Waarom moeten we naar Heel Holland Bakt kijken?

“Je wordt er vrolijk en blij van, het is een populair programma. Dit is al het negende seizoen! En waar moet je anders naar kijken?”

Wat was de grootste uitdaging bij de opnames?

“De lange opnamedagen. We nemen alles in twee dagen op, beginnen ’s ochtends vroeg en gaan door tot ’s avonds laat. De bakkers bakken en wij moeten de tussentijd opvullen. Ik denk soms: is die taart nou nog niet klaar?”

Wat is het beste advies dat u ooit heeft gekregen?

“Dat ik mezelf heb geadviseerd om wat anders te doen. Na vijftig jaar komiek zijn moet je weer een beetje normaal doen, zeker als je wat ouder wordt. Het heeft goed uitgepakt, maar het had ook anders kunnen gaan.”

Waar kunt u wakker van liggen?

“Nou van corona en de toestand in de wereld, hoe het in de toekomst moet met het milieu en het klimaat.”

Wat is het laatste appje dat u heeft gestuurd?

“Aan een kennis die wilde langskomen, heb ik laten weten dat dat goed is.”

Welke belangrijke keuze heeft u recent gemaakt?

“Nou ja, belangrijk… Ik kies bij de supermarkt meestal voor vlees. Vis vind ik een probleem, dat eet ik in een restaurant, dat ga ik thuis niet maken.”

Op wie zou u wat meer willen lijken?

“O, op niemand, ik ben heel tevreden met mezelf. Ik heb een mooi leven achter de rug en het is nog steeds mooi, dus ik ben op niemand jaloers.”

Wat is de grootste blunder die u heeft gemaakt?

“Na Martins overlijden heb ik mijn huis te koop gezet. Die foute beslissing heb ik hersteld – ik ben blij dat ik er nog steeds woon.”

Wat is het belangrijkste dat u van uw moeder heeft geleerd?

“Bescheiden zijn en jezelf niet groter vinden dan een ander. Mijn moeder kon goed relativeren en dat heb ik ook. Ik laat me niet snel gek maken of meeslepen.”

Wat is uw mooiste jeugdherinnering?

“De optredens in de klas als de meester jarig was en de jaarfeesten die ik organiseerde. Ik wist nog niet dat ik artiest wilde worden, maar ik probeerde aandacht te trekken door grappen te maken.”

Waar fietst u voor om?

“Voor een broodje haring bij een goede viswinkel.”

Wat zou u uw jongere zelf mee willen geven?

“Neem een voorbeeld aan de ouwe! Kijk maar goed naar André, doe het maar zoals hij, die is wel goed terechtgekomen.”

Waar bent u het meest trots op?

“Op mijn carrière. Je kunt als kind wel roepen dat je artiest wilt worden, maar zo’n lange carrière had ik zelf zeker niet bedacht.”

Welk talent zou u graag willen hebben?

“Pianospelen, dat was makkelijk geweest in mijn vak. Ik raad iedereen aan om piano te leren spelen.”

Wat is uw slechtste gewoonte?

“Eh… ik rook en drink niet. Nou, ik houd niet zo van bloemen. Je hebt veel werk aan een boeket, het water gaat stinken, de bloemen vallen uit. De bloemen die ik voor mijn verjaardag krijg, leg ik altijd bij het Homomonument.”

Welke film heeft grote indruk op u gemaakt?

“Ik lees geen boeken en heb geen geduld voor films. Maar Showponies, de kerstvoorstelling van Alex Klaasen, was geweldig. Daar heb ik erg om gelachen.”

Wie heeft u de afgelopen 24 uur op de lippen gekust?

“Niemand.”

Waar geeft u te veel geld aan uit?

“Aan kleding. Ik heb het niet nodig, maar in zo’n winkel word je enthousiast. Thuis denk ik dan: waarom heb ik dit gekocht? Ik ga het nooit dragen.”

Waar heeft u het laatst om gehuild?

“Om Martin, die was gisteren jarig.”

Wat heeft u onlangs nog geleerd?

“Ik had geen idee hoe de kaartjesautomaat op het station werkte, geen enkele kaart werd geaccepteerd. Martin deed dat altijd.”

Vanaf 12 maart is Heel Holland Bakt te zien om 20.30 uur, Doorbakken vanaf 13 maart om 22.20 uur (NPO1).