Agnes: “Maandenlang had ik mijn huid gebleekt, en ik had geen idee!”

Ze is lifestyle journalist met Nederlandse en Braziliaanse roots. Agnes Hofman (42) woont in Lissabon met zoon T. (22). Ze schrijft op Libelle.nl over haar leven, loslaten en gelukkig(er) worden.

“Waar staan mensen niet voldoende bij stil, voordat ze voorgoed naar het buitenland vertrekken?”, vroeg de presentatrice van de podcast. Ja, vorige week werd ik geïnterviewd over emigreren en alles wat daarbij komt kijken. Enig natuurlijk, want er zijn veel mensen die dromen van een bestaan zoals het mijne.

Zelfs op het paradijselijke Bali was het niet iedere dag feest, in het jaar dat ik er woonde. Want alle clichés zijn meer dan waar: je neemt jezelf en dus al je drama ook mee. En dus zat ik af en toe te snikken onder die palmboom, zocht ik ruzie met amourettes en had ik regelmatig werkstress. Net als ‘thuis’ in Amsterdam. Het voordeel was dat ik meer tijd had om aan mezelf te werken, omdat er minder afleiding was. Minder sociale druk. Voor mij heeft dat goed uitgepakt, maar ik heb voldoende Nederlanders gillend weer huiswaarts zien keren. Mensen die kapot gingen van de heimwee.

De presentatrice is verbaasd dat ik daar geen last van heb. Dat ik Nederland eigenlijk alleen miste als het ging om de praktische dingen: weten wat je waar kunt kopen. Het gemak dat je de lokale taal spreekt zodat je bordjes op winkeldeuren kunt lezen. O, en vooral etiketten in de supermarkt.

Heerlijke lotion

Zo viel het mezelf en anderen op dat ik vrijwel niet bruiner werd dan mijn eigen caramelkleur. Best gek, omdat ik praktisch in mijn favoriete strandtent woonde. Daar dronk ik mijn ochtendkoffie, at ik een açaíbowl en zat ik daarna de hele dag in de volle zon te schrijven. Uiteraard smeerde ik me goed in.

Met een big smile was me een heerlijk ruikende lotion voor skin en body aangeraden door een lieve dame van de drogist. “Ja, perfect voor in de zon”, had ze in het Engels geknikt. Tot ik met een vriendin op het strand zat en ze vroeg of ze mijn SPF mocht gebruiken.

Haar gezicht betrok. “Weet je wel wat dit is, vrouw?” Oeps! Maandenlang had ik mijn huid gebleekt, en ik had geen idee! Woest was ik, maar was dat terecht? Nee. Ik was zelf verhuisd naar een land waar ‘hoe lichter, hoe beter,’ helaas nog steeds het devies is.

Waar het gros van alle cosmetica heftige bleekmiddelen bevat, tot deodorant en babylotion aan toe. En ik weet dat de winkeldame oprecht dacht dat ik wilde voorkomen dat ik ‘nóg bruiner’ zou worden.

Niet voor iedereen

Inmiddels ben ik bijna vijf jaar weg uit Nederland. Na Bali volgden Maleisië en Thailand, met vakanties in onder andere Australië, Japan, Hongkong, Singapore en Cambodja, voordat we uiteindelijk in Portugal neerstreken.

Ik zie ons nog zitten in de bus naar Myanmar. De laatste bus vanuit Thailand voordat onze visa verliepen. Achterin tussen de levende kippen, hopend dat we op tijd bij de grens zouden komen. En die keer dat ik midden in de nacht ontvoerd werd door een taxichauffeur, die in de veronderstelling was dat tipsy Agnes uiteindelijk wel haar eigen losgeld zou betalen. Maar nee. “Not today!” en ik knokte mezelf letterlijk de auto uit.

En dan was er dat lange weekend, toen een rijke Australiër me naar Sydney vloog, voor een paar romantische dagen. Helaas kreeg hij op dag twee een halve hartaanval, en promoveerde ik van sexy sugar baby tot super nanny voor zowel hem als zijn dochtertje.

“Emigreren is dus niet voor iedereen...” concludeerde de presentatrice. Dat moest ik beamen. Het is het beste en meest geweldige avontuur van mijn leven. En ik kan het iedereen aanraden. Mits je flexibel bent, openstaat voor wat er op je pad komt, je gezonde verstand niet verliest en ja, een app op je telefoon zet waarmee je etiketten in de winkel kunt vertalen.