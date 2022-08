Agnes: “Een open relatie is toch het begin van het einde?”

Agnes windt zich op over cabaretier Steven Brunswijk, die dit weekend beweerde een open relatie te hebben.

Misschien ligt het aan mij, hoor. Vast wel. Ik ben gewoon een preutse, conservatieve trut. Maar ik krabde afgelopen weekend - blijkbaar als enige! - wel even onder mijn pruik bij het ‘nieuws’ dat cabaretier Steven Brunswijk twee weken geleden getrouwd is en nu zoenend met een andere dame op straat is gespot. Net als zijn verse echtgenote, overigens. Op Instagram verklaarde Steven dat hun nacht ook heel gezellig was, met zijn viertjes. Op zijn pagina regende het hartjes, bemoedigende woorden en begrip. Want ‘Hoe durft @lifeofyvonne die beelden te brengen’, ‘Je hoeft je niet te verantwoorden,’ en ‘Vier de liefde!’ Really? Twee weken na je huwelijk? Is elkaar eeuwige trouw beloven niet de enige goede reden om elkaar het jawoord te geven? Nee, verklaart Steven. Want: “We gaan niet vreemd”, zei de comedian desgevraagd tegen het AD. En hij legde in het interview uit dat hij en zijn vrouw er goede afspraken over hebben gemaakt.

Zo tongen Steven en Ayla - zo heet zijn overigens beeldschone vrouw - alleen met derden als ze samen zijn. Zo af en toe, voor de leuk. “Liefde gaat om elkaar alles gunnen. Als je dan nee zegt als iemand de lusten wil van een ander, hou je dus kennelijk niet zoveel van diegene dat je haar dat gunt.” Zeg nou zelf, daar zakt je rok toch vanaf? En niet van opwinding. Denk je eens in dat je getrouwd bent en je man besluit zijn tampeloeris in de sexy nieuwe buurvrouw te steken. Nee, hij gaat niet vreemd, want hij kondigt het vooraf aan. En als jij protesteert, hou je blijkbaar niet voldoende van je man om hem dat pleziertje te gunnen. Nogmaals: really? Dat is toch manipulatief? Ligt het nu aan mij dat ik dit absurd en belachelijk vind? Bovendien, open relaties zijn toch het begin van het einde.

Dat gaat op de lange termijn toch nooit goed? Je kunt vooraf afspreken wat je wilt, maar de kans op emoties en gevoelens is natuurlijk groot. En dan is die ploert opeens verliefd. Wat doe je dan? Dra-ma! Dat wil je toch niet? Zeker niet als je een gezin hebt en nog maar enkele weken bent getrouwd. Zou de prioriteit niet moeten zijn - zeker tijdens hun wittebroodsweken - om het vooral samen leuk te maken? Met zijn tweetjes, dus. Niet in een orgie. Ik schrik er ook van, hoor, hoe bekrompen ik hierover denk. Wat is er immers mooier dan leven en laten leven? Dan vrije liefde? Dan liefhebben zonder dat in een hokje te stoppen. Nou, misschien die ene bijzondere persoon die je oprechte trouw belooft. En de zekerheid dat hij of zij genoeg aan je heeft, en zijn of haar vertier dus niet letterlijk op straat zoekt...