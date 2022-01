Agnes: “Heb ik naast slapeloosheid en heftige flow nu ook hysterische moodswings?”

Columnist Agnes vertelt deze week over haar moodswings sinds ze in de overgang is.

Schreeuwend stond ik gisteravond voor zoon T. Ineens was het huis te klein voor ons allebei. Met een enorme koelkast vol eten dat hij lekker vindt, had die vleeseter uitgerekend mijn laatste vegaburgers in de Airfryer gegooid. Uiteraard kwam ik daar net te laat achter, terwijl hij zijn tanden al gretig in het tweede broodje zette. De timing was ook compleet verkeerd: door die vervloekte overgang was ik verdorie voor de tweede keer in evenzoveel weken ongesteld geworden. En heftiger dan ooit, qua bloedverlies en krampen. Nog tijdens mijn slapeloze zondagmiddagsiësta had ik besloten dat werkelijk niets me zo goed kon troosten als die twee semigezonde en vooral vleesvrije burgers op een broodje. Zeker met een plakje kaas, augurk, mosterd, honing, spicy ketchup, magere mayonaise en rucola. Ik ben immers aan de lijn. Daarom was ik uit bed gestapt. Om schuldvrij te emo-eten. En dat had die ploert bruut voor me verpest, want verder had ik niks in huis.

“Jij... jij...”, brulde ik, inclusief wijzend vingertje. Ja, ik had mijn schouders kunnen ophalen. Of er een terecht knorrige opmerking over maken. Maar ik koos dus voor verbaal geweld met als thema: er wordt geen rekening met me gehouden. Het probleem is alleen... objectief gezien heb ik weinig recht van klagen. T. is doorgaans juist heel zorgzaam en attent. Dus na de “maar je bent niet eens een vegetariër”, moest ik in mijn scheldkanonnade bijna teruggrijpen naar die ene duistere dag in oktober 2017, toen hij de wc-bril omhoog had laten staan. “En oh, vorige week heb je ook geen nieuwe keukenrol op de houder gedaan.” De tranen biggelden over mijn wangen. “Dat is echt irritant”, snikte ik dramatisch. “Sta ik daar met natte handen, moet ik eerst een nieuwe rol openmaken.” Hij knikte begripvol. “Dat is zeker irritant, mam. Maar, ben je echt zo boos of is het de overgang?”, vroeg hij voorzichtig.

Verdorie, heb ik naast slapeloosheid en heftige flow nu ook hysterische moodswings? Nee echt, ik vind het op zich niet erg om in de overgang te zitten; ik wist – na het grondige verwijderen van een tumor op mijn eierstokken – dat de kans groot was dat ik vroegtijdig aan de beurt zou zijn. Het is alleen een beetje eenzaam, omdat al mijn vriendinnen, zelfs de vijftigplus dames, met klem ontkennen dat ze net als ik al met één been in de herfst van hun leven staan. De laffe loeders! Het zou juist zo fijn zijn om erover te praten; om tips uit te wisselen over homeopathische druppels of om gewoon even te klagen. Maar gelukkig was daar de schouder van zoon T., om even op uit te huilen. “Je hebt al even geen opvliegers gehad, toch?” Ik schudde mijn hoofd, dat moest er nog eens bijkomen ook. “Mooi, dan zijn een paar pepertjes geen probleem en bestel ik nu vegan chili voor je, met nachos en extra guacamole.” De schat had snel gegoogled, wat ik nu beter wel en niet kan eten. Ja, hij is een betere mantelzorger dan ik. Binnenkort maar even naar de huisarts om te bespreken wat voor medicatie ik kan nemen om mijn hormonen meer te reguleren. Want hoewel ik echt zin had in mijn burgers, die woede-uitbarsting had hij natuurlijk niet verdiend.