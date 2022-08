Afgeschreven na je 50e? Ik knap er juist zo van op

Er is al veel gezegd over het feit dat je als vrouw zo’n beetje afgeschreven bent na pakweg je 50e. Maar ik ben er nou juist zo van opgeknapt...

Internationaal klagen oudere actrices steen en been over een chronisch gebrek aan interessante rollen als ze niet meer ‘het lekkere ding’ kunnen spelen (volgens mannen dan, hè). Presentatrices boven de vijftig moeten wel héél erg hun best doen om in beeld te blijven. Maar ook ‘gewone’ vrouwen zoals jij en ik lijken er dan ineens niet meer toe te doen. De beroemde auteur Isabel Allende zei ooit: ‘Als je vijftig wordt, mag je als vrouw nog veertig jaar onzichtbaar voortbestaan.’

Niet alleen is jong sterven nog altijd véél onaantrekkelijker dan ouder worden - wie is er niet al iemand veel te jong verloren? - de meeste vrouwen die ik ken knappen na hun 50e juist enorm op. Ik zie in mijn omgeving zoveel leuke, interessante, intelligente, welbespraakte, belangrijke, goed geklede, grappige, zelfverzekerde, hardwerkende, zorgzame, mooie en sexy vrouwen van boven de 50.

De jaren tussen pakweg mijn 20e en 50e ging er een waanzinnige hoeveelheid tijd en energie zitten in het opstarten van mijn carrière, mijn prille relatie, de opvoeding van onze zoon en het onderhouden van een beperkte vrienden- en kennissenkring die óók al die bordjes in de lucht probeerde te houden. Ik herinner me als de dag van gisteren dat gevoel dat er niet genoeg uren in een dag of dagen in een week zaten.

Inmiddels ben ik 55, is mijn zoon 23, student en de deur uit. Mijn lief is nog nét geen ouwe mopperkont, mijn vader nog niet hulpbehoevend. Mijn carrière is stabiel, mijn werk leuk en mijn vriendenkring krijgt weer aandacht, want ik hoef niet meer over te werken om indruk te maken op mijn baas, naar ouderavonden of met mijn kind naar hockeytraining. Ik heb zelfs genoeg tijd over om weer te sporten (blegh)!

Ik word nooit meer ongesteld: hóe fijn is dat? Nooit meer (angst voor) doorlekken, buikpijn, stemmingswisselingen, op vieze toiletten vissen naar verborgen tampontouwtjes, maandverband dat niet aan je slip plakt maar wél aan je hooha (en dat pas ontdekken als je met een ferme ruk je broekje omlaag trekt), in élke tas en lade tampons of maandverband, of dat je met iemand zit te praten en zo’n warme bloedklont je slip in voelt glibberen… Had ik al gezegd dat ik blij ben dat ik niet meer menstrueer?

Geen voorbehoedsmiddelen meer: geen gekluns met condooms, geen vergeten pillen, geen o-god-ik-zal-toch-niet-zwanger-zijn als je overtijd bent, geen morning-afterpillen regelen, geen verminderde seksdrive door de pil, wél precies weten wat je lekker vindt in bed.

Nóg een groot voordeel van ouder worden: ik trek me minder aan van wat anderen van me vinden of denken. Hormonale stemmingswisselingen zijn verleden tijd. Mijn fuck-it-hormonen hebben de overhand gekregen. Omdat je lijf tijdens en na de overgang minder van de hormonen oestrogeen en oxytocine aanmaakt, krijg je als vrouw minder behoefte om te redderen en te zorgen. Ik vind het een verademing. En met de jaren kwam vanzelf het zelfvertrouwen en de acceptatie van mijn imperfecte-perfecte lichaam (en dat van hem): ook heerlijk.

Die vervelende, ouwe kerels die elke vrouw tegenkwam in haar leven - de handtastelijke rij-instructeur, die narcistische baas, die vieze oom, die collega-die-z’n-handjes-niet-kon-thuishouden, de kroegtijger die ‘nee’ niet begrijpt - ze hebben gewoon niet zoveel macht meer over je. Begrijp me niet verkeerd, er zijn nog steeds vervelende ouwe kerels, maar iemand van je eigen leeftijd en op je eigen (machts)niveau op z’n plek zetten is stukken eenvoudiger. En die kerels zijn lang niet zo indrukwekkend meer als ze destijds leken (maar dat waren jullie toen natuurlijk ook al niet, stelletje sneuneuzen!).

Mijn boodschap aan iedereen die vindt dat vrouwen er niet meer toe doen na hun vijftigste: suck it up. Leer er maar mee leven. We zijn er, we nemen ruimte in, we laten ons horen en zien en we leven nog lang en gelukkig.