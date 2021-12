Agnes: “Echt, ik ben geen gekkie of wappie, maar ik voel me belazerd”

Agnes Hofman (42) is lifestyle journalist met Nederlandse en Braziliaanse roots. Ze woont in Lissabon met zoon T. (22). Ze schrijft op Libelle.nl over haar leven, loslaten en gelukkig(er) worden.

Eerlijk gezegd voel ik me een beetje belazerd. Maandenlang had ik getwijfeld, zal ik wel of geen coronavaccin nemen? Want ik vond het nogal wat, om als menselijk proefkonijn te fungeren. Niemand heeft immers enig idee wat de gevolgen op de lange termijn zijn.

Gezeur

Uiteindelijk ben ik maar gezwicht, onder druk van zoon T., mijn ouders en de maatschappij. Want ik wilde geen gekkie of wappie zijn, maar een welnadenkende en verantwoordelijke burger.

Na het tweede prikje was er vooral opluchting; ik was van het gezeur af, hoefde er niet meer over na te denken en ach, hoe groot is de kans dat er over een jaar of tien echt een oor tussen mijn schouderbladen begint te groeien? “Mocht dat zo zijn, dan stuur ik extra wattenstaafjes op,” grapte mijn vader via Whatsapp.

Gehoorzamen

Ik dacht, heel naïef, dat daarmee de kous af was. Dat ik gewoon kon vliegen zonder me te laten testen, tot bleek dat je met het vaccin nog gewoon drager kunt zijn. En dat de chemische immuniteit blijkbaar een houdbaarheidsdatum heeft. “We hebben een afspraak voor de booster hoor!” appte mijn moeder vorige week vrolijk. “Wanneer zijn jullie aan de beurt?” Daar heb ik geen antwoord op gegeven.

We krijgen hier in Portugal automatisch een SMS met datum en tijd waarop je je kunt melden. En dat wordt ook massaal gedaan. Ja, Portugezen zijn naast muzikaal en culinair begaafd ook heel gehoorzaam. Niemand protesteert en nog steeds werken de meeste mensen vanuit huis. Zo ook zoon T., die al sinds zijn eerste werkdag – anderhalf jaar geleden – de Portugese corporate ladder vanuit zijn slaapkamer slash homeoffice beklimt.

Grote twijfel

Terwijl Nederland onlangs weer bruut op slot ging, openden nachtclubs hier hun deuren. Op verschillende plaatsen in de stad staan officiële testcentra. Voor het stappen kan je je gratis laten testen, en dat bewijs geeft toegang tot een bar of discotheek. Ja, dat is verplicht, ongeacht of je wel of niet bent gevaccineerd. Begrijp me niet verkeerd, ik vind het geweldig dat deze mogelijkheid er is, als je per se wilt gaan stappen. Dat er zo alles aan wordt gedaan om corona niet verder te verspreiden. Maar dat is niet wat ‘ze’ vorig jaar hadden beloofd.

Moet je je straks een verse prik om naar de shopping mall te kunnen? Naar IKEA? Dan bestel ik liever online. Want wanneer stopt het? Na de eerste booster? Of na de achtste? De opluchting die ik eerder dit jaar had, is dus weer omgeslagen tot grote twijfel en onzekerheid. Echt, ik ben geen gekkie of wappie, maar ik heb geen idee hoever ik deze ronde bereid ben te gaan…