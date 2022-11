Als je verliefd wordt op een ander, is er iets mis met je relatie...

Dat je van je drie kinderen evenveel kunt houden als van eentje, dat er ruimte in je leven is voor nóg een hartsvriend(in) en dat je gelukkig wordt met een nieuwe partner na een verbroken relatie, vinden we allemaal mooi en oké. Maar als je verliefd wordt op een ander, zal er wel iets mis zijn met je relatie.

Die prille verliefdheid die je aan het begin van je relatie voelt, verandert in de loop der tijd met een beetje mazzel in echte liefde. Deze is dan misschien wel minder allesoverheersend dan de smoor uit de beginperiode, maar brengt verbinding en een heel nieuw scala aan emoties en gevoelens. Dat is maar goed ook. Ik moet er toch niet aan denken dat ik 20 jaar lang verliefd zou zijn. Met alle nachtenlange woelsessies, die seksdrive, roze wolken en volstrekt gebrek aan realiteitszin en focus. Dat houdt toch geen mens vol? Mijn lief denkt nog rillend terug aan het begin van onze verkering. Hij heeft graag iets meer grip op zijn leven en gevoelens. En dat is inmiddels het geval.

Tussen hem en mij zit het echt wel goed, maar ik ontdekte gaandeweg dat er meer mensen zijn die iets in me losmaken. Zo breidde ik de afgelopen vijf jaar mijn vriendinnenkring flink uit, nam afstand tot anderen, herstelde het contact met mijn vroegere beste vriend omdat ik hem miste en stopte vrij resoluut met een baan omdat ik totaal geen klik voelde met mijn manager. Ik selecteerde mensen in mijn leven op basis van teleurstellingen en irritaties maar ook op liefde en aantrekkingskracht.

Jaren geleden raakte ik tot over mijn oren verliefd op een ander, maar ik was ook vastbesloten om mijn relatie niet in op het spel te zetten. Dankzij deze liefde merkte ik júist dat ik mijn verliefdheid niet om wilde zetten in daden. Ik hield niet minder van mijn lief dan ervoor, er was op dat moment blijkbaar even ruimte voor meer. Deze nieuwe persoon nam niks weg van de liefde die ik al had, hij kreeg een eigen ‘potje’. Toch verzweeg ik het thuis, want ik begreep ook dat het niet leuk is om te horen dat je partner verliefd is.

Ik was destijds niet op zoek naar een avontuurtje omdat er ‘thuis’ iets ontbrak. Het is ook een van de redenen waarom ik er niks mee heb gedaan. Ik durf zelfs te beweren dat die verliefdheid mijn relatie beter maakte. Ik werd er leuker en blijer van én ik nam de bewuste beslissing dat mijn relatie belangrijker was dan die verliefdheid. Eentje waar ik tot op de dag van vandaag nog blij mee ben.