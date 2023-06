10x dit kun je óók doen met vaatwastabletten

1. De frituurpan schoonmaken

Je frituurpan schoonmaken is een verschrikkelijke klus, maar met dit trucje net iets minder vervelend. Vul de binnenpan van de frituur voor driekwart met water en voeg een vaatwastablet toe. Hang het mandje in de binnenpan, steek de stekker in het stopcontact, stel de temperatuur in op maximaal 90 graden en zet de pan 10 minuten aan. Na afloop leeg je de binnenpan voorzichtig en spoel je alles goed af met heet water. Tip: zet even het raam open als je dit doet tegen de lucht die vrijkomt.

2. Geuren verdrijven

Ga je dit weekend gourmetten of fonduen? De lucht die dan blijft hangen in huis is heel makkelijk weg te krijgen met een vaatwastablet. Zet een pan met een flinke laag water en een vaatwastablet op een laag vuurtje en de lucht is vrijwel direct ‘geklaard’.

3. Bruine aanslag uit een theepot halen

Aanslag in je theepot, waar met een afwasborstel niet tegenop te boenen is, verwijder je wél gemakkelijk met, jawel, een vaatwastablet. Kook water en giet dit met een vaatwastablet in de theepot. Laat een uur weken, spoel daarna goed schoon en de theepot is weer als nieuw.

4. Gele vlekken uit witte T-shirts krijgen

Oude shirts met gelige zweetvlekken zijn weer schoon te krijgen door een vaatwastablet toe te voegen aan de was. Normaal wasprogramma laten draaien en ze zijn weer helemaal wit.

5. Aangekoekte pannen schoonmaken

Aardappelen gebakken met een aangebrande pan tot gevolg? Vaatwastablet met water in de vieze pan, een minuutje laten koken en de pan is zo goed als schoon.

6. De oven en magnetron schoonmaken

Ook de ovenonderdelen en de magnetron krijg je veel beter schoon met een vaatwastablet. Urenlang schrobben om prehistorische etensresten te verwijderen is immers zó verleden tijd. Laat de ovenschaal en het ovenrooster weken in een warm badje met een vaatwastablet en je veegt ze zo schoon. De magnetron schoon krijgen? Zet een bakje met daarin een vaatwastablet erin, zet de magnetron tien minuten aan op vol vermogen en je veegt het vuil gemakkelijk weg. Een ovenmagnetron kun je dus ook op die manier schoonmaken.

7. De vuilnisbak schoonmaken

Een klusje dat we vaak vergeten maar toch oh-zo belangrijk is: het schoonmaken van de vuilnisbak. Gelukkig hoeft het nul moeite te kosten. Vul je (lege!) prullenbak met warm water, werp er een vaatwastablet bij en laat een uurtje weken.

8. Het koffiezetapparaat schoonmaken

Net als de theepot ontkalk je ook het koffiezetapparaat met een vaatwastablet. Je hebt er zelfs maar een klein deel van nodig. Breek een hoekje af en leg dat in het waterreservoir. Vervolgens vul je het koffiezetapparaat met water en laat je het goed doorspoelen. Let op: spoel het koffiezetapparaat na afloop nog een keer of drie schoon, om koffie met een vreemd smaakje te voorkomen.

9. Ter vervanging van een wc-blok of wc-eend

Krijg je onverwachts bezoek en heb je geen wc-blok of wc-eend meer in huis? Geen zorgen! Gooi een vaatwastablet in de wc, laat even bruisen, schrob vervolgens met de borstel de wc-pot schoon en spoel door. Blinkend als nooit tevoren!

10. Metalen voorwerpen laten glanzen

Ziet je metalen bestek, blikopener of knoflookpers er wat dof uit? Vul dan een bak met warm water, doe er een vaatwastablet bij en je keukengerei, en laat een nachtje weken.

Wist je trouwens dat je ook zelf vaatwastabletten kunt ‘maken’ als ze op zijn? Hier zie je hoe:

De leukste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle.be. Beeld: iStock.