Agnes: “Ik kan nu niet meer zeggen dat hij bij hem weg moet gaan”

Agnes’ beste vriend heeft relatiedrama. Ze wil hem graag helpen, maar in deze situatie staat ze machteloos.

Het vervelende aan vriendschappen is dat je soms machteloos staat. Want bij de meeste problemen kun je immers iets doen. Iets bijdragen. Ga je verhuizen? Ik coördineer lunch en inrichting van het nieuwe huis. Ben je aan het solliciteren? Kom maar door met je brief en cv en ik kijk er even naar. En bij emotioneel drama ben ik je gratis therapeut, die ook met praktische oplossingen komt. Nou ja, behalve gisteren dan. Ik schreef al eerder over mijn beste vriendje D. - ik heb meerdere beste vriendjes wiens namen allemaal met een D. beginnen, en dat is zowel verwarrend als discreet - en zijn foute relatie.

Helaas had ik destijds sterk het gevoel dat de relatie niet helemaal gelijkwaardig was. Dat D. nogal onder de plak zat en zichzelf iedere dag een beetje meer verloor. Toen we elkaar leerden kennen, was hij enorm ambitieus, sprankelend en boven alles gelukkig. Natuurlijk kent het leven altijd uitdagingen, maar die benaderde hij altijd positief. D. had hoop en optimisme. Voor iemand als ik - met serieuze mood swings - is dat heerlijk. Als ik het even niet zag zitten, trok hij me met een grapje weer uit de put. En we hadden een hoop lol samen. Dat vooral. Zijn lover vond dat vanaf het begin aan lastig, ontdekten we. Hij deed en doet graag zijn eigen ding, tenzij D. sociale plannen heeft. Dan moet hij erbij zijn, onder het mom van ‘wat verbergen jullie voor me?’ en ‘hou je niet meer van me?’ Aangezien ik helaas vaker met het narcistische bijltje heb gehakt, was en ben ik niet gevoelig voor manipulatie. Maar iemand die van nature zo optimistisch in het leven staat - zoals D. - zag het allemaal nog niet zo dramatisch in.

Er werd een huis gekocht, een bedrijf gestart en uiteraard werden er grote investeringen gedaan. Te grote investeringen, waar D. niet helemaal achter stond. Maar ja, als je dagelijks hoort dat het allemaal goed komt, of gemanipuleerd wordt om vooral niet te twijfelen aan je partner, dan ga je er nu eenmaal in mee. Als die sneltrein eenmaal rijdt, wordt het iedere dag steeds lastiger om op de rem te trappen. Laat staan om de trein te stoppen en uit te stappen. Ondertussen hoorde ik steeds minder. D. was druk en ik ook, met het huis. Maar gisteren belde hij me opeens, tijdens een loopje naar de supermarkt. Zo kon hij even vrij praten, biechtte hij op. Want het ging niet helemaal goed thuis. D. liep op eieren en merkte dat er geen rekening meer met hem werd gehouden. Als D. vijf minuten later dan afgesproken in de auto zat, was het drama. Voor zijn eigen ambities had hij geen tijd of inspiratie meer en ook in de slaapkamer was de passie opgedroogd. “Ik weet niet zo goed wat ik moet doen”, snikte D.

Ik beet op mijn tong. Een paar jaar geleden heb ik eens streng geroepen dat hij weg moest gaan. Dat hij iemand moest vinden die hem waardeerde zoals hij is. Ja, tevergeefs. Maar ik ben altijd kritisch gebleven, al was ik wel voorzichtig: het is immers niet fijn als je beste vriendin je partner constant afzeikt, hoe terecht dat wellicht ook is.

Dus wat kon ik zeggen? Dat ik hem precies hiervoor had gewaarschuwd? Dat zou lullig zijn. En adviseren om weg te gaan is inmiddels niet meer zo makkelijk: dan zou D. werkelijk alles kwijtraken. Hij staat machteloos en ik, als zijn beste vriendin, dus ook. Er is niets wat ik concreet kan doen, hoe ik de situatie voor hem beter kan maken. Dus toen hij, op de stoep van de Lidl, in huilen uitbarstte, snikte ik telefonisch met hem mee...