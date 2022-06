7 dingen die we een tikkeltje te vaak schoonmaken

Schoonmaken is wel zo fijn voor een fris huis én leven, maar er bestaat dus ook zoiets als te veel schoonmaken. Daar wordt namelijk niet elk product blij van. Deze bijvoorbeeld:

Gordijnen

Wist je dat gordijnen maar één keer per jaar gewassen hoeven te worden? Dus zeker niet elk seizoen (ja, echt). Toch liever wat vaker een opfrisbeurt dan één grondige wasbeurt per jaar? De meeste drogers bevatten een functie 'alleen lucht' waardoor de gordijnen toch even stofvrij worden gemaakt. Keukengordijntjes mogen daarentegen wel iets vaker in de wasmachine.

(Sport)kleding

Ben jij iemand die kleding liever in de wasmand gooit dan het weer terug in de kast te leggen of te hangen? Kleding hoef je echt niet na één keer dragen weer in de wasmachine te stoppen. Zo ook met sportkleding. Je sportbroek kan zeker drie of vier keer mee zonder te wassen, als je niet heel veel hebt gezweet tijdens je training.

Stoelhoezen



Een stoelhoes is hartstikke handig natuurlijk: je trekt hem over je stoel heen en gooit hem geregeld in de wasmachine. Toch is dit onnodig en hoef je hem maar één keer per seizoen te wassen. Vind je toch een vlekje, kun je deze beter lokaal behandelen met een middeltje dat zacht is voor de stof.

Borden

Je zal het niet verwachten, maar het voorspoelen van alle vaat voor het in de vaatwasser wordt gezet, is eigenlijk niet nodig. Etensresten mogen eraf, maar overgebleven vuil mag gerust op de borden blijven. Het afwasmiddel zal zich anders niet hechten aan vuil en dus niet zijn doel bereiken. Levert ook nog eens wat waterbesparing op.

Pannen

Pannen met een anti-aanbaklaag hebben niet na elke bakbeurt uitgesopt te worden. Heb je alleen een eitje gebakken of een gerecht bereid waar amper etensresten van zijn achtergebleven, dan is alleen schoonmaken met warm water echt voldoende. Op deze manier blijft de teflonlaag langer goed.

Spijkerbroeken

Een goede spijkerbroek hoeft niet vaak in de was. Sterker nog: denimexperts raden aan om ‘m pas te wassen na ongeveer zes keer dragen. Als je je spijkerbroek te vaak wast, zal de kwaliteit ervan snel achteruit gaan. Wel een frisse broek? Laat ‘m een nachtje luchten in de tuin of voor een open raam. Om te voorkomen dat de spijkerstof dunner wordt, gooi je je jeans liever niet in de droger.

Parketvloer

Parketvloeren en water zijn geen goede vrienden. Dweil je vloer daarom niet te vaak én niet te nat. Op die manier blijft het hout langer mooi. Vind je vlekken op je vloer, maak dit dan schoon met een vochtige doek, en maak de plek daarna droog.

Bron: freundin.de