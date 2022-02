Adrianne (32) leeft met man en 4 kinderen van 80 euro per week: “Ik ga altijd naar dezelfde supermarkt”

Folders met aanbiedingen leest ze niet. En nee, Adrianne Hooimeijer is ook niet het type dat vijf supermarkten afgaat op jacht naar het goedkoopste wasmiddel of de voordeligste koffiebonen. “Daar heb ik helemaal geen tijd voor, joh. En tijd is ook kostbaar”, vertelt ze thuis in Emst. Ze gooit de deur van een inloopkast in de woonkamer open. “Kijk, dit is mijn geheim: een gevulde voorraadkast waarover goed is nagedacht.”

De knop gaat om

Adrianne Hooimeijer is getrouwd met Peter (36). Samen met hun kinderen Christilène (8), Jochanan (5) en Bertian (3) wonen ze in een tussenwoning aan de rand van Emst. Ten tijde van dit interview is ze nog hoogzwanger, inmiddels is ze bevallen van dochter Ethianne.

Peter werkt 80 procent, Adrianne staat twee dagen per week voor de klas. Daarnaast blogt ze over bewust en zuinig leven en schreef ze het boek Actief besparen. De Hooimeijers wisten in 2017 een jaar lang van 50 euro in de week rond te komen. De challenge is een keerpunt in hun leven.

“Koop wat je nodig hebt. Het is onze levensstijl geworden, de knop is omgegaan. Die 50 euro lukt ook ons nu niet meer, ons gezin is wat groter geworden. Toen waren we met z’n vieren, nu bijna met zes”, wijst Hooimeijer op haar bolle buik. “We zijn nu in de week iets meer kwijt, maar ik probeer echt zuinig te leven. Tachtig euro is meestal voldoende, daar red ik het mee. Ik vind het geweldig als het lukt om geld te besparen.”

Niet klagen over dure boodschappen

Hoe krijgen zij het voor elkaar, hoe fikst dit jonge gezin het om in deze dure tijden geld over te houden? De energiekosten rijzen de pan uit, de benzine is duur. En het is elke keer weer schrikken geblazen van het bedrag op de kassabon van de supermarkt. Twee tassen niks bijzonders om te eten voor een aantal dagen, zonder dure producten als wasmiddel of blikjes frisdrank, en tóch 89 euro afrekenen.

“Inderdaad, de dagelijkse boodschappen zijn momenteel extreem duur; 20, 30 cent tot zelfs een euro bovenop de prijs van een product is geen uitzondering”, beaamt Hooimeijer. Maar volgens haar heeft het alles met mindset te maken. “Je kunt klagen over die dure boodschappen. Over een doosje aardbeien waarvoor je nu 5 euro betaalt of over die dure bloemkool. Maar sta er niet te lang bij stil, want na zestien keer zeggen dat die bloemkool niet te betalen is, wordt-ie echt niet goedkoper.”

Je kunt er ook iets aan doen, je hebt een keuze, bedoelt ze te zeggen. “Waarom koop je in januari aardbeien? Ze zijn nu én niet lekker, én schreeuwend duur. Beter en veel lekkerder is het om ze in het seizoen te kopen en vervolgens in te vriezen.”

Slim inkopen en vooruitkijken

Sowieso is het altijd voordeliger om producten van het seizoen te kopen, geeft ze als tip. “En ga naar de groenteboer of de markt. Je kunt daar verpakkingsvrij kleinere hoeveelheden kopen en dagvers. Wat je niet nodig hebt, vries je in. Maak daar slim gebruik van, kook voor twee keer bijvoorbeeld. Het maakt het leven een stukje makkelijker én goedkoper.”

Volgens Hooimeijer is het de kunst om overzicht te hebben, waardoor je goed voorbereid boodschappen kunt doen. “Overzicht geeft inzicht. Voordat ik iets in de supermarkt koop of online bestel, kijk ik altijd eerst in de voorraadkast en in de koelkast. Wat staat er nog en wat is nog tot wanneer houdbaar? Op basis van wat er is, bedenken we wat we eten.”

Daarbij kijkt ze altijd minimaal een week vooruit. “Elke dag boodschappen doen, raad ik sowieso niet aan. Het is duurder en kost bovendien veel tijd en energie. Die tijd kun je beter besteden aan een goede voorbereiding en nadenken over wat je nodig hebt.”

Boodschappen van AH

Hooimeijer gaat één keer in de week naar de supermarkt, het liefst tegen sluitingstijd. “Het is er dan meestal heel rustig en ik word niet afgeleid. Ik shop ook niet bij verschillende supers, ik ga altijd naar Albert Heijn. Ik houd de aanbiedingen in de gaten, maar ook het leftover-schap, producten met 35 procent korting om zo een maaltijd per week te ‘redden’.”

Groenten en fruit bestelt ze via de app van de plaatselijke groenteboer en het brood bakken de Hooimeijers zelf. “Voor nog geen 30 euro krijgen we een grote doos vol groenten en fruit. Daar hebben we als gezin meer dan genoeg aan. De kinderen krijgen fruit mee naar school en als er bijvoorbeeld bananen overblijven, snijd ik ze in plakjes en doe ik ze in de vriezer. Heerlijk om later een milkshake van te maken. Staafmixer erin, met wat melk en een beetje jam erbij en klaar. De kinderen vinden het heerlijk.”

De kleine Bertian kruipt naast haar op de bank. Het jochie sabbelt op een broodkorst. “We bakken het brood zelf. Met een beetje boter erop, superlekker. Voor een heleboel weken brood halen we bij de molen tarwemeel en bloem van goede kwaliteit. Voor nog geen euro hebben we dagelijks stevig en voedzaam brood. Samen met die flinke doos groenten en fruit heb ik dus al een hoogwaardige basis voor ons gezin en hoef ik nog maar een klein beetje erbij te halen.”

Wees trouw en loyaal

De energiekosten houdt ze in de hand omdat ze dit najaar besloot het contract voor vijf jaar vast te leggen. “Dat was natuurlijk een geluk. Maar sowieso geloof ik in trouw en loyaliteit. Ik ben niet van het hiphoppen. En al helemaal niet als het over energie en gezondheid gaat. Dat loont nu dus. Want we hebben nog geen paneel op het dak liggen en toch stijgen onze kosten niet. De groenste energie is de energie die je niet gebruikt.”

Gratis quality time op de fiets

Nu de benzineprijs hoog is, kiezen ze in Emst vaker voor de fiets. “Het is gezond om voor kleine afstanden de fiets te pakken. Om in beweging te komen, hoef je niet naar de sportschool. Laatst moest Peter een pakketje wegbrengen, ik geloof 4 kilometer verderop. Hij is op de fiets gegaan. Christilène verveelde zich en zei: ‘Pap, ik ga met je mee’. Vader en dochter hebben er spontaan een gezellig middagje weg van gemaakt. Je kunt er ook voor kiezen om naar een dure overdekte binnenspeeltuin te gaan. Maar dit kost niks, het is gratis quality time.”

Tijdens de zwangerschap heeft ze de uitzet opnieuw onder de loep genomen. Ze maakte van oude hydrofiele luiers washandjes. “Lekker samen creatief bezig zijn. Van niets weer iets maken. Het waren er maar drie en die kosten waarschijnlijk niets bij de Wibra, maar daar gaat het in dit geval niet om.”

Ze schafte wel tweedehands extra luiers aan. “Uiteraard van katoen. Die gebruiken we al sinds Chris geboren werd. Maar na drie kids vond ik wel tijd voor nieuwe. De oude heb ik nog weten te verkopen, waardoor ik voor die doos vol nieuwe luiers maar 13 euro hoef te betalen, inclusief bezorging. Kijk, dat vind ik nu leuk.”

De 7 ‘gouden’ tips van Adrianne:

Plak een Nee - Nee sticker op de brievenbus

Geen folders in de bus betekent ook geen verleiding om iets te gaan kopen. Koopstop

Gebruik wat je hebt. Begin met het opmaken van wasmiddel, schoonmaakmiddel en verzorgingsartikelen voor zover je overal iets extra van hebt. Uitdagend budget stellen

Bedenk een doel. En hoeveel heb je voor dat doel nodig? Zie het als een leuke uitdaging, niet als een beklemming. Kijk naar wat je allemaal hebt, niet wat je mist. Piraminder

De piraminder komt neer op het volgende: gebruik wat je hebt, deel of ruil, kies voor tweedehands, maak zelf, en als dat allemaal niet meer lukt: koop. Wees creatief

Maak zelf cadeautjes. Repareer kapotte dingen, naai kleding of andere accessoires zelf van ‘gratis’ stoffen zoals oude overhemden, knip zelf haren. Koop kritisch

Daag jezelf uit, vraag jezelf bij alles af: heb ik het nodig? Wees kritisch. Houd je uitgaven bij

Noteer alle uitgaven, ook de kleine bedragen.

Op deze manier kun je besparen op je vaste lasten

