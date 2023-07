Anneloes en Jorn bouwden voor 10.000 euro zelf een duurzaam huis: “Mensen verklaarden ons voor gek”

Een echt toilet met spoelknop is zo’n beetje de enige concessie in het op-en-top duurzame huis van Anneloes en Jorn. Voor slechts tienduizend euro en met heel veel zelf doen zetten zij een bijzonder gezinshuis neer.

Deborah Ligtenberg Brenda van Leeuwen

Een jaar of zes geleden klom Jorn Mols met zijn kinderen Sofia (19) en Tao (13) over de hekken van een weiland bij Culemborg. Totdat ze op de plek waren waar hij zo ongeveer hun huis wilde bouwen. Op de vraag ‘Hoe vinden jullie het hier?’ spreidden de twee hun armen en voelden wat ook hun vader zo greep: ruimte en vrijheid. De kans om een fijne woonplek te creëren. “Ik weet nog wel dat we daar stonden”, herinnert Sofia zich. “Het leek me leuk, maar ik dacht dat het weer een of andere fantasie was van mijn vader. Ik hield er niet echt rekening mee dat we dit ook gingen doen.”

Toch wel, want twee jaar later staat het huis er. De foto die Jorn destijds maakte van twee breeduit lachende kinderen in het mollige gras, zit in het fotoboek dat het gezin maakte over hun project: de bouw van een duurzaam en zelfvoorzienend huis, dat ze helemaal zelf deden. Volledig gemaakt van gebruikte materialen. Het album ligt op tafel in hun woonkamer, waar de zon vrijuit naar binnen schijnt. Behaaglijk én het scheelt energie op deze frisse dag. “We wilden altijd al duurzaam wonen”, vertelt Anneloes. “We waren al een jaar of vijftien bezig met een project waarin milieubewust werd gebouwd. Toen dat niet doorging omdat de woningcoöperatie eruit stapte, bleef die wens.”

Dat heeft alles te maken met de hartgrondige drang om bewust te willen leven. “Er wordt net gedaan of we drie aardbollen hebben, wat ten koste gaat van milieu, natuur en energie. Daar willen wij zo min mogelijk aan meedoen”, zegt Jorn. “Dat we eindelijk onze droom hebben verwezenlijkt door een huis te bouwen van recyclematerialen waarin we zelf voor water en energie zorgen, voelt echt heel goed.” Dat roept veel reacties op. “Er waren mensen die ons voor gek verklaarden”, zegt Anneloes. “Hoezo een huis dat nergens op is aangesloten? Die aarzeling had ik zelf niet. We hebben nauwelijks gewikt en gewogen. Jorn is ontzettend inventief. Ik had geen idee van hoe en wat, maar ik wist dat het goed zou komen.”

Het duurzame huis van Anneloes en Jorn Beeld Brenda van Leeuwen

Zelf uitvoeren is leuk

Het idee om zelf een zelfvoorzienend huis te bouwen, ontstond toen Jorn in Culemborg als procesbegeleider en projectleider betrokken was bij het omvormen van de voormalige fabriek van meubelmerk Gelderland tot een culturele hotspot. “Ik heb de Design Academy gedaan, maar het ontwerpen achter een computer begon me steeds meer tegen te staan. Ik wilde met mijn handen werken. Omdat we bij de fabriek niet alle kosten gedekt kregen, deden we een heleboel zelf. Ik ontdekte dat het niet alleen heel leuk is om een concept te ontwikkelen, maar ook om het zelf uit te voeren. Zo ben ik de bouw in gerold.”

Naast het recyclehuis van het gezin in de Culemborgse wijk Parijsch zijn er nog eens negen woningen in aanbouw; mensen die net als Jorn en zijn gezin eigenhandig een duurzame woning willen bouwen. In ruil voor het stuk grond waarop hun eigen huis staat, helpt Jorn vijf jaar lang bij de ontwikkeling, het ontwerpen en de bouw van de negen buurwoningen. Waar hij voorheen van zeven tot zeven in de Gelderlandfabriek werkte, is hij nu veel meer thuis. “Heel leuk, maar soms ook wel een beetje irritant”, lacht Anneloes. “Ben ik lekker aan het rommelen, komt hij met een of andere bouwer binnen om koffie te drinken. Moet er wéér worden gestofzuigd. Maar fijn is het ook. Ik werk als masseur, onder meer op festivals. Als ik weg ben, hoeven we niets meer te regelen voor Tao, want Jorn is eigenlijk altijd in de buurt.”

Beeld Brenda van Leeuwen

Spanningen door onzekerheid

Door Jorns hulp bij de bouw van de andere huizen blijven de kosten van hun eigen woning beperkt. Zo’n tienduizend euro heeft het gekost. Aan materialen dan, want de uren die ze erin staken zijn niet berekend. Dat viel niet bij te houden. Bovendien voelde het ook niet als werk, maar als een tof gezinsproject. Sámen, dat vooral. Anneloes: “Jorn is eigenzinnig, iemand die het liefst zijn hart volgt. Dat is mooi, maar soms ook lastig, want ik vond het allemaal behoorlijk onzeker. Als je met z’n tweeën bent, dan spring je gewoon in het diepe. Dat we twee kinderen hebben die je veiligheid en balans wilt bieden, maakt het anders. We hebben stappen gezet waarvan we niet wisten of ze zouden lukken. Dat bracht spanningen met zich mee. Ik vond dat niet altijd leuk.”

Jorn knikt. “Dat er ondanks de onzekerheid stabiliteit was voor de kinderen stond bovenaan. Het hielp dat we veel hulp kregen van onze ouders. We hebben een tijdje bij de ouders van Anneloes ingewoond en zij en mijn moeder vingen de kinderen vaak op. De steun was geweldig belangrijk.” Jorns moeder Rita, die een dagje op bezoek is, knikt instemmend. “Het was fijn om te helpen en ook leuk om te zien hoe het huis zich ontwikkelde. Jorn is nogal eigenzinnig en ik volg altijd graag waarmee hij bezig is. Ik mocht ook mee toen ze de kantoorunits gingen bekijken waarvan hij het huis wilde bouwen. Die had hij ergens op de kop getikt, gratis. Acht van die vierkante ruimtes, ik zag meteen dat het heel ruim en mooi kon worden.”

Zelf je huis kleien

Van die acht kantoorunits staan er twee naast het huis, ze dienen als bouwkeet. Van de overige zes is het huis gemaakt. De dunne muren werden vervangen door strobalen en afgewerkt met leem, oftewel kleiachtige modder uit het weiland vermengd met zand en water uit de sloot. Voor zo’n tweehonderd euro werd zo het hele huis geïsoleerd. Anneloes ontpopte zich tot een leemtalent, geleerd van YouTube-filmpjes en gaandeweg door ervaring. “We hadden bijna geen budget en ook geen stroom in dat kale weiland, dus mengden we de modder en water met onze handen en voeten”, zegt ze. “Dat was heel zwaar, dus op een gegeven moment zetten we toch maar zo’n mixding op de accuboormachine. Die ging tot twee keer toe stuk, waardoor we uiteindelijk investeerden in een sterkere mixer. Het bleef zwaar werk. Je denkt dat je de leem zo even op het stro smeert, maar dan valt het eraf. Je moet het een beetje inmasseren. Niet te nat, niet te droog, niet te hard, niet te zacht, we moesten ons de techniek eigen maken en op een gegeven moment ga je dan gewoon. Na het drogen schuurden we de muren, waardoor ze mooi glad werden.” Anneloes bladert door het fotoboek en wijst op een foto van zichzelf in een hemdje, met een stel indrukwekkende armen. “Moet je kijken wat een spierballen ik erdoor kreeg”, lacht ze. “De kinderen hielpen ook, eigenlijk waren we gewoon ons eigen huis aan het kleien.”

Tao vindt het vooral heel leuk dat ze een eigen huis hebben gebouwd. Hij was zes toen ze aan het project begonnen, waardoor hij eindeloos in het weiland met water en zand kon spelen. “Ik vond het zo leuk, dat ik net zoals mijn vader uitvinder wil worden. Alhoewel, nu denk ik niet meer.” En dan rent hij naar buiten. Om te kijken of de kippen al eieren hebben gelegd onder de omgekeerde kano.

Beeld Brenda van Leeuwen

Hartstikke koud in de winter

In de binnenmuren zitten slangen verborgen waardoor warm water stroomt. Het water wordt via een tweedehands buffervat van vijfhonderd liter regenwater verwarmd door de zonneboiler, waardoor het functioneert als muurverwarming. Op de opmerking van Rita dat de vier het desondanks in de winter weleens koud hebben, beginnen Sofia en Anneloes hard te lachen. “Weleens?”, roepen ze. “In de winter ben ik niet van deze plek af te krijgen”, wijst Sofia naar de haard die meteen ook een bank van leem is, bedekt met een behaaglijke schapenvacht. Het vuurtje van resthout dat erin brandt, verwarmt de bank en meteen ook de woonkamer. “Als er in de winter een paar dagen geen zon is, doet de verwarming in de muren het na een aantal dagen niet meer. Dan wordt het zonder houtkachel echt hartstikke koud binnen, een graad of veertien. Toch wen je er ook aan. Als ik bij vriendinnen ben, vind ik het vaak superheet. Ik doe gewoon veel kleren aan.”

Een ander punt dat tot veel hilariteit bij Anneloes en Sofia leidt, is het zelfvoorzienende toilet waarvan het gezin inmiddels afscheid heeft genomen. De gedachte aan de emmer onder de urine scheidende wc-bril om ontlasting op te vangen, wekt nog steeds afgrijzen bij ze op. “Jorn had totaal geen moeite met onze ‘biologische Dixie’,” zegt Anneloes, “maar Sofia en ik vierden feest toen er na drie jaar een echt toilet kwam.” Daarvoor was het nodig om het huis aan te sluiten op de riolering.

Het werd een manier van leven

Net als het water voor de wandverwarming, wordt warm water uit de kraan en douche op het dak verwarmd door tweedehands vacuümbuis-zonnecollectoren en opgeslagen in een zonneboiler van tweehonderd liter. Het gebruikte water komt vervolgens terecht in een helo-fytenfilter. In dit stukje rechthoekige grond vol riet naast het huis, wordt met behulp van de bacteriën tussen de plantenwortels het afvalwater gezuiverd tot een kwaliteit die onschadelijk is voor het milieu. Daarna stroomt het gewoon de grond weer in.

Milieuvriendelijk en zo goedkoop mogelijk wonen, dat was de missie. Dat doet wat met een mens. “Onze stroom wordt opwekt door 210 tweedehands zonnepaneeltjes op het dak, die vervolgens in veertien hergebruikte batterijen van een elektrische Volkswagen Golf wordt opgeslagen”, legt Anneloes uit. “Als we voldoende stroom hebben, koken we water dat we in thermoskannen gieten, zodat we ook nog heet water hebben als de zon niet schijnt. Als ik bij mijn moeder ben, verbaas ik me er weleens over dat zij voor elk kopje thee de waterkoker aanzet. Dat vind ik zonde. Het doet me ook realiseren dat je er veel gemakkelijker mee omgaat als je onbeperkt stroom en warmte hebt. Zo was ik ooit ook. Tegenwoordig vind ik het belachelijk om de droger aan te zetten als de zon schijnt. Ook al kost stroom ons geen geld, ik hang de was dan liever buiten op. Het was ook een wens om goedkoper te leven, maar eigenlijk gaat het niet meer om geld. Het is een manier van leven geworden, ik zou niet anders meer willen.”

Daar hoort ook bij dat er bij voorkeur geen nieuwe spullen worden gekocht. De kast is opgebouwd uit de fruitkistjes van Jorns vader. De eettafel stond als vergadertafel in een van de units waarvan het huis werd gebouwd en de bank kregen ze. De surfplank die erachter staat was Jorns eindwerkstuk voor de Vrijeschool. Kleding kopen? Het liefst tweedehands. “Ik geef Sofia weleens geld zodat ze kan gaan shoppen en iets nieuws kan kopen, maar dan komt ze meestal terug met iets van de kringloop”, aldus Anneloes.

Beeld Brenda van Leeuwen

De droom roept veel reacties op

Sofia heeft nieuwe mode maken van tweedehands kleding tot kunst verheven. Omringd door zo’n tweehonderd oude stropdassen die ze van haar oma kreeg, zit ze op de kachelbank een nieuw ontwerp te naaien. Ze kreeg verschillende prijzen voor haar ontwerpen en is aangenomen op de prestigieuze Engelse Arts University Bournemouth, waar ze kostuumontwerp gaat studeren. “Duurzaamheid zit in mijn DNA”, zegt ze. “Als ik bij een vriendinnetje ben, ben ik echt weleens blij dat ik langer dan vijf minuten kan douchen, maar toch voelt het niet helemaal goed. Ik ben blij dat ik dat van mijn ouders heb meegekregen. Het is eigenlijk verschrikkelijk hoeveel er verspild wordt, terwijl er heel veel mogelijk is. Alleen weinig mensen doen het. Wij wel, dat is best cool.”

Het begon met een droom van Jorn, waar het hele gezin in meeging. Dat roept nog steeds reacties op. Van vrienden van Tao en Sofia die vinden dat ze ‘een beetje gek’ wonen, tot volwassenen die bewonderen dat ze hun hart hebben gevolgd. Anneloes: “‘Dat je dat durft, ik zou dat nooit kunnen’, horen we vaak. Ik vertrouwde op Jorn, met hem durf ik in het diepe te springen. Het is een fijn gevoel dat wij het gewoon hebben gedaan. Ook al is het niet altijd gemakkelijk geweest en veel werk, zo duurzaam leven. We kunnen bijvoorbeeld niet de droger, wasmachine en vaatwasser tegelijk aanzetten. En als er grijs weer op komst is, moeten we alvast zuinig doen met stroom zodat we niet zonder komen te zitten als de zon niet schijnt. Toch bevalt het heel goed. Het geeft een goed gevoel dat we onszelf helemaal kunnen redden en bijna geen woonkosten hebben.” Volgens Jorn is wonen een werkwoord geworden. “Het kan eng zijn om zo’n stap te nemen, maar het is een uitdaging om juist in die angst te stappen en daardoorheen te gaan. Vol vertrouwen dat het goed komt. Ik denk dat we onze kinderen hierdoor iets heel moois hebben mee-gegeven: dat je je eigen wereld kunt creëren en die uitdaging aan mag gaan. Het is tof om daar met elkaar van te genieten.”

Meer informatie over het Pioniersveld in de wijk Parijsch te Culemborg: parijsch.nl