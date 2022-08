Anna (72) vreest de inflatie: “Ik eet liever maar één keer per dag dan in de kou te zitten”

Anna Duricic heeft net boodschappen gedaan met haar boodschappenmaatje Peter Lutterman, van vrijwilligersorganisatie Maatje040. Samen pakken ze de tas uit in haar bescheiden woning in Woensel West. Vanwege de fysieke problemen die ze sinds twee jaar heeft, helpt hij haar een keer per week met de ‘grote boodschappen’.

Budget is bescheiden

Anna kwam 30 jaar geleden als vluchteling vanuit Bosnië naar Nederland, met niks. Ze bouwde voor zichzelf een nieuw bestaan op, vond hier werk. Haar budget is bescheiden: 1100 euro in de maand. “Ik was 42 jaar toen ik hier kwam, dus mijn AOW is niet volledig.” Het pensioentje dat ze heeft, opgebouwd door 17 jaar werken bij het Diagnostisch Centrum, is 87 euro per maand. “Daar ben ik echt teleurgesteld over”, zegt ze. Daarnaast krijgt ze zorg- en energietoeslagen.

Haar weekbudget voor boodschappen is ongeveer 50 euro. Voor de grote boodschappen, die ze wekelijks met haar maatje Peter doet, is ze ongeveer 30 tot 35 euro kwijt. Daarbij let ze goed op welke producten bij Lidl of bij Albert Heijn goedkoper zijn. Daarnaast koopt ze af en toe bij haar in de buurt: ‘brood van gisteren’, en groenten en fruit bij de Turkse winkel, want dat is goedkoper. Aanbiedingen koopt ze alleen als het producten zijn die ze nodig heeft.

Energiekosten dit jaar verdubbeld

Duricic: “Ik heb niet veel nodig, en ik kan gelukkig heel goed met geld omgaan. Maar ik heb geen luxe leven.” Uit eten gaan durft ze niet meer, voorzichtig als ze is. “Eten bestellen doe ik ook niet. Voor dat bedrag kan ik twee dagen eten als ik zelf kook. Ik kan nog wel kopen wat ik wil eten”, vindt ze zelf. “Nog wel.”

Haar energiekosten zijn dit jaar bijna verdubbeld. “In dat kleine huisje, met maar één slaapkamer, betaalde ik vorig jaar nog 110 euro per maand, en eind van het jaar kreeg ik 30 euro terug. Sinds dit jaar is dat 209 euro per maand.” De 180 euro energietoeslag van de gemeente Eindhoven en de 800 euro van de staat (waarvan ze al 400 euro heeft gekregen) heeft ze apart gezet. Duricic: “Ik weet niet wat ik aan het eind van het jaar moet bijbetalen.” Besparen probeert ze door zoveel mogelijk voor twee dagen te koken. Maar in de kou zitten, dat kan ze niet, zegt ze zelf. “Ik zou nog liever maar één keer per dag eten dan in de kou zitten.”

Inflatie raakt veel ouderen hard

Ruimte om iets opzij te leggen heeft ze sinds een maand of tien niet meer, en dat baart haar wel zorgen. “Stel dat je wasmachine kapot gaat, of iets moet vervangen. En ik ben bang dat het allemaal nog moeilijker wordt. Oudere mensen hebben ook vaak veel zorgkosten”, zegt ze. “En je krijgt echt niet alles vergoed.”

“Ik vind het niet eerlijk”, zegt ze. “Oudere mensen hebben hun hele leven bijgedragen aan de maatschappij. Maar niemand noemt ooit de ouderen. Ik hoor op tv alleen maar over de koopkracht voor middeninkomens en de lage inkomens. Wij hebben ook belasting betaald en alles voor de maatschappij gedaan.”

Bron: AD