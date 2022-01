Agnes: “Marco, Ali en Jeroen kunnen hier toch niet mee wegkomen?”

Agnes is woest om de situatie rondom The voice of Holland en wat voor impact dit heeft op meisjes en jonge vrouwen.

“Wat een hoefters”, fulmineerde mijn Braziliaanse moeder donderdag aan de telefoon. “Allemaal hoefters zijn het.” Anderhalf uur daarvoor had ze me om de link van BOOS gevraagd, waarin Jeroen Rietbergen, Marco Borsato, Ali B. en een nog anonieme regisseur van The voice of Holland geout werden als geile machtswellustelingen en – inderdaad – grote hufters.

Woest was ze, net als ik. Om wat alle slachtoffers is aangedaan, maar ook vanwege de impact die virtuele en fysieke aanranding op meisjes en jonge vrouwen heeft. Zeker als ze tegen de man in kwestie opkeken. Hoe pijnlijk moet het voor ze zijn geweest, om vrijwel dagelijks in de media te worden geconfronteerd met Marco Borsato of Ali B. Deze mannen werden jarenlang bejubeld, terwijl hun slachtoffers wel beter wisten. Maar helaas en ook begrijpelijk zwegen ze al die tijd, uit angst dat niemand ze zou geloven. Of omdat ze vreesden dat ze dan definitief hun grootste droom – een muziekcarrière – vaarwel moesten zeggen.

De afgelopen dagen moet ik er, mede door eigen ervaringen waar ik op deze plek eerder over schreef, veel aan denken; bij Ali B. op kantoor belanden, tegen je zin sex hebben en dan midden in de nacht op een taxi worden gezet, is killing voor het vertrouwen in mannen. In mensen. In relaties. In jezelf...

Het – volkomen onterechte – gevoel van schaamte en schuld waarmee ze jarenlang rondliepen... Het kan dan toch niet zo zijn, dat alle betrokken heren ermee wegkomen, wegens mogelijk juridisch gebrek aan bewijs? Naar verluidt likt Jeroen Rietbergen zijn publicitaire wonden in een Amerikaanse afkickkliniek. Dat is een populaire vorm van crisismanagement bij celebrities. Denk aan golfer Tiger Woods, die ordinair vreemdging en werd betrapt. Dat paste niet bij zijn keurige imago van familieman en naast zijn echtgenote waren ook zijn sponsors boos. Dus stapte hij naar een kliniek, gooide het op een seksverslaving en alles was in no-time weer vergeven en vergeten. Nou ja, wat de sponsors en fans betrof, want gelukkig wist zijn vrouw wel beter.

Ali B. is dit weekend in Dubai te gespot, living his best life, alsof er niets aan de hand is. En Marco met zijn grijpgrage handjes zal wel uithuilen bij zijn moeder, met lange halen, overtuigd van zijn eigen warme en hartelijke intenties. Bah!

Ik heb ook eerder op deze plek geroepen dat ik vind dat iedereen fouten kan en mag maken. Dat mensen een tweede kans verdienen. Ja, doorgaans wel. Maar deze “hoefters” toch echt niet!