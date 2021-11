15 dagelijkse ergernissen die iedereen herkent

1. Dat je thuiskomt en werkelijk iedereen vanaf de voordeur (of achterdeur) al zijn of haar spullen heeft laten vallen.

Dus je krijgt eerst de deur niet open omdat er rugzakken voor liggen, dan volgt er een gang vol jassen, sleutels en schoenen (naast een best wel grote kapstok en bak waar je die schoenen alleen maar in hoeft te gooien, best een no brainer), vervolgens liggen er overal door het huis kranten, studieboeken, schriften en etuis, is de eettafel bezaaid met vieze borden, lege bakjes yoghurt en halfvolle glazen met daartussen een stuk bezwete kaas en een warm geworden pak melk (o, sorry, vergeten in de koelkast te zetten, oepsie) en heeft niet één huisgenoot de moeite genomen om zijn of haar natte handdoek op te hangen om van de vuile was maar te zwijgen. Hé! Het is hier geen hotel!

2. Mensen die achter elke zin… heel veel … typen…

Dat is niet mysterieus… Dat is bloedirritant… En wat bedoelen ze daarmee… Niets…

3. Vrouwen (mannen weten het namelijk écht niet) die ‘Weet ik niet’ zeggen als je aan ze vraagt waar ze die mooie schoenen/jas/lamp/gordijnen vandaan hebben.

Natúúrlijk weten ze waar ze dat op de kop hebben getikt – maar jij mag het kennelijk niet ook kopen. Waarom niet eigenlijk? Sharing is caring, toch?

4. Je man die in een huis met alle-alle-alle lichten aan op de bank televisie zit te kijken.

En met álle deuren open. En dat terwijl hij degene is die altijd loopt te emmeren over dat andere huisgenoten de energierekening op laten lopen.

5. Ouders die hun kind aan de autokant van de weg laten fietsen. Zonder licht!

Of die meters voor hun slingerende kroost uit fietsen en niet één keer omkijken. Hebben die nooit gelezen dat kinderen tot 14 jaar geen idee hebben wat ze in het verkeer doen? Come on zeg, investeer eens in een paar batterijtjes of van die losse lampjes - € 2,95 bij de Hema.

Trouwens, wat is dát, die hipster-vaders die ’s ochtends James, Bir (de overtreffende trap van Beer) of Zocher (het zijn meestal zonen) naar school brengen terwijl die lekker stoer op de bagagedrager staat? Eén kleine uitwijkmanoeuvre en hun apegatje ligt met een schedelbreuk op het asfalt. Want het is dan best een afstand, zo hoog van die fiets tot de grond. Laatst echt gezien en een burger-arrest overwogen wegens kindermishandeling: een vader met zijn baby losjes op de arm, fietsend op weg naar de crèche.

6. Lege pakken melk in de koelkast.

Lege potten pindakaas in de la. Kaaspapier zonder kaas. Lege dozen Evergreen in de voorraadkast. Lege flessen shampoo. En nooit, nooit zelf een nieuwe rol halen als het wc-papier op is maar in plaats daarvan al mijn tissues opmaken. Why?

7. Personeel dat alleen Engels spreekt. Niet in Engeland dus, maar in Nederland.

Niet alleen in de winkels, maar ook in de restaurants. Trouwens, in de Zara spreken ze alleen maar Spaans en dat is nog irritanter want dan versta je ze al helemaal niet als ze met elkaar in rap Spaans (of Portugees of Italiaans) praten. Over jou! Ola, este signora es muy irritanto. Sowieso is het bevreemdend als winkelpersoneel vooral met elkaar praat en niet met mij. En dan wel er wat van zeggen als ik net gebeld word op mijn mobiel als ik sta af te rekenen.

8. Ik kook 360 avonden per jaar.

Die ene keer dat hij dan pannenkoeken bakt en we dat de hele tijd moeten horen: “Hééé, dit is echt een heel mooie pannenkoek, zien jullie dat? Kijk eens, kijk eens? Zo mooi kan mama ze niet bakken hoor!”

9. Dat je dochter net 10 minuten haar nieuwe trui aan heeft en er dan een vlek op maakt.

Mam, dan doe je ‘m toch even in de was. Hoezo in de was? Dit kreng moet op de hand gewassen of naar de stomerij of weet ik veel. Ik ben toch niet van de werkverschaffing!

10. Mensen die met zijn drieën of vieren naast elkaar in een rij over straat lopen zodat je er niet langs kunt.

Of al pratend zo de trap oplopen naar het station terwijl je enorme haast hebt. En dat ze dat dan niet doorhebben, ondanks dat je extra zwaar gaat zuchten en steunen.

11. Mannen die tijdens het hele gesprek niet één keer vragen wat jij doet.

Terwijl ze zelf een half uur dooremmeren over hun loei-spannende baan als assistent-controller bij een papierfabriek. Maak me gek.

12. Vrouwen met zo’n kinderachtig hoog stemmetje.

En die dan soms zelfs de s en de f fluiten in plaats van uitspreken. We wonen hier niet in Amerika of Japan waar mannen dat kleine-meisjes-gedrag sexy vinden. Trouwens, ook meisjes met zo’n piepstem zijn irritant, of ze nou 8 zijn of 15. Als je niet normaal praat, luister ik niet naar je – dat had hun moeder dus even tegen ze moeten zeggen.

13. Dat de VIP-sale van je favoriete schoenenwinkel precies op de dag valt dat je een weekendje weggaat.

En dat je het liefst de vlucht een dagje later zou willen boeken, zodat je toch nog kan gaan. Maar dat is dus echt heel moeilijk te verkopen aan de rest van het gezelschap…

14. Mensen die niet reageren op je berichtje in een groepsapp.

Ik: “Hey allemaal, even een berichtje uit het ziekenhuis want ik heb mijn pols gebroken en zit 6 weken in het gips.” Iedereen: “Ah nee, arghh, wat zielig, zal ik soep voor je maken? ”

Van 2 vriendinnen hoor je niets, tot iemand een nieuw appje stuurt: “Hey allemaal, mijn kat heeft pfeiffer.” Ofzo. Een stroom van reacties, en dit keer reageren die 2 zelfs als eerste. WTF? Dus hun telefoon ís niet kwijt, ze lezen wél hun apps, ze vinden alleen een kat (een kát, mensen) belangrijker dan hun bijna-verongelukte vriendin? Inderdaad, friendship over. Duidelijker hoeft het niet van mij. Maar djeez, wat onbeleefd!

15. Ouders die om duistere redenen nooit kunnen rijden als je dochter en haar vriendinnen weer eens ergens naartoe gereden moeten worden.

Of opgehaald. Op zondag naar de Efteling ofzo, of midden in de nacht van een schoolfeest. En als je dan geen auto (of rijbewijs hebt) dan zijn sommige taxi-ritjes dus niet haalbaar, maar dan verwacht ik wel dat zij alle fiets-ritjes op zich nemen. Leuk bedacht maar in de praktijk blijken die ouders daar dan toch heel anders over te denken.