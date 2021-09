Annemarie (63): “Ik belandde na mijn tweede vaccinatie tóch met corona in het ziekenhuis”

“In juli waren mijn vrouw en ik een weekendje in Amsterdam. Zaterdagavond laat liepen we op het Rembrandtplein toen er een nogal desolate Duitse dame naar ons toeliep. Ze was stomdronken en kon bijna niet meer op haar benen staan. De vrienden waarmee deze Thea uit Duitsland was, was ze kwijtgeraakt. Lallend hing ze om ons heen en we besloten haar te helpen haar vrienden terug te vinden. Dat is gelukt, maar Thea heeft ons wel besmet met corona.

Natuurlijk weten we het niet honderd procent zeker, maar ze kwam te dichtbij, we hadden verder geen contact met andere mensen en mijn vrouw en ik raakten allebei besmet. Die avond ging al door m’n hoofd: ‘dit kan niet goed gaan, ze komt te dichtbij’. Toch dacht ik tegelijkertijd dat het wel zou meevallen, we waren immers allebei gevaccineerd.

Steeds zó voorzichtig geweest

Twee dagen later kregen we verschijnselen. Eigenlijk alles wat ‘op het lijstje’ staat. Spierpijn, hoesten, gevoel van koorts, moe. We lieten ons testen en kregen de volgende dag via de app de uitslag: allebei positief. We lagen ’s ochtends nog in bed toen we de uitslag lazen en dat was geen fijn begin van de dag. Het voelde echt als een klap voor m’n kop. In 2016 heb ik een hartoperatie ondergaan, dus ik val in de risicogroep. Al die tijd was ik zo voorzichtig geweest en had ik me heel bewust aan alle regels gehouden. Ik heb niemand meer een hand gegeven, niemand omhelsd. Zelfs mijn eigen dochter niet. En nu ik me veilig waande door die vaccinaties, kreeg ik toch corona.

Tot niets meer in staat

Dat was even een schok, maar ik raakte niet meteen in paniek. Omdat ik al twee keer gevaccineerd was, dacht ik dat het wel zou meevallen en dat ik niet heel ziek zou worden. Die eerste week was dat ook zo. Mijn vrouw en ik bleven uiteraard binnen en het bleef bij de bekende verschijnselen. Tot ik de maandag erop ineens doodziek werd. Ik voelde dat het foute boel was. Het is moeilijk te omschrijven hoe het is, doodziek zijn. Ik voelde me zo lamlendig dat ik tot niets meer in staat was. Bij de huisarts bleek ik een extreem lage bloeddruk van 50/25 (120/80 is wenselijk, red.) te hebben en het zuurstofgehalte in mijn bloed was net boven 80. Een dodelijke combinatie. Als ik die dag niet naar de huisarts was gegaan, was ik er de volgende dag waarschijnlijk niet meer geweest.

Sneller herstel met vaccinatie

De huisarts stuurde me meteen door naar het ziekenhuis en toen lag ik ineens op de corona-afdeling. Ik had een aan corona gerelateerde longontsteking en lag een week in het ziekenhuis. Dankzij zuurstof, antibiotica en ontstekingsremmers knapte ik godzijdank vrij snel weer op. In het ziekenhuis lag ik naast een vrouw die niet gevaccineerd was. Ook zij was doodziek, maar haar herstel ging een stuk moeizamer en veel langzamer.

Ik geloof dat die vaccinaties me hebben geholpen beter te worden. Het is nu zes weken geleden dat ik werd opgenomen en ik heb geen klachten meer. De vermoeidheid en warrigheid in mijn hoofd van de eerste weken zijn weg. Helaas had ik de pech dat de vaccinaties niet konden voorkomen dat ik ziek werd, maar ze zijn zeker mijn redding geweest in het snelle herstel.”