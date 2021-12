Agnes: “Waarom worden vermeende slachtoffers zelden geloofd?”

Ze is lifestyle journalist met Nederlandse en Braziliaanse roots. Agnes Hofman (42) woont in Lissabon met zoon T. (22). Ze schrijft op Libelle.nl over haar leven, loslaten en gelukkig(er) worden.

“Goedemorgen”, zei hij, en ik voelde zijn ogen over mijn lichaam glijden toen ik de waterkoker aanzwengelde. “Hoi, ik ben Agnes, ik ben vandaag begonnen. Op welke afdeling werk jij?” vroeg ik vriendelijk, sociaal als ik soms ben. Hij bleek mijn baas. Nou ja, een stille geldschieter op de achtergrond.

Wat te doen?

In eerste instantie was ik gevleid. Ja, zo ijdel ben ik wel. Zeker toen er later die week bloemen en cadeautjes werden bezorgd. Mijn directe collega schudde zijn hoofd: “Je weet dat hij een relatie heeft, toch?” Nee, in alle oprechtheid had ik geen idee. Bijna twintig jaar geleden was Google nog niet zo’n ding. En een rondje langs zijn sociale media had me, behalve zijn indrukwekkende cv, weinig opgeleverd.

Ik wist niet zo goed wat ik moest doen. Het aankaarten bij Human Resource maakte het meteen een ding, en ik wilde in mijn proeftijd geen drama. Op zijn avances ingaan, was ook geen optie: ik vond hem niet aantrekkelijk en hij was ook nog eens mijn getrouwde baas. Met kinderen! Hem bruut afwijzen leek me echter ook niet handig. Wat nu als hij boos of beledigd was? Banen lagen niet voor het oprapen en als single moeder was ik blij met mijn vaste inkomen.

Lachen en knikken

Ik besloot ‘de affaire’ daarom uit te zingen tot ik een beter plan had. Vriendelijk lachen en vooral vrolijk reageren op zijn emails, zonder antwoord te geven op de vraag wat voor lingerie ik die dag droeg. In mijn naïviteit dacht ik hem zo op afstand te houden, maar deze verwende man zag mijn gedrag juist als een spannende uitdaging. Dus ja, ik werd een keer in de keuken gegrepen, kon in de lift net wegduiken toen hij met getuite lippen op me afstapte en ik had altijd een goed excuus paraat als hij me aan het einde van de werkdag opwachtte in de parkeergarage.

Beschaamd

Anno nu, dankzij bijna twintig jaar levenservaring en #MeToo, zou me dat niet meer overkomen. Ik zou direct duidelijk maken dat ik er niet van gediend ben. Ik zou erover praten met een collega, of iemand van personeelszaken. Ik zou het nu niet meer toelaten dat iemand me constant het gevoel geeft dat ik op mijn hoede moet zijn, uit angst om mijn baan of reputatie te verliezen. Dat ik iemand een soort van lief en charmant weg moet duwen, uit angst voor mogelijke gevolgen.

En nee, ik durfde er met niemand over te praten, omdat ik me schaamde. Verschillende collega’s waren er immers van overtuigd dat ik het met hem deed, want “waarom zou hij je anders bloemen sturen?”. Wat moest ik zeggen, zonder hem erbij te lappen met alle gevolgen van dien. Wat kon ik doen? Goddank had ik wat freelance klussen om op terug te vallen en zegde ik sneller dan gepland mijn baan weer op.

Ongewenste intimiteiten

Inmiddels ligt dit ver achter me, maar vorige week moest ik hier, door alle ophef rond Marco Borsato, weer aan denken. Waarom worden (vermeende, we weten nog niks zeker) slachtoffers zelden geloofd? Waarom reageren mensen verontwaardigd als een (vermeend) slachtoffer een aantal jaar wacht, voordat ze ermee naar buiten durft te treden? Er lopen in Nederland honderden, waarschijnlijk zelfs duizenden, vrouwen (maar ook mannen) rond die helaas niet de moed hebben om te praten over ongewenste intimiteiten op het werk of in de privésfeer. Zeker niet als er sprake is van een scheve machtsverhouding en je geen duidelijk ‘nee’ hebt durven zeggen. Zoals ik, dus. Daarom geef ik de jonge vrouw die zich tegen Marco Borsato uitspreekt het voordeel van de twijfel. Vooral omdat zij nu de ballen heeft, die ik destijds niet had…