De identiteit van Agnes is gestolen. Iemand heeft haar Instagram-account nagemaakt en spreekt haar volgers aan met een interessante wending.

Vorige week maandag begon het gelazer: via Facebook kreeg ik een berichtje van een Nederlands kennisje hier in Portugal. “Ben jij dit eigenlijk wel?” vroeg ze, bij een screencap van een gesprek dat we, zo leek het, op Instagram hadden. Ik moest even nadenken: wie is ze ook alweer? En hebben we überhaupt op Instagram gepraat? Ja, ik herkende mijn profielfoto, maar de manier van schrijven, ook in het Engels, is niet de mijne. En waarom staat er _1 achter mijn naam?

Met bonkend hart ging ik naar Instagram, zocht op mijn eigen naam en zag twee vrijwel identieke accounts. De grootste is van mij, de andere van Fake Agnes. Ze heeft dezelfde bio, hetzelfde werk en dezelfde foto’s. Lang verhaal kort: mijn online identiteit is gestolen. Het brutale lef! Wat blijkt: Fake Agnes doet alsof ze in Los Angeles zit, spreekt alleen Engels en spreekt mensen – mijn volgers dus – aan. Eerst een beetje gezellig onder het mom van “Hoe is het?”, om daarna snel over te gaan tot de orde van de dag: de bitch wil crypto verkopen. Aan mijn volgers! “Als het pruiken of tijgerprint tasjes waren, was het tenminste nog een beetje on brand,” grapte zoon T.

Uiteraard postte ik meerdere waarschuwingen op mijn Stories en bleken verschillende mensen benaderd te zijn: van mijn lieve Libelle-collega tot die sexy Griekse bijna onenightstand, waar ik nog altijd spijt van heb dat ik hem heb laten lopen. Zijn bezorgde voicememo’s – met diepe stem waar ik meteen kippenvel van kreeg – troostten me enigszins: hij was zo blij om weer van me te horen dat hij op verzoek van Fake Agnes direct zijn telefoonnummer had gegeven. Maar hij voelde aan dat ‘iets’ niet klopte.

“Weet je nog waar we elkaar hebben ontmoet?” had hij gevraagd. Fake Agnes veranderde snel van onderwerp, terwijl ik, de echte Agnes, nog wegdroom bij de gedachte aan die sensuele avond in een foute nachtclub in Thailand, waar we in een donker hoekje stonden te zoenen. “Ga je mee naar mijn hotel?” had hij in mijn oor gefluisterd. Hoe verleidelijk ook heb ik zijn aanbod toch afgewezen. De avond was al zo fijn, zo perfect. Die herinnering aan een van mijn laatste avonden in Thailand wilde ik koesteren. Charmant als hij is, begreep hij dat. En via Instagram hadden we af en toe nog contact.

Dus toen Fake Agnes hem crypto probeerde aan te smeren, voelde hij gelukkig nattigheid. Ja, nattigheid. Want volgens mij is alles crypto tegenwoordig oplichting. Weet je nog, zo’n jaar of tien, vijftien geleden dat mensen massaal emails kregen van een rijke oom die in Nigeria was overleden, met het verzoek om slechts een paar duizend te euro storten zodat ze de grote erfenis voor je konden regelen? Dat ben ik nu: de rijke tante uit Portugal die anderen zogenaamd gaat helpen om ook een vermogen op te bouwen.

Ik schaam me wild, maar kan er niets tegen doen. Ja, tientallen van mijn volgers hebben het account geblokkeerd en gerapporteerd. Maar volgens Instagram zelf, doet Fake Agnes niets in strijd met de regels van het platform. Ondanks dat het vuige loeder mijn identiteit en foto’s heeft gestolen en uit mijn naam mensen probeert op te lichten, willen ze @agneshofman_1 niet verwijderen. Ik sta dus even machteloos, net als mijn volgers die van niets weten en nietsvermoedend in DM een boom opzetten met Fake Agnes. Vandaar deze column. Weet dat ik – aangezien ik niet eens via mijn eigen bank durf te beleggen – nooit iemand zou benaderen om het over crypto te hebben. Dat ik andere Nederlanders nooit in het Engels aanspreek. En dat ik onmogelijk de enige kan zijn die dit is overkomen. Social media kan ontzettend leuk en inspirerend zijn, maar in dit geval dus ook een beetje gevaarlijk. Pas dus alsjeblieft op.