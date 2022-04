Agnes: “‘We trekken bij jullie in’”, riep mijn moeder”

Agnes en haar zoon bekijken een huis in Portugal en worden op slag verliefd. Maar dat betekent niet dat ze het ook krijgen.

“Tja, even afwachten dus”, besloten mijn ouders toen we ophingen. Ik zat op een winderig perron, ergens op het Portugese platteland en zoon T. en ik hadden net Het Perfecte Huis gezien. Groot, maar niet te. Veel land, maar prima te doen qua onderhoud. Gebruikt, maar in goede staat. En op de perfecte locatie. Met uitzicht. De huidige bewoners hoorden de opwinding in mijn stem, toen ik zoon T. op alle verschillende citrusbomen wees. “Pak een grote zak”, zei de vrouw des huizes tegen haar man. “Och, als we één mandarijntje mogen plukken is dat al ontzettend leuk”, zei ik beleefd. Maar één is geen in Portugal. Dus we gingen naar huis met zo’n veertig mandarijnen, negen citroenen, een peterselieplant en een bos verse rozen, die ze uit de kruidentuin had geknipt. “Ja, want die rozen trekken de juiste insecten aan voor bevruchting”, wist T.

Inmiddels hebben we verschillende huizen bekeken. En hoewel ik altijd wel potentie zie in vervallen boerderijtjes, weet ik dat zo’n project voor ons niet realistisch is. “Dit huis is prima. Het heeft gewoon een beetje liefde nodig”, zei de makelaar. Hoewel de makelaar er eentje is uit de categorie ‘vlotte babbelaar’, had hij wel gelijk. Zelfs onze taxateur was tevreden. “Ik heb geen gekke dingen gezien. En de eigenaar vertelde me net dat hij het prima vindt als je er twintigduizend minder voor betaalt. Alleen daar gaat de makelaar vast niet mee akkoord, in verband met zijn commissie”, fluisterde hij in mijn oor, terwijl we samen de waterput inspecteerden. In de verte zag ik T. zitten, op het zonnige terras. Hij tuurde naar de bergen, de bomen en de witte huisjes om ons perceel. Ja, ‘ons’ perceel.

“Ik voel deze heel erg, mam”, zei hij iets later. Ik knikte. Ik ook. In alles. Hier wilde ik groente en fruit verbouwen, samen met T. verhalen schrijven. Beestjes uit het asiel verzorgen. Mensen ontvangen. En boven alles gelukkig zijn. De plek straalt rust uit, waar ik zo naar verlang. De bewoners stralen die rust ook uit, ze verkopen het huis met pijn in hun hart. Hij is er opgegroeid en zijn moeder heeft er tot bijna het einde van haar leven gewoond. “Ze was hier erg gelukkig, hè?” had ik gevraagd. “Ja”, had hij beaamd, terwijl hij me vragend aankeek. In mijn beste steenkolen-Portugees legde ik uit dat ik dat voelde. Dat er zo’n fijne energie in het huis hing. Hij glimlachte lief en knikte. Maar de makelaar zag dollartekens en de taxateur schudde zijn hoofd. “Doe niet zo enthousiast”, had hij nog gezegd. “Je moet nog onderhandelen.” Voor mijn gevoel hield ik me nog in.

Na een paar uur vertrokken we weer richting Lissabon. Op het treinperron belde ik mijn ouders. Ik had ze twaalf video’s gestuurd tijdens en na onze rondleiding en zij stuiterden in Nederland van opwinding. “Oh Agnes, we trekken bij jullie in”, riep mijn moeder door de telefoon. Ik schoot in de lach, maar mijn vader bracht ons streng terug naar de realiteit. Ja, we moesten de documentatie van ons Absoluut Ultieme Droomhuis laten checken. Iets waar verschillende huizen al op zijn afgeketst. En we moeten het officiële taxatierapport van de taxateur afwachten. Want banken vergoeden maar negentig procent van de waarde. Dus daarvan is ons bod afhankelijk. Of dat geaccepteerd wordt… “Tja, even afwachten dus”, had mijn vader gezegd. Iets waar ik enorm slecht in ben. Ik wil duidelijkheid en zekerheid. Meteen weten waar ik aan toe ben, om erge teleurstelling te voorkomen. Want als dit huis niet doorgaat, wordt het janken. En hard ook. Dat weet ik zeker. “Maar het gaat wel door mam,” zei T. beslist, terwijl we opstonden om in de naderende trein te stappen, “maak je geen zorgen, dit huis is van ons.”