Agnes: “‘Je straalt een leven vol luxe uit, maar je wilt er niet voor betalen’, zegt D.”

Agnes Hofman (42) is lifestyle journalist met Nederlandse en Braziliaanse roots. Ze woont in Lissabon met T., haar zoon van 22. Ze schrijft op Libelle.nl over haar leven, loslaten en gelukkig(er) worden.

Beschaamd doet mijn beste vriend D. een paar stappen naar achteren, en hij faket dat hij opeens heel druk is op zijn telefoon. De vrouw in de pruikenwinkel lacht ongemakkelijk. “We geven eigenlijk nooit korting”, zegt ze. “We maken er al amper winst op.” Ik knik begrijpend, maar geef niet toe. Als ik drie pruiken tegelijk koop – denk Beyoncé, Diana Ross en een korter model om te sporten – wil ik kwantumkorting. En anders bestel ik ze wel online. D. staat inmiddels al met één been buiten en maakt bewust geen oogcontact met me.

Geld moet rollen

“We zijn niet op een toeristische markt, Agnes”, bijt hij me toe, als ik iets later triomfantelijk met vijftien procent korting het pand verlaat. “Je kunt niet afdingen in een gewone winkel. Is dat een Nederlands ding? Zijn jullie echt zo zuinig?” Natuurlijk zeg ik ‘ja’, want ieder misverstand los ik lafjes op door het op culturele verschillen te gooien. Maar stiekem weet ik dat dit niet zo is. Ik ben een vrek, en ja, daar ben ik trots op.

Voorheen vond ik altijd dat geld moest rollen, zo ver mogelijk. Dat was even leuk, tot ik diep in de financiële problemen raakte. Inmiddels zijn al mijn schulden afbetaald en heb ik zelfs een spaarrekening, zonder daar veel voor te hoeven laten.

Slim financieel beleid

Zo shop ik regelmatig bij mijn favoriete webshops, maar maak ik bij grote bestellingen steeds een nieuw account aan, voor een fikse discount bij een eerste bestelling. Klassieke en tijdloze kleding, zoals hakken of een feestelijke handtas, scoor ik in januari, tijdens de tweede sale ronde. Exclusieve wijnen bij de voordeelknaller trek ik altijd door de Vivino-app; hoe goed zijn ze, wat kosten ze bij een normale slijter en welk bedrag bespaar ik door geen losse flessen maar sixpacks in te slaan? Dus ja, nu heb ik een indrukwekkende voorraad goeie drank in huis voor een prikkie, en – dankzij cadeautasjes van een Action-achtige winkel – altijd een presentje paraat als ik bij iemand ga eten. Is dat echt zo vrekkig, of gewoon slim financieel beleid?

Leven vol luxe

Het is ook niet zo dat ik in iedere winkel probeer te pingelen. De parfumerie ziet me al aankomen! Maar bij het kopen van de televisie vroeg en kreeg ik een giftcard van vijftig euro. En bij onafhankelijke boetieks heb ik niet het idee dat ze het erg vinden, wanneer ik aangeef dat ik het product alleen met korting zal kopen. Ze kunnen natuurlijk altijd gewoon nee zeggen. Maar de pruikendame toverde uiteindelijk een glimlach op haar gezicht, en stopte een handvol samples in mijn tas.

D. schudt zijn hoofd: “Het is gewoon niet fabulous. Je straalt een leven vol luxe uit, maar je wilt er niet voor betalen.” Ik schiet in de lach, omdat hij gelijk heeft. Maar hoe lekker is het om uitgebreid in het herfstzonnetje te lunchen, van het geld dat ik zojuist op die pruiken heb bespaard? “Trakteer jij dan?” vraagt hij. Tuurlijk, zeg ik. Mits ik snel online een twee-voor-één deal kan vinden…