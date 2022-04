Agnes heeft weer twee bezichtigingen voor kleine boerderijtjes. Ze trekt een leuke outfit aan en voelt zich eindelijk weer zelfverzekerd. Totdat zoon T. een opmerking maakt over dat fijne jurkje met dierenprint dat ze draagt.

De dag begon zaterdag zo veelbelovend: zoon T. en ik hadden twee bezichtigingen bij kleine boerderijtjes op het platteland. Omdat we hiervoor zo vroeg de deur uit moesten, had ik me compleet voorbereid; mijn pruik hing vrijdagavond al op zijn kop aan het haakje voor extra volume, mijn tas was gepakt (tot en met blarenpleisters aan toe) en uiteraard had ik mijn jurk al uitgekozen.

Met 24 graden en geen wind vroeg het tripje om een zwierige zomerjurk. Wit, midi-lengte met een abstracte luipaardprint. En met een gezellig décolletage. Dat ook. Zo kunnen de gezusters even luchten, dacht ik. Ja, ik zat afgelopen week bijzonder goed in mijn vel, voor mijn doen dan. Ik was vrolijk, rustig, zelfverzekerd en optimistisch en had dus een matching jurkje aangetrokken.

“De Über is er bijna”, riep zoon T. zaterdagmorgen terwijl hij door de gang holde. Mooi. Ik zette mijn matching mondmasker op - dat moet hier nog in de taxi en het OV - en liep richting de voordeur. “Doe je dat aan?” hoorde ik achter me. Met de nadruk op dát, met een accent op de a. T. bekeek me van top tot teen en schudde zijn hoofd. Ja, mijn zoon was me aan het judgen. Maar wat bedoelde hij precies? Want ik heb dit jurkje, mijn succesjurkje, al jaren. Dankzij de elastische tailleband groeide ze gezellig met me mee en vandaag was de perfecte dag om haar weer eens aan te trekken. Nou ja, alleen in mijn eigen optiek blijkbaar, want T. kon de look niet waarderen. “Of heb ik een vlek of zo?” vroeg ik twijfelend, terwijl ik mezelf goed inspecteerde in de spiegel. “Nee, geen vlek”, antwoordde hij. Het is gewoon... veel. Veel dierenprint, veel haar en dan ook nog zoveel boob.”

Ik haalde mijn schouders op. Hij kent me al bijna 23 jaar en in de tijd ben ik nooit weinig geweest. Dus ik stapte de deur uit en huppelde de trap af. Oprecht denkend dat de kous hiermee af was. Want de taxi stond al voor de deur en hij moest flink doorrijden als we de trein wilde halen.

Nu, precies twee dagen later, zegt T. dat hij niet wist wat hem bezielde. Waarom hij de noodzaak zag om toen, op dat moment, in de haast, onderaan de trap aan me te vragen waarom ik me niet naar mijn leeftijd kleed. “Je bent immers al 42. Dan mag het een tandje minder, hoor.” De ploert. In een paar seconden verdween mijn zelfverzekerdheid als sneeuw voor de zon. En we moesten nog vertrekken.

Zwijgend zaten we naast elkaar in de taxi. Moet ik me als veertigplusser kleden naar mijn leeftijd? Wat houdt dat eigenlijk in? “Wat vind jij dan dat ik moet aantrekken?” vroeg ik. Daar had de commissaris van de modepolitie geen goed antwoord op. “Gewoon... minder flamboyant. Meer degelijk.” Degelijk. Hij zei: degelijk.

Door mijn depressie, de overgang en de pandemie zit ik al een paar jaar niet zo lekker in mijn vel. Dus als ik al naar buiten ging, hield ik me in. Droeg ik jeans en een saaie sweater, passend bij mijn stemming. Dit jurkje met bijpassend masker is echter een reflectie van hoe ik me de laatste tijd voel. Beter. Vrolijker. Stralender. Maar volgens T. is dat vanaf je veertigste not done. Opmerkelijk, want ik hoor al mijn hele leven dat het leven pas echt begint bij de veertig. Dat je je dan minder aantrekt van meningen, en juist meer je eigen koers durft te varen. Na twee gruwelijke jaren van depressie, overgang en die vervloekte pandemie, ben ik eindelijk gewend aan het nieuwe normaal. Aan de nieuwe Agnes. Nu zoon T. nog...