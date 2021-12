Agnes: “Val ik niet door de mand als ik mijn ongefilterde realiteit op Instagram post?”

Ze is lifestyle journalist met Nederlandse en Braziliaanse roots. Agnes Hofman (42) woont in Lissabon met zoon T. (22). Ze schrijft op Libelle.nl over haar leven, loslaten en gelukkig(er) worden.

‘Gaat het wel goed met je?’, lees ik bijna dagelijks in mijn DM’s op Instagram. ‘Ik maak me zorgen omdat je niets meer post.’ Ontzettend lief bedoeld natuurlijk, maar ook tekenend; stil zijn op social media is tegenwoordig blijkbaar synoniem voor drama in je privéleven. Nou ja, bij mij blijkbaar.

Aandacht en bevestiging

Uiteraard is dit mijn eigen schuld. Jarenlang deelde ik alles. Ja – echt alles – op Instagram: persevents, leuke lunches, fijne borrels, avondjes met vriendinnen, het mannelijke aanbod op Tinder en zelfs romantische dates. Niet dat ik mijn telefoon in zijn snufferd duwde, nee, maar halverwege excuseerde ik me altijd even om iets discreter live vanaf het toilet verslag te doen. Ruzies met zoon T. werden uitgebreid besproken en pruiken in de toko in een live sessie gepast. Uiteraard konden mijn volgers dan stemmen, of ik voor zwart of toch Beyoncé-blond moest gaan.

Ja, het was enig om alles te delen, maar ik genoot stiekem ook enorm van alle aandacht en bevestiging die ik kreeg. En ja, daar speelde ik grif op in. Ik deed en zei steeds vaker dingen om reacties uit te lokken. Niet zo gek dus dat mijn – enkele duizenden – volgers een bepaald beeld van me kregen dat steeds minder klopte. Dat ik enorm sociaal en zelfs een beetje brutaal ben. Mooier ook, dan ik in werkelijkheid ben, dankzij de filters. Dus toen ik kilo’s aankwam door het emo-eten, liet ik mezelf liever niet meer zien. Uit onzekerheid, maar ook uit angst dat ik dat ik niet meer aan het beeld van anderen zou voldoen. Absurd natuurlijk. Maar geldt dat eigenlijk niet voor vrijwel iedereen?

Van je beste kant

Op Instagram, Snapchat en Tiktok laten we ons alleen van de beste kant zien. We zijn grappiger, verleidelijker en inspirerender dan in het echte leven. Zo ken ik een fitcoach die de ene Mars na de andere Twix naar binnen tikt. Haar volgers hebben geen idee. Natuurlijk niet, dat is niet on brand. En dan was er die bekende raw food vegan, die betrapt werd op het eten van een visje. Ze schrok van de camera die opeens op haar stond gericht, en probeerde subtiel die moot kabeljauw met haar handen te bedekken. Tevergeefs en de rauwe rapen waren, terecht, gaar. Haar fans pikten het niet. Helaas is zij geen uitzondering. Foto’s en zelfs video’s zijn zo eenvoudig te bewerken dat de gemiddelde influencer op social media de looks heeft van een supermodel.

Collega’s leken altijd succesvol en druk, terwijl ik met een writers block op de bank zat. Tijdens de lockdown was iedereen bezig met zelfontwikkeling en persoonlijke groei, ik keek Tiger king in bed. Social media was niet de oorzaak van mijn depressie, maar verdorie, het hielp niet. Ja, ik wilde ook iets posten. Maar wat? Als ik mijn ongefilterde realiteit online gooide – pruikloos op de bank met een stapel red velvet pannenkoeken – viel ik dan niet ontzettend door de mand?

Het nieuwe normaal

“Leg gewoon je telefoon weg”, zei zoon T. “Het is alleen een probleem omdat je er zelf een probleem van maakt.” En dat heb ik gedaan. Eerst bewust, maar daarna nam wonderlijk genoeg de behoefte af om intensief met social media bezig te zijn. Een paar keer per dag mijn Instagram checken is het nieuwe normaal, in plaats van uren per dag scrollen. En de accounts die ik volg, zijn voornamelijk oprecht inspirerend en geen gebakken lucht. Toch heb ik zelf al maanden niets meer gepost, hoewel het stukken beter met me gaat dan begin dit jaar. Het komt vast wel weer. Maar pas wanneer ik het idee heb dat ik ook op social media helemaal mezelf kan en durf te zijn...