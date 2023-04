An (79): “Iemand zei dat ik er geen zeven, maar veertien jaar jonger uitzie!”

An van ‘t Hert • 79 jaar

• gepensioneerd

• weduwe

• vier kinderen: (63, 57, 55 en 53)

• lengte: 1.70 m

• kledingmaat: 42-44

An

“Dankzij mijn dochter is mijn langgekoesterde wens om mee te doen met deze rubriek uitgekomen! Ik breng zeven dagen per week maaltijden rond en zwem twee keer per week. Verder gym ik en maak ik fietstochten van tien tot vijftien kilometer. Ik ben blij met mijn leven, blij met mezelf, alleen mijn haar ben ik behoorlijk zat.”

Inge van der Plas (54) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk: INGEbrows. Vol passie geeft zij mensen een boost en vooral een eigen personality. Inge over An “Fantastisch als je op deze leeftijd nog zo’n prachtige bos haar hebt. Omdat zo veel haar de neiging heeft breed uit te gaan staan, heb ik een undercut geknipt. Verder breng ik lowlights aan voor een jong effect. Ik adviseer An wel om later nog een INGEbrows to Stay te laten zetten, dat lukt nu niet tussendoor. Mooie wenkbrauwen geven meteen meer uitstraling.”

Liselotte Admiraal (38) is mode- en beautystylist. Ze werkt al jaren voor diverse tijdschriften en kledingmerken. Liselotte zoekt bij vrouwen altijd naar hun allermooiste versie. Liselotte over An “An draagt graag sportieve, comfortabele kleding, zoals dit fijne bomberjasje. Het shirt eronder is superzacht en van rekbaar materiaal, dat zit heerlijk. De wijde spijkerbroek heeft ook een sportief tintje en de koele blauwtinten staan prachtig bij Ans zilverkleurige haar. Haar ogen knallen er echt uit. Onder het pak kunnen hakken, maar ook sneakers.”

Trui € 39,99 (Cassis), kunstleren rok € 79,95 (Exxcellent), sneakers € 99,95 (Mexx) Bomberjasje met print € 59,99 (Street One), top € 49,99 (Comma), broek € 119,95 (Mart Visser), schoenen € 79,95 (Mexx) Jasje € 49,99 (C&A), top € 35,- (Costes), broek € 39,99 (C&A), sandalen met hak € 79,95 (Mexx), tasje € 35,- (Costes)

Een week later

“Ik ben erg blij met mijn haar. Niet alleen het model, ook de kleur vind ik prachtig. Ik krijg alleen maar goede reacties. Iemand zei zelfs dat ik er geen zeven, maar veertien jaar jonger uitzie. Leuk om te ervaren hoe zo’n dag verloopt. En wat een mooie kleding allemaal. Zo sta ik toch nog een beetje knap in het blad!”

Styling: Liselotte Admiraal, Nikki Gillissen (ass) | Haar en make-up: Team Rob Peetoom, Inge van der Plas, kleur Anna van Zunderd en Sylvana Blikman | Met dank aan: INGEbrows, Kérastase, Redken, O.P.I en Ilia | Fotografie: Jeannette Huisman