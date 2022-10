Angèle (67): “Zelf had ik mij nooit durven opgeven voor een make-over!”

Inge van der Plas (54) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk: INGEbrows. Vol passie geeft ze mensen een boost en vooral een eigen personality.

Inge over Angèle

“Angèle is een lief en zachtaardig type en dat is terug te zien in haar uiterlijk. Maar ze is ook iemand met pit en kracht en de eigenwijze bob met pony onderstreept dit. Dit kapsel past goed bij haar smalle gezicht. Grappig, dit is de eerste keer dat Angèle een pony heeft, en ze is er heel blij mee. Ik heb de kleur iets dieper en bruiner gemaakt. Een donkerder kleur lijkt altijd voller. Een goede versteviging voor fijn haar is Fashion Waves van Redken. Als je het vervolgens met de borstel föhnt, krijgt het kapsel lekker veel volume.”