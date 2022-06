“Als mannen dit moesten doormaken, dan was er al láng een remedie gevonden”

“We raden eigenlijk aan om op je vijftigste te stoppen met de pil”, zei de huisarts vijf jaar geleden tijdens een consult waarbij ik wat vlekjes op mijn rug liet weghalen. Ik had haar namelijk gevraagd hoe ik nou kon weten of ik al in de overgang was en of de pil daarop nog invloed had.

“Ja, maar dan raak ik in de overgang en ik heb nu echt geen tijd voor en zin in opvliegers en slapeloze nachten. Ik heb het hartstikke druk, ben fulltime aan het werk en heb nog een thuiswonend kind”, zei ik tegen haar. Ze suste wat en zei dat het er gewoon bij hoorde. Ik gaf aan dat ik wel wilde stoppen met de pil, maar dat ik bij erge overgangsklachten bio-identieke hormonen wilde slikken. “Ik ben daar niet zo’n voorstander van”, reageerde ze beslist. “Dan ga ik wel naar een ander”, zei ik. Einde van een verder zeer plezierige gesprek.

Eenmaal weer buiten - en nu nog steeds eigenlijk - vraag ik me af: waarom zou je ernstige overgangsklachten, waarvoor een uitstekende remedie bestaat, niet behandelen? Het antwoord op die vraag is volgens mij eenvoudig doch niet minder pijnlijk: nobody cares. Er wordt amper onderzoek gedaan naar ‘vrouwenkwaaltjes’. Het woord alleen al: vrouwenkwaaltjes. Ooit iemand over ‘mannenkwaaltjes’ gehoord?

Alsof je voor je plezier jarenlang pijnlijke menstruaties wegbijt, onverdoofd een bevalling (en een hechting) doormaakt, en - als ultieme klap in het gezicht - de menopauze ingaat met nachtzweten, slapeloosheid, mood swings, opvliegers, vaginale droogheid en nog veel meer ander gedoe. Ik ben niet de enige vrouw die verzucht: als mannen dit moesten doormaken, dan had er al láng iemand een remedie op gevonden. Het is nog echt waar ook, want bijna alle medicatie is afgestemd op witte, mannelijke patiënten.

Hetzelfde geldt voor een uitstrijkje en een mammografie. “Ademt u maar even rustig door”, zegt de verpleegkundige of doktersassistente tegen je, terwijl ze een koud, metalen voorwerp in je vagina duwt of je borst plet tussen twee platen. En ze, als je ‘ai’ mompelt omdat het pijn doet, het schroefje nog één extra slagje aandraait. Ja, ik weet dat het voor mijn eigen gezondheid is, maar jóngens... kan dat nou echt niet anders?