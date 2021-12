7x zó houd je je kat bij de kerstboom weg

Wij geven 7 tips om katten bij de kerstboom weg te houden. Zo sneuvelen tenminste niet alle ballen dit jaar.

1. Katten houden niet van de geur van citroen of sinaasappel

Geef je boom de geur van een citrus en geen kat die er meer naar omkijkt. Een slim trucje is om een citroen of sinaasappel open te snijden en een kruidnagel in het midden te plaatsen. Zet dit vlakbij de kerstboom, of zelfs in de pot waar-ie in staat, en de kat zal minder snel geneigd zijn om je decoratie aan te vallen.

2. Zilverfolie doet het 'm ook

Niet alle katten zullen hiervan schrikken, maar de meeste rakkers houden niet van het geluid van zilverfolie – tenzij het een propje is. Je kunt dus proberen om wat vellen folie neer te leggen rondom je boom. Waarschijnlijk willen ze daar niet op lopen.

3. Zorg dat-ie héél stevig staat

Niet alleen een handige tip als je een kat in huis hebt, maar ook als je een hond hebt (of een peuter) is dit een goede tip om te onthouden. Zorg ervoor dat je boom superstevig staat én zorg dat de ballen aan stevige haakjes hangen.

Je kunt 'm extra stevig laten staan door te zorgen voor extra gewicht in de standaard of op de poten van de kerstboom. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld bakstenen. Je kunt je poten verder camoufleren met een mooie gouden doek – zie je niks meer van die stenen.

4. Focus op het midden

In tuincentra kom je ze af en toe tegen; kerstbomen die alleen in het midden versierd zijn. Er hangen wel overal lampjes, maar de ballen hangen vooral in het midden van de boom. Vaak worden de uiteindes van de boom versierd met veren en andere natuurlijke decoraties. Je creëert zo een heel bijzonder natuurlijk effect en je boom is meteen een stuk minder interessant voor je kat (of hond).

5. Even de kamer uit

Het zien bewegen van de boom en alles zien wat erin gaat – inclusief het glinsteren van de decoraties – wakkert de interesse van je kat aan. Zet je poezenvriend(in) even op gang en haal je huisdier pas weer de kamer in als de boom helemaal staat. Besteed er dan niet te veel aandacht aan.

6. Hang de breekbare ballen bovenin

Houten decoraties, strikjes van lint of stof: het is de afgelopen jaren helemaal in, dus daar kun je je helemaal mee uitleven. Onbreekbare (kunststof) kerstballen zijn tegenwoordig zo mooi dat ze bijna niet meer van echt te onderscheiden zijn. Katten worden vaak afgeleid door glinsterende spektakelstukken, dus hang die liever wat hoger in je boom. Dat geldt in feite voor al je breekbare versiering; als je het graag in je boom wilt hangen, plaats het dan het liefst zo hoog mogelijk. Zo verklein je de kans dat ze ermee aan de haal gaan en je volgend jaar weer nieuwe ballen moet kopen.

7. Als niets helpt...

Dan zit er nog maar 1 ouderwetse truc op: ga bij de boom staan en spray je kat nat met water uit de plantenspuit. Dit vinden ze natuurlijk niet fijn. Dus totdat het dier snapt dat-ie niet in de boom mag klimmen en klauteren, is dit nog altijd een effectieve strategie.

Bron: Libelle.be. Beeld: iStock