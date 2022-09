Anita (48) gaat kopje onder door de stijgende prijzen: “Mijn kinderen voelen mijn angst”

“Na vijftien jaar vol geldzorgen kon ik dit jaar eindelijk weer fatsoenlijk slapen. Tot deze zomer plotseling torenhoge rekeningen op de mat vielen. Het kleine beetje spaargeld dat mijn man en ik sinds kort weer hadden opgebouwd, moesten we aanbreken om de gasrekening te betalen die niet 210 euro was, zoals gewoonlijk, maar 640 euro. Vanaf volgende maand komt daar nog ruim 200 euro bovenop. Ik weet niet waar ik dat geld vandaan moet halen. We hebben het niet. Moeten we terug naar de verschrikkelijke tijd waarin we continu zorgen hadden om geld? Ik ben bang van wel.”

200.000 euro schuld

“Als gedupeerden van de toeslagenaffaire hadden mijn man en ik een schuld van tienduizenden euro’s. Uit nood moesten we ons koophuis middenin de economische crisis verkopen, waardoor we met een restschuld achterbleven. In totaal stonden we 200.000 euro in het rood. Ik hoef je vast niet te vertellen hoeveel stress dat oplevert. De stress vrat me vanbinnen op, ik viel kilo’s af. Vijftien jaar lang was er geen ruimte voor extraatjes zodat we onze schulden konden aflossen. Armoede doet iets met je. Ik was meer een robot dan een mens. Onze drie kinderen kregen nooit een cadeau, ook niet met kerst en hun verjaardag en we gingen nooit op vakantie. Dat is als moeder een hel. Maar ook voor de kinderen was het heftig. Ze waren te jong om echt te begrijpen wat schulden en financiële problemen inhielden, maar ze voelden het natuurlijk wel. Terwijl al hun vrienden zich bij sportverenigingen aansloten, moesten wij hen nee verkopen. ‘Jullie willen niet dat ik gezond blijf’, zeiden de kinderen boos. ‘Hier thuis is helemaal niets te doen!’ Ik vond het vreselijk om ze zo gefrustreerd te zien, maar we konden ze niets geven.”

Proeven van zorgeloosheid

“Na keihard knokken, betaalden mijn man en ik dit jaar onze laatste schulden af. De afgelopen maanden ben ik voor het eerst weer een paar kilo aangekomen en heb ik kunnen proeven van een leven waarin ruimte is voor leuke dingen. We gingen voor het eerst met onze kinderen naar Spanje en moesten zowaar leren wat ontspanning en zorgeloosheid was. Ik kon mijn kinderen eindelijk een verjaardagscadeau geven. Ik genoot ervan om lekker te koken. Het zijn kleine dingen, maar voor ons voelde het allemaal gigantisch.”

Opstapelende rekeningen

“We hebben amper kunnen wennen aan dat gevoel, want de rekeningen stapelen zich alweer op. Met de 3000 euro die mijn man en ik samen maandelijks verdienen, kwamen we de afgelopen maanden prima rond, maar het is niet meer genoeg. Waar we jaren geleden slechts 510 euro per maand betaalden voor onze huurwoning, is de huur inmiddels opgelopen tot 840 euro. Aan boodschappen voor een gezin van vijf was ik de afgelopen maanden 110 euro per week kwijt, nu betaal ik 170 euro per week. En dan koop ik absoluut geen gekke dingen. Tel daar de kosten bij op voor onze auto’s, verzekeringen, de elektriciteitsrekening en de gasrekening die straks alleen al richting de 900 euro gaat en we komen straks 500 euro per maand te kort! In de winter zal dat wel nog erger worden, want onze huurwoning is slecht geïsoleerd. Als het buiten waait, wapperen de gordijnen hier binnen, ook al zijn de ramen dicht. In de winter is het huis soms niet warm te krijgen.”

Wat moeten we doen?

“Ik probeer niet te veel te denken aan de financiële problemen die op de loer liggen, maar toch schiet het regelmatig door mijn hoofd. Wat moeten we doen? Moeten we onze tweede auto weg doen? Het zou veel geld schelen. Maar hoe komen we dan allebei op ons werk waar we onregelmatige diensten hebben?

Mijn man werkt fulltime, ik parttime zodat ik me als vrijwilliger bij de gemeente kan inzetten. Ik verwijs mensen in financiële nood naar de juiste hulp. Maar ik ben bang dat ik daarmee moet stoppen zodat ik meer kan werken. Het is toch van de zotte dat ik mijn vrijwilligerswerk moet laten lopen omdat het beleid faalt? Want in mijn ogen komen veel van de stijgende prijzen vooral door het tekortschieten van de overheid. Het lijkt alsof de mensen aan de top niet weten wat zich afspeelt bij de mensen die nu in armoede leven. Ja, we kunnen de verwarming op 16 graden zetten, we kunnen eenmaal per week gaan douchen, we kunnen minder elektriciteit gebruiken. Maar het zijn geen langetermijnoplossingen. Het is én de huur én het gas én de elektriciteit én het water én de benzine én de boodschappen die duurder worden. Het is te veel. En toch vercommercialiseert de overheid deze markten nog altijd, worden gas, energie en benzine flink belast en komt de woningbouw onze huizen niet extra isoleren. Misschien dat de mensen bovenin het niet doorhebben, maar dáár gaan de mensen in de onderste financiële lagen nu aan ten onder.”

#ikredhetnietmeer

“Om aandacht voor dit probleem te vragen deed ik deze week mee met de trending hashtag #ikredhetnietmeer op Twitter. Duizenden mensen deelden berichten over hun benarde financiële situaties, waaronder ik. Er rust nog steeds een taboe op armoede, maar ik ben niet meer bang om er open over te zijn. Ik vind het belangrijk om mensen te laten weten dat ze niet de enigen zijn en dat ze soms bij de gemeente kunnen aankloppen voor hulp. Maar vooral wil ik een boodschap naar de politiek uitdragen en deel van de olievlek zijn die zegt: tot hier en niet verder. Ik hoop dat de overheid onze noodkreet hoort en politici niet voor ons bepalen, maar met ons gaat praten om te horen wat we nodig hebben.”

Stress en angst

“Mijn kinderen zijn nu oud genoeg om te weten dat we weer financiële problemen hebben. De afgelopen maanden bloeiden ze op, nu zie ik ze weer in hun schulp kruipen. Ze voelen aan dat straks weer heel veel dingen níet kunnen. Ze voelen de stress, de angst. Het breekt mijn hart. Maar zelf voel ik die angst net zo goed. Wat als de prijzen hoger en hoger worden? Ik kan nu al niet meer rondkomen, waar houdt het op? Ik heb er alweer slapeloze nachten van.”