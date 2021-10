Agnes: “Kunnen we André Hazes alsjeblieft even met rust laten?”

Ze is lifestyle journalist met Nederlandse en Braziliaanse roots. Agnes Hofman (42) woont in Lissabon met zoon T. (22). Ze schrijft op Libelle.nl over haar leven, loslaten en gelukkig(er) worden.

Voor de duidelijkheid: ik ben geen fan. Sterker nog, ik ben totaal niet bekend met de muziek van André Hazes. Het genre ‘Nederlandstalig’ is gewoon niet zo mijn ding. “Maar waarom schrijf je dan een tweede column over die jongen?”, is dan een terechte vraag. Nou, omdat ik sinds gisteravond regelmatig aan hem denk.

Smullen van onthullingen

Alberta Verlinde – Yvonne Coldeweijer, @lifeofyvonne op Instagram – had gisteren gepost dat Dré en zijn moeder in het vliegtuig zaten op weg naar Nederland, na weken vol mysterie over zijn verblijfplaats. Met de aankomsttijd erbij. Voor de goede orde; ik smul regelmatig van haar account. Ze spreekt neppe influencers en BN’ers aan op hun gedrag en ik heb haar daar met veel plezier over geïnterviewd.

Zo vertelde ze over een bekende Nederlander die champagneflessen in een discotheek laat vullen met Spa rood, om daarna met veel vertoon te spuiten. On a budget, dus. Gegierd heb ik, en ja, zo iemand verdient het ook om daarop aangesproken te worden.

Waar ligt de grens?

Maar ik vraag me wel af: wanneer is gossip leuk en wanneer gaat het te ver? Als André niet wil dat wij weten waar hij is, hebben wij er dan recht op om dat te weten? Blijkbaar zit hij niet zo lekker in zijn vel en er doen zelfs verhalen de rondte over verslavingen. Stel nou dat dit echt zo is, dat hij echt naar Spanje is gevlogen voor professionele hulp. Hoe vervelend is het dan om op Schiphol opgewacht te worden door meerdere roepende cameraploegen en fotografen? Hoe helpt hem dit bij het aanpakken van zijn probleem?

Onhandige beslissingen breed uitgemeten

Toen hij wegging bij Monique, was de algehele consensus van het volk dat hij dat niet kon maken, omdat er een kind in het spel was. Maar hebben we er ooit aan gedacht dat hij wellicht daarom hulp zoekt, om zo een betere vader te zijn voor zijn zoontje? Om stabieler in het leven te staan en vooral gelukkiger te worden?

We hebben André allemaal naast de kist van zijn vader zien staan in de Johan Cruijff Arena. Hij was pas tien jaar oud, toen hij live een speech gaf in een stadion gevuld met vijftigduizend man. Dat moet erin hebben gehakt. Naar eigen zeggen was hij op school een rebel, voordat hij koos voor een fulltime carrière in de muziek. Tel daar familiegedoe, jong vader worden en een paar publieke liefdesschandalen bij op. En nee, de dood van zijn vader is geen excuus voor de onhandige beslissingen die hij nam en dat hij vaker dan goed voor hem was de media opzocht.

Iets meer begrip, graag

Maar BN’er of niet, iedereen heeft recht op een privéleven. Om zonder klikkende camera’s te verwerken, te bezinnen en te herstellen. Dus kunnen we alsjeblieft iets meer begrip tonen voor zijn situatie en hem even met rust laten? Ik weet: dat is killing voor de gossip, maar waarschijnlijk echt beter voor André. En wie weet inspireert deze heftige periode hem zelfs tot het schrijven van de levensliedjes waar Nederland zo dol op is. Of ik ga luisteren? Vast niet, maar ik gun hem alle succes.