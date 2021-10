Agnes: “Is gelukkig seksloos getrouwd zijn het allerlaatste taboe?”

Ze is lifestyle journalist met Nederlandse en Braziliaanse roots. Agnes Hofman (41) woont in Lissabon met zoon T. (22). Ze schrijft op Libelle.nl over haar leven, loslaten en gelukkig(er) worden.

“Je gaat hier toch wel een column over schrijven?”, vraagt vriendin V. dringend, vlak voordat we ophangen. We hebben net bijna twee uur zitten bellen; ik op mijn Portugese balkon, zij in haar Gooise woonkeuken.

Chronisch single

Het onderwerp was seks. We praten er allebei graag over, maar het blijkt dat we het allebei al bijna twee jaar niet meer hebben gedaan. Ik ben chronisch single en na die amourette met de Zweedse buurman, kon en kan ik de moed even niet opbrengen. Iemand leren kennen, de verwachtingen, altijd drama, de energie die het kost...

“Het is zoveel gedoe, vrouw!”, riep V. tipsy door de telefoon. “Zoveel gedoe! Ik ben er ook helemaal klaar mee.” Met wat, vroeg ik me hardop af. Want V. is veertien jaar getrouwd. Dat weet ik zo goed omdat ik erbij was. En nog grapjes had gemaakt over dat ze vanaf dat moment levenslang veroordeeld was tot de tampeloeres van P. Maar goed, als we V. mochten geloven, was dat niet bepaald een straf; P. had weliswaar een oerdegelijke uitstraling in zijn grijze confectiepak, maar hij was volgens V. een ongetemd beest in bed. “Met de nadruk op was, hè. Want dat is nu voltooid verleden tijd.”

Drooglegging

Er blijkt geen directe aanleiding te zijn voor de seksuele drooglegging chez V. en P. “Dat sluipt er gewoon in. Eerst doe je het iedere dag, dan iedere week en zo bouwt het langzaam af. Tot je eens per kwartaal, eens per half jaar en dus nog langer iedere nacht naast elkaar slaapt zonder elkaar aan te raken.”

Oh, wat had ik graag met haar in de keuken gezeten. Of beter nog, zij hier op mijn balkon in de zon. Want ik was geïntrigeerd: heeft seks in relaties een houdbaarheidsdatum? Even rekenen. Ze zijn begin zestig, veertien jaar getrouwd, zeventien jaar samen. Was na vijftien jaar de erotische koek op en zijn ze nu... maatjes?

V. schaterde het uit en verzekerde me dat ze nog steeds dolverliefd is op P. Dat hij de enige man is met wie ze ouder wil worden. Dat ze elkaar nog kusjes geven, hand in hand lopen en lief knuffelen in bed. “Maar dan draai ik me om, doe ik het licht uit en ga ik slapen. Hij ook. En daar hebben we allebei volledig vrede mee. Nu de rest van het land nog.”

Mening van de maatschappij

V. blijkt zich al een tijd te ergeren aan hoe seksueel wij, als maatschappij, zijn ingesteld. Dat je het als koppel móet doen. Want anders is er iets mis, fulmineert ze: “Om de zoveel tijd zie ik weer een lijstje voorbijkomen met hoe vaak De Nederlander seks heeft. Doe je het niet één punt drie keer per week, dan is hij impotent, zij onvrijwillig droog of is een van de twee verliefd op een ander. Maar wat nu als dat niet zo is? Wat nu als je gewoon gelukkig uitgewipt bent? Als de passie langzaam is verdampt, je net je haar hebt geföhnd en geen zin hebt om een klein kwartier aangeduwd te worden door iemand voor wie het eigenlijk ook niet meer hoeft.”

Het blijkt dat V. er amper over praat, omdat gelukkig seksloos getrouwd zijn zo ongeveer het allerlaatste taboe is. Vandaar haar verzoek om deze column. Bij deze, vriendin!