Anita (84) was altijd afhankelijk van haar man: “Toen hij overleed, was ik in paniek als ik een brief van de bank kreeg”

Als Anita (84) weduwe wordt, realiseert ze zich pas hoe afhankelijk ze van haar man was. Bankzaken, verzekeringen? Ze wist er niets vanaf en een sociaal netwerk had ze niet. Ze besloot haar zelfstandigheid terug te vinden. “Ik kon de laatste jaren van mijn leven toch niet spenderen in angst voor mijn eigen administratie en met niemand om me heen?”

Eva Breda Getty Images

Anita (84): “En toen lag ik alleen in bed: na bijna zestig jaar huwelijk had ik mijn man begraven en was ik alleen. Écht alleen. Kinderen krijgen was ons niet gegund. Veel vriendinnen had ik niet, omdat we het grootste deel van ons leven voor zijn werk de wereld over reisden. Het contact met onze families was in die jaren verwaterd. Het voelde ijskoud om na de uitvaart in mijn eentje naar een taxi te lopen en naar huis te gaan. Slechts één neef stelde voor nog even met me mee te gaan. Later die avond in mijn eentje in bed, lukt het me niet het verdriet toe te laten. In plaats daarvan duizelt het me van de zorgen over de toekomst.

Afhankelijk van mijn man

Pieter was mijn sociale netwerk én de regelaar van mijn leven. Hij werkte, hij regelde de bankzaken, hij begreep alles rondom de hypotheek, de bankzaken en de verzekeringen. En ik? Ik kookte, naaide, draaide het huishouden en was er voor hem als hij na een drukke dag thuiskwam. Afhankelijk zijn van een man was nooit een bewuste keuze, het overkwam me, net als veel andere vrouwen van mijn leeftijd. Dat ons leeftijdsverschil van veertien jaar betekende dat Pieter waarschijnlijk eerder zou overlijden en ik op een dag helemaal alleen zou achterblijven, ontkende ik liever. En nu, nu had ik niemand meer.

Bang voor de administratie

Het is nu vier jaar geleden maar ik zal die eerste ochtend, in mijn eentje aan de koffie, nooit vergeten. Er zou geen visite komen, geen vriendinnen die me konden steunen in het verlies. Aan het ontbijt dacht ik aan de uitzichtloze tijd die voor me lag. Daar, in dat stille huis, hoorde ik hoe een postbode een brief door de brievenbus gooide. Plotseling kreeg ik het bloedheet: wat als het iets van de Belastingdienst was, de bank, of een verzekeringsmaatschappij? Ik had geen idee wat ik daarmee moest doen. Ik wist nog niet eens hoe ik geld moest overmaken. En ik had helemaal niemand om het aan te vragen. Misschien was het om mezelf een project te geven om niet met het verlies van Pieter bezig te hoeven zijn, maar daar besloot ik dat ik mijn zelfstandigheid moest vinden. Ik kon de laatste jaren van mijn leven toch niet spenderen in angst voor mijn eigen administratie en met niemand om me heen? Ik ging het proberen, zónder Pieter.

Als eerste pakte ik alle mappen en documenten, die ik in huis kon vinden, uit de kasten en verspreidde ik alles in de woonkamer. Stuk voor stuk las ik de papieren door en maakte ik stapeltjes: alles op de salontafel was van de bank, de berg documenten op de vloer was van de verzekeringsmaatschappij, op de stoel lagen de abonnementen en op tafel lagen de stukken van de belasting. Ik las, liep van stapel naar stapel en schreef mijn vragen op.

Ging ik dit ooit snappen?

Dat klinkt overzichtelijk, maar zo voelde het allesbehalve. Na een dag alleen zijn en lezen, duizelde de informatie me zo, dat ik vaak wanhopig en met nog meer angsten in bed stapte. Ging ik dit ooit snappen? Sinds mijn rooms-katholieke opvoeding had ik niet meer gebeden, nu lag ik in bed soms toch weer te tieren richting God. Waarom moest Pieter van me afgenomen worden? Ik kon het toch overduidelijk niet alleen?

Een gouden zet

Op een heldere nacht herinnerde ik me het wijkcentrum dat ons had bijgestaan met raad en daad, toen Pieter revalideerde van een zware val. Een wijkcentrum is een instelling waar mensen van alle leeftijden zich kunnen melden met grote en kleine vragen: als ze vrijwilligerswerk willen doen, maar ook als ze ondersteuning nodig hebben bij het verlenen van mantelzorg, als ze vragen hebben over hun financiën of als ze eenzaam zijn. Ik besloot het wijkcentrum nog eens te bellen in de hoop dat ze iets voor me konden betekenen. Het bleek een gouden zet. ‘U kunt ons iedere dag bellen met vragen over uw administratie’, vertelde een lieve vrouw me. Ze leerde me dat ik de seniorenlijn van instanties kon bellen met al mijn vragen. En zo hing ik dag in dag uit in de wacht en met een beetje geluk aan de lijn met een medewerker van de bank of de Belastingdienst. In een tijdsbestek van maanden ontdekte ik dat ik bijna mijn belastingaangifte moest indienen, hoe ik dat deed en dat ik een flinke boete kreeg als ik het niet deed. Ook kocht ik een tablet waar ik mijn online bankzaken op kon regelen. Uiteindelijk kreeg ik de smaak te pakken. Ik zegde mijn verzekeringen en abonnementen bij talloze verschillende instanties op om goedkopere pakketdeals af te sluiten bij één bedrijf. De stapeltjes in de woonkamer verdwenen, samen met de chaos in mijn hoofd. En zo kreeg ik langzamerhand de regie over mijn leven terug.

Eindelijk niet meer alleen

Ik was inmiddels flink afgevallen door mijn opgekropte verdriet en al het regelwerk. Nieuwe kleding had ik in geen maanden gekocht. Het wijkcentrum merkte het op en vroeg of ze mij mochten koppelen aan iemand die me daarbij zou helpen. Zo kwam ik in contact met Marcia, een lieve vrouw die me hielp met boodschappen doen en winkelen. Ik was zo schuw geworden sinds Pieters overlijden dat ik amper zelf nog een winkel in durfde. Marcia zorgde dat ik dat wel weer deed, dat ik er verzorgd bij liep en goed at. Daarbij nodigde het wijkcentrum me uit voor leuke uitstapjes: naar de film en naar restaurants. Zo leerde ik andere mensen kennen die wat meer gezelschap in hun leven zochten.

Mijn zelfstandigheid teruggevonden

Als ik leeftijdsgenoten hoor klagen dat ze weinig bezoek krijgen of dingen niet snappen, denk ik alleen maar: vraag hulp! Er zijn nog zo veel vrouwen die afhankelijk zijn van hun man. Ik hoop maar dat zij niet wachten met het terugpakken van de regie over hun leven tot hun partner overlijdt, zoals ik deed. Door alle chaos is mijn verdriet namelijk volledig in de ijskast komen te staan. Dat gun ik niemand. Het gemis van Pieter moest bijzaak worden om mijn hoofd boven water te houden. Nu ik mijn zelfstandigheid heb teruggevonden, is het eindelijk tijd om te rouwen om wat ik ben kwijtgeraakt.”