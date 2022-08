Anna (44): “Als ik de ogen van mijn man zie afdwalen naar een andere vrouw, voel ik me bedrogen”

Anna (44): “Ik weet heel zeker dat mijn man niet vreemdgaat, maar hij kijkt wel naar andere vrouwen en dat vind ik bijna even erg. Mijn vriendinnen verklaren mij voor niet goed wijs. Natuurlijk weet ik zelf ook best dat het niet echt met elkaar te vergelijken is, maar als ik de ogen van mijn man zie afdwalen naar een andere vrouw, voel ik me toch bedrogen. Vooral omdat ik geen idee heb van wat hij dan denkt. Vergelijkt hij ons? Haar borsten met mijn borsten? Haar gezicht (altijd jonger) met het mijne? Heeft hij heel even een fantasie over met haar in bed liggen? Hoe werkt dat bij mannen en hoe werkt dat bij mijn man?

Helaas word ik hier vaak mee geconfronteerd, want mijn man is een vrouwenkijker. In de winter valt het nog mee, dan lopen de meesten er goed ingepakt bij. Maar de zomers zijn voor mij elk jaar minder leuk. Sinds onze drie kinderen liggen mijn bikini’s ongebruikt in de kast. Mijn badpak is leuk en volgens mijn man ook best sexy, maar komaan, vergeleken bij een vrouw van in de twintig stel ik toch niks meer voor?

Mijn beste vriendin is de enige met wie ik erover durf te praten. Hoe ongelukkig ik mij voel op die camping aan de Spaanse kust waar we elk jaar naartoe gaan. Waar altijd wel iets jongs en moois twee ligstoelen bij ons vandaan ligt te zonnen. En mijn man maar kijken, terwijl ik met de kinderen bezig ben. Ze vindt het stom dat ik mezelf altijd aan het vergelijken ben. ‘Over twintig jaar zou je willen dat je deze leeftijd nog had!’, zegt ze dan. Ze heeft gelijk, maar het maakt me zo onzeker dat de wereld vol mooie, jonge vrouwen is, terwijl ik steeds ouder word. Mijn man zegt dat hij mij nog steeds aantrekkelijk vindt en dat hij het heerlijk vindt om met mij te vrijen. Dat vind ik wel fijn om te horen, maar echt helpen doet het niet.”