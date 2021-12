29 hilarische blunders tijdens het kerstdiner

1. "Mijn glitterjurkje bleek gemaakt van een soort plastic waar ik uitslag van kreeg. Dat werd een erg lang kerstdiner bij mijn schoonouders.”

-Kaïsha

2. “Mijn nieuwe schoondochter keurde alles aan het kerstdiner af. ‘Nou, dan eet je toch lekker niks?’, stelde ik droog voor. Waarop ze begon te huilen en ík het gedaan had. Jingle hell.”

-Peet

3. "Ik was zo dom om tegen mijn kleindochters te zeggen dat het vlees op tafel van een hertje was. Waarna ze allebei begonnen te snikken.”

-Caroline

4. “Omdat ik wat te hard over een drempel reed op weg naar mijn zus, viel de pan waarin mijn beroemde gebraden kippenbouten zaten om in de achterbak. Dit jaar schijn ik Tupperware-bakjes van haar te krijgen.”

-Frans

5. "Pas toen mijn moeder vroeg waar oma toch bleef, besefte ik dat ik was vergeten haar op te halen.”

-Jolanda

6. “Speciaal voor de feestdagen had ik zeer fijn zout gekocht - dat sprekend op poedersuiker leek. Het toetje (soesjes met zout) liet iedereen staan.”

-Ingrid

7. "Timerfoutje van de oven: de kalkoen was veel eerder gaar dan gepland. Zie zo'n enorm ding maar eens een paar uur warm en mals te houden.”

-Tanja

8. “Ik boog mezelf net naar mijn broer om te zeggen dat hij de fles bubbels voor bij het kerstdiner anders moest openen, toen de kurk eraf vloog. Mijn blauwe oog was met oud en nieuw op zijn hoogtepunt.”

-Chris

9. "Dom om mijn zus te plagen met haar iets te krokante kalkoen. Gillende ruzie. Ze vertrok op hoge poten, ma in tranen. Eh… vrede op aarde?”

-Ellis

10. “Ook een puppy weet op tafel te klimmen als je de keukendeur niet goed dichtdoet. Het kerstdiner kwam dat jaar per pizzakoerier.”

-Patricia

11. "Mijn man zou het vlees wel even aansnijden, maar hij sneed vooral zichzelf. Het is op Eerste Kerstdag nog best druk op de Eerste Hulp.”

-Glenna

12. “Na het vullen en kruiden ontdekken dat de kalkoen niet in de oven past.”

-Lot

13. "Niet het mislukte feestmaal drukte de sfeer, maar mijn hysterische reactie daarop. Als gastvrouw moet je altijd blijven lachen en niet gaan schreeuwen tegen de krieltjes.”

-Sanne

14. “Pas de ochtend na ons luidruchtige kerstfeestje hoorden we dat de oude overbuurvrouw was overleden. Ik schaam me nog altijd dat ze uit huis is gehaald terwijl wij stonden te hossen.”

-Demi

15. "Als je een deels kant-en-klaar kerstmaal wilt verkopen als zelfgemaakt, doe je er goed aan de verpakkingen ruimschoots op tijd weg te gooien.”

-Charita

16. “Sinds de kerstboom dwars over het kerstdiner viel denk ik nooit meer optimistisch dat een íets scheve boom best kan.”

-Aty

17. "Als Anglofiel wilde ik zelf een Christmaspudding maken. In november begonnen, 30 ingrediënten, uren stomen, bedruipen, dit was het Meest Bewerkelijke Toetje Ooit. Het reserve-exemplaar van Marks & Spencer smaakte beter.”

-Deane

18. “Wat blijkt: ongare kalkoen levert voedselvergiftiging tot in het nieuwe jaar op.”

-Marie-José

19. "Voor de timing van je kerstdiner is het zaak de oven op tijd aan te zetten, als je je gasten tenminste niet 1,5 uur zonder eten aan tafel wilt laten zitten.”

-Karin

20. “Ik had kokhalzende gasten aan de kerstdis dankzij een tikfoutje van ma: aan de rodekool had ik 3 kruidnagels moeten toevoegen, geen 13.”

-Marina

21. "Samen met het kerststukje vloog ook de gedekte kersttafel in brand. Door alles de tuin in te gooien, konden we erger voorkomen. Ons kerstdiner bestond uit schrik, boterhammen met kaas en diepe dankbaarheid.”

-Erica

22. “Ik zei: ‘Nee hoor, ons gourmetstel is nog maar 14 jaar oud’, toen mijn man me op een aanbieding wees. Uitgerekend die kerst werd het apparaat alleen nog maar lauw en stond ik in de keuken alle hapjes te bakken.”

-Heleen

23. "De rollade moest worden 'gelakt met fruitstroop'. Die was ik vergeten te kopen, maar er stond nog wel gewone stroop in de kast. Niet te eten.”

- Renée

24. “’Laat mij maar, ik doe het zelf wel!’, zei ik geïrriteerd. Ik liep met het volle dienblad naar de tafel, struikelde en viel languit in de kerstboom.”

-Verawati

25. "Mijn vader had het wel 100 keer gezegd: tijdens het kaasfonduen nooit een hete spiritusbrander bijvullen. Sinds de tafel half in brand vloog, weet ik waarom.”

-Lisa

26. “Ik was vergeten dat mijn oma na een paar advocaatjes reuze jolig wordt. Mijn schoonouders (gereformeerde geheelonthouders) bleven er bijna in.”

-Ien

27. "Mijn kerstdiner bestond uit Chinese fondue en een salade, heel trendy. Ik was erg in mijn nopjes. Tot ik bij het laatste rondje met de hond langs de snackbar kwam en daar onze gasten aan de patat met frikadellen zag zitten.”

-Anita

28. “Om onze moeder te ontlasten, regelden mijn zus en ik het kerstdiner, zodat zij alleen maar hoefde te genieten. Ze was in tranen omdat ze zich nutteloos en oud voelde.”

-Tineke

29. "Wegens ruimtegebrek had ik de taart die mijn moeder als dessert wilde serveren uit de koelkast gehaald. Bleek het een ijstaart te zijn...”

-Annabel