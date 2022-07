Agnes: “Ik verlang bijna naar die 37 graden in Nederland”

In Portugal is het momenteel erg warm, zó warm dat er niet geklust kan worden aan de boerderij.

Natuurlijk zou ik geruststellend willen zeggen dat jullie 37 graden morgen wel te doen is. Dat het allemaal wel meevalt. Dat zo’n hittegolfje goed is voor je zwakke botten. Maar helaas. Het is drie keer kut, als ik dat van de Libelle mag zeggen.

Vorige week tikte de buitenthermometer 42 graden aan op de boerderij. Ja, 42 graden. Maar meestal zo’n graad of veertig. “Te warm om te klussen”, zei mijn vader. “Te warm om in de caravan te blijven”, vond mijn moeder. Ik voelde de bui al hangen. Willen ze hier ‘gezellig’ op de bank hangen, een week lang? Hoe moet dat met mijn werk? Moet ik dan lunch maken en snacks verzorgen?

“Nee”, zei mijn moeder snel. “We willen niet bij jou in huis. In je garage is het nog koeler, namelijk. Dus daar gaan we - met jouw toestemming - bivakkeren.”

Iedere ochtend, zo rond een uur of half elf, kwamen mijn ouders aan in de ruimte die ik snel omgetoverd had tot comfy lounge. Om zo tegen vijf uur weer weer naar de camping te vertrekken. Uiteraard ging ik tussendoor – sociaal als ik met moeite kan zijn – even bij ze langs met verkoelende drankjes.

“Dit is niet te doen, Agnes”, besloot mijn vader. “Het is echt te warm voor me”, zuchtte mijn moeder. En ik, ik kon alleen maar uitgeput en instemmend knikken. Doorweekt was ik, na het hobbeltje in de felle zon van mijn keuken naar de garage. En rook ik nou brand? Ja, dus. De ene bosbrand in de buurt was nog niet geblust of een andere begon. Vreselijk natuurlijk! Wat zullen omwonenden in angst hebben verkeerd. Compleet oververhit dacht ik na over ons eigen brandplan.

Over die mooie antieke buitenkranen, waar een reguliere tuinslang niet op past. Over onze put met ‘onbeperkt water’, maar is dat echt zo? En waarom zijn verse producten nog maar amper verkrijgbaar in de supermarkt? Vanwege die allesverwoestende zon? Want ook onze planten zuchten en steunen in de tuin, ondanks schaduwdoeken en zeer regelmatig bewateren. Nee, deze perikelen stonden niet in de advertentie van ons huis.

Ik hoor de verkoopster nog zeggen hoe ideaal deze boerderij is: “Zowel de zomers en winters zijn hier heerlijk mild”, glimlachte ze vriendelijk. Leugens! Allemaal leugens, die niets te maken hebben met mijn romantische fantasie van wonen op het Portugese platteland!

Ik zou bijna verlangen naar die ‘schamele’ 37 graden in Nederland. Bijna… maar het goede nieuws is: deze ellende voelt heel erg als mijn ellende. En daar loop ik niet voor weg, maar wil ik het beste van maken. Het is nu goddank wat koeler, maar bij de volgende hittegolf duik in met mijn ouders in de garage. Gezellig!