ik voel grote verliefdheid, de steen op mijn maag is lichter. We liggen de rest van de nacht ineengestrengeld bij elkaar, ademen elkaars adem in, laten elkaar niet meer los. En voor het eerst val ik in slaap bij hem en blijf in zijn armen tot de volgende ochtend.

We ontbijten buiten op dat terras aan de A28 met koffie, rubber roerei en slappe witte boterhammen. Het is allemaal goed. Echt. Ik zou hier gewoon alleen al terugkomen omdat we ons er samen zo fijn hebben gevoeld. We gaan goed uit elkaar.

Onderweg naar Amsterdam zet hij een nieuw nummer op onze playlist 15 liefstelievelingsliedjes om te schuilen als we niet bij elkaar zijn, Tot jij mijn liefde voelt van Huub van der Lubbe. Ik schiet vol, zo lief is dit liedje.