9x dingen waarop ik afknap bij mainstream porno

Onlangs is er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de gevolgen van porno kijken. Met als opvallendste resultaat: porno kijken is goed voor vrouwen en slecht voor mannen, volgens de Franse psycholoog Nicolas Sommet.

“We waren verrast door de verschillen tussen mannen en vrouwen”, zei hij. “Voor vrouwen is pornoconsumptie positief, voor mannen juist negatief.” Nu heb ik niet per se goedkeuring nodig om van porno te genieten, maar toch fijn om te horen, Nicolas!

Zelf kreeg ik door porno na een lange seksloze periode in mijn relatie weer zin in seks. Ik ontdekte ook dat de ene pornofilm de andere niet is (en soms juist wel) en ik leerde steeds beter wat me opwindt. En wat juist niet.

Zo is het vast een enorm vrouwending om over styling te beginnen, maar het leidt mij zo af van het verhaal (ha!) als een actrice 16 cm hoge plexiglas pornohakken draagt of een héél moeilijk lingeriesetje. Of als zo’n vent die zich uit z’n skinny jeans worstelt, maar z’n sokken aanhoudt. Je wilt niet weten hoe vaak dat gebeurt. Skaileren banken, stervende kamerplanten, vies tapijt, rare kunst aan de muur, moeilijke lampen... ik zie álles.

Grote leeftijdsverschillen tussen beide partners vind ik een afknapper. En mannen zijn in porno meestal – veel – ouder dan de vrouwen en zelden zo knap. Ook maken mannen zelden geluid (heel jammer), in tegenstelling tot de vrouwen, die vaak dan weer extreem veel geluid maken (nog veel jammerder).

Ja, gewone mensen hebben seks, maar dat hoef ik niet per se te zien. Ik krijg echt de kriebels van die oer-Hollandse seksvideo’s, waarin een vrouw à la mijn vriendelijke overbuuf het met die onappetijtelijke manager van mijn buurt-Jumbo doet.

De andere kant van dit spectrum wordt gevormd door die enorm opgeblazen en strakgetrokken Hollywoodlijven met roomsoezen als borsten, ballonlippen en designervagina’s. Fascinerend, maar om de verkeerde redenen. Ik word er in ieder geval niet warm van.

Zelfs pornoacteurs lijken het niet voor elkaar te krijgen om de clitoris te vinden. Wat gewrijf over de schaamlippen of rare capriolen met een tong... nobody cares of de vrouw klaarkomt. Overigens is hier wel meer aandacht voor in porna, ook wel ‘vrouwvriendelijke porno’ genoemd. Een vreemde term, want dat impliceert dat overige porno vrouwónvriendelijk is.

Het formaat van de penis doet er wel degelijk toe, maar niet zoals je denkt. Er is namelijk niets mis met gewoon doorsnee. Dat lijkt echter not done in de pornowereld, waar formaat kinderarmpje regeert, óók bij anale seksscènes. Ughhh, nee, dankjewel.

Wat is de bedoeling van dat verschrikkelijke gespuug op elkaars geslachtsdelen? Niet nat (genoeg)? Dan moet je beter je best doen. Of acteurs die even aan hun vingers likken om vervolgens – veeg – haar vagina te bevochtigen. Glijmiddel is toch niet voor niks uitgevonden? Kan/mag ook heel discreet.

Veel porno is saai. Een eindeloze – steeds dezelfde – herhaling van standjes. Zij pijpt hem (lang), hij beft haar (kort), dan klimt zij op hem, dan omdraaien in een reverse cowgirl, op z’n hondjes, misschien nog even missionarishouding, dan liggend op de zij waarbij hij haar van achter neemt en als slotscène komt hij al masturberend op haar klaar.

De allergrootste afknapper vind ik echter dat je soms zo goed kunt zien dat die acteurs helemaal geen zin hebben in seks, of in ieder geval niet in seks met elkaar. Dat ze overduidelijk ‘aan het werk’ zijn. Dan lig je dus gewoon naar een reeks Olympische gymoefeningen te kijken van twee blote mensen.

Is een van bovenstaande variaties wel jouw ding? Of allemaal? Even goede vrienden. Als ik íets heb geleerd van een paar jaar porno kijken is het wel dat er op ieder potje een dekseltje past. En dat is ook hoopgevend.

Wetenschappelijk onderzoek naar porno kijken De onderzoekers van de universiteit van Lausanne ondervroegen meer dan 100.000 personen en heteroseksuele stellen over hun pornokijkgedrag. Ze vroegen de deelnemers hoe ze zichzelf zien en omschrijven als seksuele partner, of ze lichamelijk goed functioneren tijdens seks en hoe hun partner de seks waardeert. Vrouwen die porno kijken, scoren op alle drie die punten beter dan mannen. Volgens Sommet komt dat doordat vrouwen zich minder spiegelen aan wat ze op het scherm zien. Ze zien porno meer als inspiratiebron dan als bedreiging. Mannen vergelijken zichzelf wel met de acteurs en hebben eerder het gevoel tekort te schieten. Een laatste verrassende uitkomst van het onderzoek was dat vrouwen die vaker naar porno kijken, langer bij hun partner bleven. Ze maakten minder vaak een relatiebreuk mee.