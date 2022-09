Annet van Veen: “Na een zware periode heb ik wel een opfrisbeurt nodig”

Annet van Veen • 57 jaar

• groepsleerkracht basisschool

• 35 jaar getrouwd met Bert

• 2 zonen (27 en 26) en 1 dochter (23)

• lengte: 1.72 m

• kledingmaat: 38

Annet

“Afgelopen jaar was zwaar. Mijn zoon kreeg de diagnose lymfeklierkanker. Hij is weer thuis komen wonen, samen met zijn vriendin. Het was een intense en bijzondere periode. Mijn werk gaf ook afleiding. Ik geef les aan groep drie en geniet ervan de kinderen te leren lezen en schrijven. Gelukkig gaat het nu weer goed met mijn zoon, én met ons. Alleen zegt de spiegel dat ik best een opfrisbeurt kan gebruiken.”

Inge van der Plas (53) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk: INGEbrows. Vol passie geeft zij mensen een boost en vooral een eigen personality. Inge over Annet “Bij Annet is het belangrijk dat het haar niet te lang wordt in de nek, want dat maakt haar gezicht een beetje lijzig. Door de laagjes ontstaat er veel volume aan de zijkant. Dat én een pony zorgen ervoor dat haar gezicht minder smal oogt. In coronatijd heeft Annet haar haar zelf lichter gekleurd, best leuk met een donkere uitgroei. Ik heb de kleur wat warmer gemaakt. Haar wenkbrauwen heb ik geaccentueerd met het INGEbrows pencil, medium brown.”

Liselotte Admiraal (37) is mode- en beautystylist. Ze werkt al jaren voor diverse tijdschriften en kleding­merken. Liselotte zoekt bij vrouwen altijd naar hun allermooiste versie. Liselotte over Annet “Annet draagt graag comfortabele spijkerbroeken, maar wil ook vrouwelijkheid uitstralen. Behalve de wijde seventies jeans, heb ik ook een superstretchy gestreepte broek meegebracht: zit heerlijk en is net even anders dan jeans. De vrouwelijke touch komt van de bloes met pofmouw. Die geeft haar schouders wat extra volume ten opzichte van haar heupen. De ronde vorm en kleur van het montuur maken Annets gezicht een stuk zachter.”

Een week later

“Ik had niet verwacht dat de verandering zo groot zou zijn. Ik schrok gewoon toen ik in de spiegel keek, ik herkende mezelf nauwelijks. Wat prachtig allemaal! Hoe ik zelf mijn haar moet föhnen is nog wat lastig. Aan de wenkbrauwen moest ik even wennen, maar die vind ik nu ook mooi. Mijn gezicht krijgt er echt meer uitdrukking door.”

